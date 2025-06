Polak wreszcie w kosmosie. Trump wściekły na media. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Drugi Polak w kosmosie po 47 latach; NATO – skok w zbiorowej obronie do 5 proc. PKB; Trump wściekły na media za publikację tajnego raportu; odnaleziono zwłoki poszukiwanego dyrektora NCBiR; urodzinowy mural Mariana Turskiego.

1. Historyczny sukces: drugi Polak w kosmosie po 47 latach

W środę 25 czerwca o godz. 8:31 czasu polskiego z Przylądka Canaveral wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon, na pokładzie której znajduje się Sławosz Uznański-Wiśniewski. Polski astronauta stał się drugim w historii Polakiem w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim, który poleciał 27 czerwca 1978 r.

Start misji AX-4 był długo niepewny z powodu problemów technicznych i pogodowych. Tuż przed wylotem wymagana była aktualizacja oprogramowania pokładowego komputera kapsuły.

„Dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski” – powiedział Uznański-Wiśniewski po osiągnięciu orbity. „Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Reprezentuję nas wszystkich” – dodał, dziękując za zaufanie.

Kapsuła zmierza ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dokowanie planowane jest w czwartek ok. godz. 13:00.

2. Szczyt NATO: Jakościowy skok w zbiorowej obronie

Wszystkie 32 państwa NATO przyjęły w środę w Hadze zobowiązanie do inwestowania 5 proc. PKB rocznie w potrzeby obronne do 2035 r. Przywódcy potwierdzili również wzajemne gwarancje pomocy wynikające z artykułu 5. traktatu waszyngtońskiego.

Rosja została uznana za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Prezydent Trump nazwał ustalenia „monumentalnym zwycięstwem” USA, podkreślając dotychczasowy nieproporcjonalny udział Ameryki w wydatkach Sojuszu.

Hiszpania, mimo wcześniejszego sprzeciwu, poparła nowe cele. Premier Sanchez zapewnił o realizacji zobowiązań, jednak zaangażowanie na poziomie 2 proc. PKB ocenił jako wystarczające.

„Monumentalny sukces. Wielkie zwycięstwo. Historyczny moment. Nie ma takiej zbitki superlatywów, której by nie użyto na określenie rezultatów szczytu NATO” – pisze Marek Świerczyński z Polityki Insight. W ocenie ustaleń szczytu jest jednak bardziej sceptyczny: „Niby ma być 5 proc. PKB na obronę, ale tak naprawdę na wojsko może iść 3,5, a jeśli ktoś uzna, że da radę wydawać mniej, by spełnić wyznaczone przez NATO cele, to niech wydaje tyle, ile może. W ciągu kilkudziesięciu godzin poprzedzających szczyt NATO wielka, historyczna, przełomowa haska deklaracja inwestycyjna mocno wyblakła i stała się po prostu kolejną deklaracją, o której znaczeniu zdecyduje rozwój wypadków, a w tym kontekście – wydatków”.

3. Trump wściekły na media za publikację tajnego raportu

Prezydent USA Donald Trump zdecydowanie odrzucił doniesienia medialne sugerujące, że amerykańskie ataki na irańskie instalacje nuklearne opóźniły tamtejszy program atomowy jedynie o kilka miesięcy. Biały Dom określił wyciekły raport wywiadu wojskowego DIA jako „całkowicie błędny” i przypisał go „nieudacznikowi z niższych szczebli”. To nie pierwszy raz, kiedy Trump podważa wiarygodność ustaleń podległego mu wywiadu.

Według raportu zniszczenia instalacji nuklearnych w Isfahanie, Natanz i Fordo, których dokonały w sobotę 21 czerwca samoloty B-2, są prawdopodobnie poważne, zwłaszcza w Natanz, ale nie są wystarczające, by mówić o „unicestwieniu” irańskich zbrojeń nuklearnych. Potwierdzają to także informacje udostępniane przez wywiad izraelski.

Tymczasem Trump twierdził, że „instalacje nuklearne w Iranie zostały całkowicie zniszczone”, a samą operację opisywał jako „jeden z najbardziej udanych ataków wojskowych w historii”. Doniesienia CNN i „New York Timesa” nazwał fake newsami.

Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że FBI wszczęło śledztwo w sprawie wycieku tajnego raportu. Pentagon podkreśla, że był on wstępny, niekompletny i przeznaczony do użytku wewnętrznego.

Więcej na ten temat pisze na naszych łamach Tomasz Zalewski.

4. Odnaleziono zwłoki poszukiwanego dyrektora NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało w środę wieczorem o śmierci Macieja Grzegorzewskiego, dyrektora Działu Kontroli Projektów, poszukiwanego od niedzieli, kiedy to o godz. 4:50 wyszedł z domu i udał się w nieznanym kierunku. Od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Grzegorzewski miał 48 lat i był długoletnim pracownikiem NCBiR.

Policja odnalazła jego zwłoki w starorzeczu Wisły, na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury. Poszukiwania koordynowała Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, a informację o odnalezieniu zwłok podała Komenda Stołeczna Policji.

5. Mural w 99. urodziny Mariana Turskiego

Dziś, w czwartek 26 czerwca, o godz. 18:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zostanie odsłonięty mural przedstawiający naszego redakcyjnego kolegę Mariana Turskiego, świadka epok, dziennikarza, historyka, oświęcimiaka; człowieka o niezwykłej wrażliwości, życzliwości i cieple. „Urodzinowy prezent” wyszedł spod ręki Wilhelma Sasnala, będzie można go podziwiać na parterze Polin.

A my z okazji 99. rocznicy urodzin Mariana zapraszamy do wysłuchania rozmowy o nim. „Od 1958 r. aż do swojej śmierci w 2025 nieprzerwanie redagował w tygodniku »Polityka« teksty historyczne. Trudno wskazać w Polsce drugiego takiego redaktora”, podkreślają Wiesław Władyka i Marcin Zaremba. Wieloletni współpracownicy wspominać go będą w podkaście specjalnym dostępnym na Polityka.pl.

Marian Turski zmarł 18 lutego 2025 r.