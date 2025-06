Trump wzywa do opuszczenia Teheranu. Co z Polakami na Bliskim Wschodzie? 5 ważnych tematów na dziś

„Wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran” – pisze Donald Trump; awantura wokół ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu; Rosjanie zmienili taktykę dronową; kilka tysięcy protestów wyborczych, wciąż spływają; uwolnić pacjenta od cierpienia.

1. „Wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran”

„Teheran zapłonie, jeśli nie ustaną irańskie ataki na Izrael” – powiedział w sobotę izraelski minister obrony Jisra’el Kac. Po tych słowach można odnieść wrażenie, że to Iran zaatakował Izrael. A było dokładnie odwrotnie. 13 czerwca przed świtem ponad 100 izraelskich samolotów bojowych wleciało w przestrzeń powietrzną Iranu i zaatakowało wyznaczone cele. Jednocześnie Izraelczycy rzucili do ataku drony i rakiety krótkiego zasięgu, które wystartowały z ukrytych lokalizacji na terenie Iranu (w stylu podobnym do tego, w jakim Ukraińcy ostatnio zaatakowali rosyjskie bazy). I jednocześnie do akcji ruszyli agenci Mosadu działający w ukryciu na terytorium Iranu. Groźba irańskiej bomby jądrowej znów stała się pretekstem dla izraelskiego ataku na Iran. Premier Beniamin Netanjahu przekonuje, że to działania uprzedzające. I że będą trwały „tyle, ile będzie trzeba”. Czy premierowi Netanjahu chodzi o zmianę władzy w Teheranie? Czy obronę swojej? – pyta Łukasz Wójcik. Już zmienił reguły gry na Bliskim Wschodzie. I czuje się jak król – dodaje Agnieszka Zagner.

We wtorek nad ranem polskiego czasu prezydent USA Donald Trump napisał na Truth Social, że „wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran”. Wcześniej do ewakuacji 12-milionowego miasta wzywał Izrael. Biały Dom potwierdził, że Trump opuści wcześniej spotkanie G7 w Kanadzie, „aby móc zająć się wieloma ważnymi sprawami”. Takimi jak spotkanie swojej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

2. Awantura wokół ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

W sieci pojawiają się wpisy sugerujące, że rząd nie prowadzi żadnej ewakuacji Polaków z zagrożonych terenów. MSZ reaguje, ale z różnych instytucji nadchodzą sprzeczne informacje. Zamieszanie wybuchło, gdy w social mediach opisano sytuację Polaków w Izraelu. Nie ma w tej chwili możliwości ewakuowania ich drogą lotniczą, bo Iran kontynuuje ostrzały. MSZ nawiązał komunikację z Polakami, ale z początku wyłącznie z tymi, którzy są zarejestrowani w systemie Odyseusz (do korzystania z tej platformy resort zachęca każdorazowo, gdy opuszcza się kraj). Pojawiły się informacje, że ewakuację na własną rękę zaczyna organizować konsul honorowy RP w Izraelu Salah Omar Atallah, właściciel biura podróży. To wywołało oburzenie, Polacy poczuli, że muszą płacić za własne bezpieczeństwo. Jednocześnie z działaniami konsula MSZ nie miał nic wspólnego – analizuje Mateusz Mazzini.

Henryka Mościcka-Dendys z MSZ powiedziała w poniedziałek, że ewakuacja obejmie jedynie Polaków przebywających w Izraelu (ok. 200 osób) i ma potrwać kilkadziesiąt godzin. Dodała, że planowany jest najpierw konwój lądowy do Jordanii, a potem samolot z Ammanu do Warszawy. Wieczorem dyskusja o MSZ zmieniła tory. Szef resortu Radosław Sikorski zapowiedział w „Faktach po Faktach” w TVN24 zatrudnienie nowego wiceministra. We wtorek pracę w tej roli zaczyna poseł Marcin Bosacki.

3. Rosjanie zmienili taktykę dronową

Prezydent Władimir Putin odbył kolejną ponadgodzinną rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem, głównie na temat konfliktu Iranu z Izraelem, bo nie za bardzo chciał rozmawiać o Ukrainie. Konflikt Izraela z Iranem spadł rosyjskiemu przywódcy z nieba, bo oferując swoją pomoc amerykańskiemu prezydentowi, może znów odgrywać rolę ważnego gracza.

Tymczasem Rosja produkuje coraz więcej bezpilotowców szturmowych i coraz więcej pocisków skrzydlatych, więc i uderzenia na Ukrainę są coraz dotkliwsze. Jak sobie z tym radzi Ukraina? Nie jest niestety różowo… Rosjanie od jesieni zaczęli uciekać dronami na wysokość ok. 3 tys. m. W ten sposób złamali wszelkie zasady taktyki mówiące o tym, że tego rodzaju środki napadu powietrznego mają latać na jak najmniejszej wysokości, gdzie tradycyjne środki obrony powietrznej mają dużo trudniejsze warunki ich zwalczania. Ucieczka na dużą wysokość spowodowała, że wielkokalibrowe karabiny maszynowe i nawet przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe już ich nie dosięgają. Drony muszą być więc zwalczane w inny sposób – analizują Michał i Jacek Fiszerowie.

4. Kilka tysięcy protestów wyborczych, wciąż spływają

Do wczoraj można było składać w Sądzie Najwyższym protesty wyborcze – przeciwko wyborowi prezydenta. „Nie wiemy, ile protestów wpłynęło. Z tych, które w jakiś sposób zostały zarejestrowane, czy to na biurze podawczym, czy w izbie SN, to wiemy o nieco ponad 3 tys. protestów. Wiemy też jednak, że na biurze podawczym jest jakiś worek i kilka kupek protestów jeszcze zupełnie niezarejestrowanych, w związku z czym tych protestów wpłynęło na pewno więcej, gdyż wpływają one także drogą pocztową” – mówił w poniedziałek po południu rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski. Przekazał, że dominują protesty powielane – tzn. zawierają tę samą treść, pobraną z internetu. Ale są też protesty sporządzane samodzielnie przez indywidualne osoby.

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta po rozpoznaniu protestów wyborczych i na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Czyli do 2 lipca.

5. Uwolnić pacjenta od cierpienia

Ból nie powinien być wyrokiem. A jednak w Polsce pacjenci umierają w cierpieniu, mimo że medycyna zna sposoby, by im ulżyć. Co więc zawodzi? W teorii system jest gotowy: są szkolenia, studia podyplomowe z medycyny bólu, a ustawa o prawach pacjenta gwarantuje prawo do skutecznego leczenia. W praktyce? Bywa różnie, zależy, na kogo pacjent trafi i czy rodzinie starczy sił, by walczyć o skuteczną pomoc. A przecież mamy 2025 r. – to nie XIX w., kiedy znachorzy mamrotali zaklęcia nad umęczonymi, jakby ból był nie chorobą, ale boskim wyrokiem – pisze Paweł Walewski.