Escape apartment

Ech, chciałbym doczekać polityka, który będzie się starał o moje dobro, a nie o mój głos. Który miałby odwagę nie tylko nic mi nie obiecać, ale nawet odmówić mi moich roszczeń.

Co nam chcą sprzedać? – zagadnąłem sąsiadkę wpatrzoną w ulotkę.

– Wizytę w „escape room”; co to jest? – podała mi kartkę, na której była piramida i pytanie, czy odważę się wejść do Grobowca Kleopatry.

– Taki pokój z zagadkami, z którego nie da się wyjść, dopóki się ich nie rozwiąże. Zwykle te pomieszczenia przypominają jakieś filmy albo zdarzenia historyczne – objaśniałem, choć nigdy w takim nie byłem.

– O, to fajne! – ożywiła się. – Ja bym zamknęła tam nowych posłów, zanim dostaną karty do głosowania. Po kolei w czterech: Stodoła w Jedwabnem, Chałupa na Wołyniu, Tupolew nad Smoleńskiem, Kontener z Uchodźcami. Mogliby wyjść dopiero po złożeniu obietnicy, że będą robić politykę tak, aby żaden polski obywatel nigdy się w takim prawdziwym miejscu nie znalazł.

W nowej książce Mikołaja Grynberga „Rok, w którym nie umarłem” jest wiele tragikomicznych scen. Jedna rozgrywa się podczas pogrzebu Marka Edelmana:

„Jak myślisz, ile tu jest osób? – zapytał mój syn. (…)

Myślę, że tysiąc pięćset na pewno – odpowiedziałem po chwili namysłu.

Jak to policzyłeś?

W wagonie mieściło się od osiemdziesięciu do stu dwudziestu osób. Dla prostego rachunku przyjąłem sto. W samej alejce dziesięć wagonów plus pięć porozrzucanych wokół. Wyszło mi z grubsza tyle.

Tato, zwariowałeś?”.

Ten dialog przemawia mi do wyobraźni mocniej niż najdokładniejsze dane historyczne. Zamiast dodawać wiedzy, powiększa mi wyobraźnię. A ta nie wdaje się ze mną w dyskusję, ilu zginęło, kto ratował, a kto donosił; ani tym bardziej nie udowadnia kolejny raz, że było to, co było. Czyni mnie po prostu bohaterem tej historii. Nawet najbardziej realistyczna i oparta na faktach fikcja nie zrezygnuje ze sztuczek pobudzania emocjonalnej wyobraźni czytelnika.