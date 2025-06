USA zamykają ambasadę w Jerozolimie. Trump naradza się w sprawie Iranu. 5 tematów na dziś

Izrael i Iran kontynuują ataki; unijny zakaz importu rosyjskiego gazu; gwałt w Gdańsku; sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie stanął przed sądem; kobieta uznana za zmarłą urodziła dziecko w Georgii.

1. Iran i Izrael. Konflikt eskaluje

Iran wystrzelił dotychczas ok. 400 rakiet balistycznych i blisko setkę rojów dronów w kierunku Izraela. Jednym z celów była siedziba Mosadu – izraelskiego wywiadu zagranicznego – w Herzlii. We wtorek atakowane były również inne obiekty wywiadowcze, w tym infrastruktura związana z wojskowym wywiadem Aman. Z kolei izraelska armia (Cahal) poinformowała, że zniszczyła ponad 200 irańskich wyrzutni rakiet balistycznych, co stanowi – zdaniem strony izraelskiej – znaczącą część arsenału irańskich wojsk rakietowych. Kilka eksplozji było słychać we wtorek po południu w okolicach Isfahanu w środkowym Iranie, gdzie znajdują się zakłady nuklearne, w których m.in. prowadzone są prace nad przetwarzaniem uranu. We wzajemnych atakach zginęło blisko 250 osób – 24 w Izraelu i 224 w Iranie.

Izrael ostrzega najwyższego przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chamenei, „by pamiętał, jak skończył” Saddam Husajn, były prezydent Iraku ostatecznie stracony za zbrodnie na własnym narodzie. „Dokładnie wiemy, gdzie tzw. najwyższy lider się ukrywa. Jest on łatwym celem, ale jest tam bezpieczny. Nie zamierzamy go likwidować (zabijać!), przynajmniej na razie” – oświadczył prezydent USA.

Departament Stanu USA zdecydował się zamknąć do piątku ambasadę w Jerozolimie. W nocy z wtorku na środę, po naradzie Trumpa z najbliższymi współpracownikami w Situation Room, media podają, że prezydent zaczyna się jednak skłaniać ku bardziej bezpośredniemu zaangażowaniu USA w wojnę Izraela z Iranem.

2. Zakaz importu rosyjskiego gazu

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2026 r. zacznie obowiązywać zakaz importu do UE rosyjskiego gazu, także LNG.

Od tej reguły będą obowiązywać dwa wyjątki, które sprawią, że pełne uniezależnienie się od rosyjskiego gazu nastąpi 1 stycznia 2028 r. Z zakazu zostaną wyłączone umowy długoterminowe podpisane do 17 czerwca 2025 r., a także dwa kraje, Słowacja i Węgry, które sprzeciwiają się unijnym regulacjom w tym zakresie. Oba kraje nie będą jednak mogły zawetować zmian, ponieważ unijne rozporządzenia są uchwalane większością kwalifikowaną w Radzie UE (potrzebne jest poparcie 15 państw członkowskich, których liczba mieszkańców stanowi 65 proc. ludności UE). Jednomyślność obowiązuje zaś przy przyjmowaniu sankcji.

3. Łukasz Żak stanął przed sądem

We wtorek Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło we wrześniu 2024 r. na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, po raz pierwszy stanął przed sądem. Mężczyzna wygłosił krótkie oświadczenie, w którym przeprosił poszkodowaną w wypadku rodzinę. Zginął znajdujący się w drugim samochodzie 37-letni mężczyzna, jego żona i dwoje dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Według opinii biegłych Łukasz Żak w momencie wypadku był pijany, a w ręku trzymał telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę.

Łukaszowi Żakowi grozi do 30 lat więzienia. Prokuratura postawiła też zarzuty sześciu osobom, które miały mu pomagać, m.in. nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku oraz poplecznictwa. Łukasz Żak tuż po wypadku próbował uciec z miejsca zdarzenia. Mężczyznę zatrzymano w Niemczech dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania.

4. Gwałt w Parku Oruńskim w Gdańsku

Do ataku i gwałtu doszło w sobotę, 14 czerwca, przed godziną 8 rano w jednym z największych gdańskich parków. Napadnięta została młoda dziewczyna w drodze do pracy. Sprawca uciekł.

Policja szuka świadków zdarzenia. We wtorek opublikowano portret pamięciowy podejrzanego. „Mówił w języku polskim, bez akcentu i bez wady wymowy” – podkreślają śledczy. „Poszukiwany to mężczyzna z wyglądu na 30 lat, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie ciemne włosy, krótką grzywkę, duże dłonie. Na lewej ręce ma znamiona wyglądające jak przypalenia skóry. Miał na sobie czarną kurtkę typu bomberka, czarne buty oraz czarne dżinsowe spodnie” – informują gdańscy policjanci.

5. Kobieta-inkubator urodziła dziecko w Georgii

Adriana Smith, kilka miesięcy temu uznana za zmarłą, ale podtrzymywana przy życiu za pomocą respiratora, urodziła syna przez cesarskie cięcie. Noworodek z niską wagą urodzeniową trafił na oddział intensywnej opieki. Kobieta była podłączona do aparatury podtrzymującej życie ze względu na surowe prawo antyaborcyjne – w Georgii nie wolno przerwać ciąży po wykryciu czynności serca płodu. Rodzinie nie pozwolono zdecydować o odłączeniu jej od aparatury podtrzymującej życie.

Smith, 31-letnia pielęgniarka, trafiła do szpitala z silnymi bólami głowy w ósmym tygodniu ciąży. Następnego dnia po zażyciu przepisanych leków jej stan gwałtownie się pogorszył. Lekarze odkryli skrzepy krwi w mózgu, a wkrótce potem stwierdzono u niej śmierć mózgu. Za osobę zmarłą została oficjalnie uznana w lutym.

Tzw. Heartbeat Law w Georgii jest jednym z najsurowszych praw antyaborcyjnych. Ustawa została uchwalona w 2019 r., ale weszła w życie w 2022 r. Obecnie 12 stanów USA całkowicie zakazuje aborcji, podczas gdy w trzech kolejnych, w tym w Georgii, obowiązuje zakaz po szóstym tygodniu ciąży.