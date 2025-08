Karol Nawrocki zaprzysiężony. „Wybaczam całą tę pogardę. Dalej tak rządzić nie można”

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 w Sejmie i potrwają prawie do 18. Nowy prezydent wygłosi trzy przemówienia: w Sejmie, na Zamku Królewskim i na pl. Piłsudskiego.

Przed godz. 14, po liturgii, Karol Nawrocki z pierwszą damą ruszył pieszo do Zamku Królewskiego. Zatrzymywał się po drodze i ściskał dłonie sympatykom. Dało się słyszeć: „Bóg, honor, ojczyzna!”. W Zamku Królewskim Nawrocki przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Tu też odebrał, zgodnie ze zwyczajem, życzenia i gratulacje z okazji objęcia urzędu. Nawrocki stał się automatycznie (szesnastym) Kawalerem Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski oraz (szesnastym) Wielkim Mistrzem Orderów, odtąd przewodzi obu kapitułom przyznającym te odznaczenia. Ceremonia inwestytury ma symbolizować ciągłość władzy. „Staję przed państwem w poczuciu głębokiej odpowiedzialności i pokory. (…) Zarówno Order Orła Białego, jak i Order Odrodzenia Polski są pomostem między I, II i III Rzeczpospolitą”, mówił Nawrocki i przypomniał dzieje obu odznaczeń. Wymienił też m.in. posiadaczy Orderu Orła Białego: Annę Walentynowicz, Jana Józefa Lipskiego, Aleksandra Halla, Jana Pawła II, Joannę i Andrzeja Gwiazdów („których mogę nazwać swoimi przyjaciółmi”). Pominął tych, z którymi zapewne nie sympatyzuje. „Nie wszystkich wspaniałych Polaków uda się przez pięć lat odznaczyć, to rzecz naturalna – dodał Nawrocki. – Ale staję w spokoju, spoglądając w stronę ekscelencji, bo przecież najważniejsza nagroda przyjdzie od Boga”. Tu nawiązał do homilii abp. Galbasa. Po godz. 15 Karol Nawrocki z żoną będzie w Pałacu Prezydenckim, idą pieszo z Zamku Królewskiego. Tu złożą meldunki dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Tomasz Dominikowski oraz komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosław Jaworski. Na miejscu Nawrockich powitają Andrzej Duda z Agatą Kornhauser-Dudą. Uroczystości przeniosą się potem na plac Piłsudskiego. Nawrocki odbierze meldunek od Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, zostanie przywitany przez dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, których przedstawi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i żołnierzy ze zgromadzonych pododdziałów. Nawrocki oficjalnie przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Tutaj przemówi trzeci raz i złoży kwiaty pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Lecha Kaczyńskiego i Józefa Piłsudskiego. Nawrocki: Dalej tak rządzić nie można Harmonogram przekazania urzędu prezydenta RP jest napięty od rana do wieczora. Karol Nawrocki rozpoczął dzień o godz. 10 w Sejmie: ławy PiS przywitały parę prezydencką oklaskami. Równie duże (albo i większe) owacje otrzymał chwilę wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nawrockich powitali w polskim parlamencie marszałkowie: Sejmu Szymon Hołownia i Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zasiedli w loży po raz ostatni. „Dziękujemy! Dziękujemy”, skandowali posłowie PiS. W uroczystości wzięli udział prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, polskiej armii i Kościoła. Salę sejmową ułożono dziś nietypowo. Na tzw. tramwaju, gdzie zasiada rząd, w pierwszym rzędzie zasiedli premier Donald Tusk i trzech wicepremierów. W drugim rzędzie, gdzie zazwyczaj zasiadają ministrowie, usiedli wicemarszałkowie Senatu. Przed Zgromadzeniem Narodowym – wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu – Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę. Jej konstytucyjna treść brzmi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Nawrocki dodał nieobowiązkową formułę: „tak mi dopomóż Bóg”. „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli – zaczął swoje pierwsze orędzie Karol Nawrocki. – Witam naród Polski w granicach RP i poza granicami RP. Witam tysiące, dziesiątki obywateli i obywatelek, którzy przyjechali dziś do Warszawy. Witam miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję także tym, którzy na mnie nie głosowali, a wzięli udział w tym święcie demokracji 1 czerwca”. Jak dodał, stoi tu „wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą spotykałem się w drodze do urzędu”. „Wybaczałem jako chrześcijanin i wybaczam z głębi serca całą tę pogardę”, mówił. „Te wybory to silny głos do całej klasy politycznej: to głos, że dalej tak rządzić nie można. 1 czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą wypełniania obietnic wyborczych”. „Ja swoje obietnice zawarłem w Planie 21 i moje dzisiejsze wystąpienie nie może być dla nikogo zaskoczeniem – kontynuował Nawrocki. – Zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji planu. (…) To program zrównoważonego rozwoju państwa polskiego. Nie ma Polski A i Polski B i to się nie zmieni w ciągu moich najbliższych pięciu lat. Nie dla nielegalnej imigracji, tak dla polskiej złotówki, nie dla euro! Nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego. Głęboko wierzę, że moja prezydentura przywróci wiarę w spełnione obietnice. (…) Nie będę podejmował decyzji zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew nim. (…) Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, która nie jest Unią Europejską, tylko jest i pozostanie Polską. W sposób dyplomatyczny będę wspierał relacje w ramach UE, ale nigdy nie zgodzę się, by UE zabierała Polsce kompetencje. (…) Będę głosem polskich żołnierzy, będę wspierał wszelkie wysiłki modernizacyjne armii, by była najsilniejsza w Unii. Będę wspierał najważniejsze polskie sojusze. Będę dbał także o relacje z NATO. Polska powinna być elementem systemu immunologicznego wschodniej flanki NATO”. Nawrocki zapewnił też, że będzie głosem Polski „normalnej” – z polską literaturą w szkole. „To dobry moment, żeby zaprosić na kolejną edycję Narodowego Czytania – powiedział. – Jeśli trzeba czytać polskie lektury, to będzie to robił również polski prezydent”. Zapowiedział wsparcie dla młodzieży, seniorów i najbardziej potrzebujących osób z niepełnosprawnościami. Obiecał poza tym „Polskę dobrobytu”. Jak mówił, „za sprawą wspaniałych przedsiębiorców i pracowitych ludzi” Polska przez 35 lat osiągnęła sukces ekonomiczny: „za cenę emigracji, pracy ponad miarę”. „Niestety wiele grup i regionów było z tego procesu wyłączonych. (…) Nie możemy być gospodarstwem pomocniczym naszych wschodnich sąsiadów czy Unii Europejskiej”.

Nawrocki zapowiedział, że w czwartek złoży projekt przywracający „tradycyjny kształt CPK”. Zaprosił rząd na posiedzenie Rady Gabinetowej „jeszcze w sierpniu”. „Chcę mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego”, podkreślił. „Polska musi wrócić na drogę praworządności”, kontynuował Nawrocki. Jak stwierdził, „nie działa legalnie wybrany prokurator krajowy”. I dalej: „Sędziowie nie są bogami, mają służyć Rzeczpospolitej i polskim obywatelom”, dodał, zapowiadając, że nie będzie mianował sędziów „godzących w porządek polskiej konstytucji”. „Konstytucja! Konstytucja”, skandowali posłowie PiS. Nawrocki zasugerował, że w 2030 r. ma być też gotowa nowa ustawa zasadnicza, którą poprzedzą natychmiastowe konsultacje społeczne. W tym celu prezydent powoła „radę konstytucyjną”. Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na uwagi o praworządności zareagował uśmiechem. „Paraliż prokuratury? Niedoczekanie wasze”, komentował premier Donald Tusk. „Krótko jestem w świecie politycznym – kończył Nawrocki. – Może z polityczną naiwnością, ale wierzę, że uda nam się zbudować ponadpolityczny konsensus i porozumieć w sprawach rozwoju, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa”. „Warto być Polakiem”, przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego. „Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie”, cytował Romana Dmowskiego i ojców polskiej niepodległości. Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest dana raz na zawsze”. Wincentego Witosa: „Polska musi trwać wiercznie”. „Trzeba służyć społeczeństwu i społeczeństwa słuchać”, to Ignacy Daszyński. „Walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia” – to z kolei Ignacy Jan Paderewski. „Niech Bóg błogosławi Polsce, niech żyje Polska!” – a to już Nawrocki, który tymi słowami zakończył swoje pierwsze orędzie w roli prezydenta RP. Po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego Nawrocki spotkał się z Prezydium Sejmu i Senatu, a potem wyszedł do swoich zwolenników zgromadzonych przed Sejmem. Tu się skrzyknęły m.in. kluby „Gazety Polskiej”.

Donald Tusk: Kaczyński jest smutny „Chyba dość szczerze mówił o konfrontacji z rządem – komentował sejmowe orędzie Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. – Mówiąc krótko: to nie pierwszy raz, kiedy jako premier słucham wystąpienia prezydenta, w którym bardzo widać chęć posiadania kompetencji, jakie ma w polskim systemie premier i rząd”. Ton Nawrockiego nazwał „buńczucznym”. I dodał: „Jedynym zdenerwowanym politykiem na sali wydał mi się Jarosław Kaczyński. Jeden z dziennikarzy dowiedział się od niego, że jest chamem”. Zdaniem Tuska prezes PiS niepokoi się, i słusznie, zmianą władzy w Pałacu. Polska prawica ma nowego lidera. „Nerwy prezesa Kaczyńskiego wydają się uzasadnione. Nie chciałbym być dzisiaj w jego skórze”, mówił Tusk. Na X napisał dziś rano: „Jako premier współpracowałem dotychczas z trzema prezydentami. Z Lechem Kaczyńskim kohabitacja była trudna, ale nie wroga, z Bronisławem Komorowskim przyjazna, ale wymagająca, z Andrzejem Dudą nieskomplikowana i bardzo przewidywalna. Jak będzie z czwartym? Poradzimy sobie”. Wyborcy Karola Nawrockiego i PiS dziś triumfują i świętują. Do Warszawy zjechali sympatycy prawicy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapewnił, że będzie okazja uścisnąć dłoń i sfotografować się z nowym prezydentem. Prezydent USA Donald Trump wysłał na uroczystość swoją delegację z Kelly Loeffler, kierowniczką Urzędu ds. Małych Przedsiębiorstw, na czele. Towarzyszą jej charge d’affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton, doradcy prezydenta: Vincent Haley i Ross Worthington, i urzędnicy Departamentu Stanu: John Armstrong, Wyatt Toehike oraz John Walczyk. Wyborcy obozu demokratycznego są w skrajnie odmiennych nastrojach, m.in. w związku z porażką Rafała Trzaskowskiego i awanturą o wyniki wyborów. PKW nie skorygowała ich od 2 czerwca mimo wykazanych nieprawidłowości. Zaprzysiężenie odbywa się zatem w cieniu sporów o rozstrzygnięcie wyborcze i napięć w koalicji rządzącej. PiS obawiał się, że marszałek Hołownia nie zwoła Zgromadzenia Narodowego. Tego miało dotyczyć nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana. Czytaj też: Prezydent nie wszystkich Polaków. Nawrocki pozuje na mocarza, grozi nam paraliż państwa Abp Galbas: Prezydent powinien jednoczyć Chwilę po godz. 12 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta. Odprawiał ją prymas abp Wojciech Polak, homilię wygłosił metropolita warszawski abp Adrian Galbas. „Żyjemy pomiędzy Taborem i Kalwarią, doświadczamy na przemian śmiechu i łez, pocieszenia i strapienia – mówił abp Galbas. – Mamy siniaki i cekiny, jak śpiewa jedna ze współczesnych artystek polskiej sceny. Nie ma nikogo, kogo życie byłoby samą euforią i kogo życie byłoby samą tragedią. Zawsze jest wesele i pogrzeb, szczęście i nieszczęście, z górki i pod górkę, posiadanie i strata. We wszystkim jest z nami Chrystus. Przeżywając szczęście – byśmy nie popadli w pychę, a przeżywając nieszczęście – byśmy nie popadli w rozpacz. (…) Pan także doświadczy prawa falowania – zwrócił się do Nawrockiego. – Będzie i tak, i siak, góra Kalwaria i góra Tabor. Oby w ciągu najbliższych pięciu lat nie zdominowało to, co trudne i ciężkie. Wiecznego Taboru na pewno nie będzie. Pięć usłanych różami lat nie nadejdzie. (…) Potrzeba osobistych przymiotów, a jednocześnie pokory, zgody na kompromis i prostej dobroci. Dobrego zespołu złożonego z ludzi krytycznych, ale nie krytykanckich. I oczywiście nie lizusów, lizusi są najgorsi”. I jeszcze: „Będzie pan uczestnikiem także tego, co jest niepokojące i złe. Dziś to niestabilna sytuacja na świecie, w Europie, podział wewnątrz polskiego społeczeństwa. Trwająca od trzech lat wojna w Ukrainie, presja migracyjna, przeobrażenia w Unii Europejskiej, kryzys liberalnej demokracji, kryzys antropologiczny (…) – to tylko niektóre z niepokojów. I trwający konflikt polityczny, który dramatycznie rozbija nasz naród na wrogie sobie plemiona”. „Urząd prezydenta powinien nas wszystkich jednoczyć – kontynuował abp Galbas. – Bardzo byśmy chcieli, by taka była pana prezydentura. (…) Na pewno ma pan wyznaczone cele na pierwsze dni, pierwsze sto dni, a może i pięć lat. To dobrze. Ale jako osoba wierząca proszę, by nie stracił pan z oczu ostatecznego celu, jakim jest jedność z Bogiem. Wtedy łatwiej ustrzec się od wielu grzechów, zwłaszcza pychy”.