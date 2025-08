Uśmiechnięty radykał. Nawrocki będzie męczył, dociskał, ponaglał. Kampania rozpoczęta

Może to niepopularne, co powiem, ale wierzę w ludzką inteligencję. Karol Nawrocki zrobił wiele złych rzeczy w swoim niedługim jeszcze życiu, lecz z pewnością jest inteligentny.

W pierwszym dniu urzędowania nowy prezydent wygłosił trzy przemówienia – jedno dłuższe, w Sejmie, i dwa krótsze: na Zamku Królewskim oraz na pl. Piłsudskiego. Są to pierwsze wypowiedzi publiczne Karola Nawrockiego jako prezydenta i warto było dokładnie się wsłuchać w ich treść i ton, a także dostrzec, czego nie powiedział.

Nawrocki sobie porządzi

Trzeba przyznać, że Nawrocki „ma gadane”. Mówił z głowy, i to bardzo dobrze, ze swadą, niezłą polszczyzną. Pod tym względem ma przewagę nad Andrzejem Dudą, choć nieco ustępuje retorycznym talentom Donalda Tuska. To ważne, bo przez najbliższe lata będziemy świadkami niejednego pojedynku na słowa pomiędzy dwoma głównymi politykami. Trzeba też zauważyć, że dzisiejsze przemówienia zawierały nieco mniej konfrontacyjnych akcentów niż niejedno wystąpienie Nawrockiego w roli kandydata na urząd prezydenta.

Czy były jakieś nowości? Coś zaskakującego? Owszem. Z porannego orędzia wygłoszonego tuż po zaprzysiężeniu dość jasno widać, jak sobie Nawrocki wyobraża swoją przyszłość. Otóż zapewniał, że nie będzie służyć żadnej partii (czytaj: słuchać we wszystkim Jarosława Kaczyńskiego), za to zamierza zostać liderem „naprawy ustroju państwa polskiego”, co w 2030 r., czyli na koniec jego kadencji, ma doprowadzić do zmiany konstytucji.

Nietrudno się domyślić, że ma to być zmiana dająca nowe i szerokie uprawnienia głowie państwa. Najwyraźniej Nawrockiemu marzy się wielka większość sejmowa i poparcie całej prawicy dla jego kandydatury na kadencję 2030–35.