(Nie)dobre reklamy

Dzisiejszy „zły wygląd” to praktycznie każdy wizerunek odbiegający od zglobalizowanej bezpiecznej „białości” typu WASP, czyli podrasowanej kasą, obowiązkowo szczupłej i konwencjonalnej płciowo.

Blondynka w dżinsach spogląda na Nowy Jork z wielkiego trójwymiarowego billboardu, uśmiechając się zalotnie i przekonując, że naprawdę świetnie się czuje w swoich dżinsach American Eagle. Podpis pod reklamą: „Sydney Sweeney has good jeans”. W języku angielskim jeans brzmi tak samo jak genes, czyli geny. Ot, taka gra słów. Jedni powiedzą, że zupełnie nieszkodliwa, jeśli już, to niezbyt zabawna, taki suchar wujka na weselu. Przecież mówi się potocznie o osobach atrakcyjnych, że mają dobre geny, a na portalach plotkarskich wciąż pojawiają jakieś newsy o nepo babies, równie pięknych co mama i tata. Po co więc tu nadmiernie psychologizować, to tylko reklama.

Ci drudzy uznali jednak, że żart pobrzmiewa niepokojąco. Bo co to znaczy, że Sweeney „ma dobre geny”? Atrakcyjne, białe, niebieskookie i blond? A jakie są te „niedobre geny”, które narażają na społeczny ostracyzm, upokorzenia, krzywdy? Dzisiejszy „zły wygląd” to praktycznie każdy wizerunek odbiegający od zglobalizowanej bezpiecznej „białości” typu WASP, czyli podrasowanej kasą, obowiązkowo szczupłej i konwencjonalnej płciowo.

Wyglądy to oczywiście jedynie stereotypowe skojarzenia z określonym typem urody, zwyczajny, codzienny kulturowy rasizm. Nie trzeba sięgać po grozę XX stulecia, żeby się oburzać. Wszystkie ideologie lubią uproszczenia. Zgrabna blondynka o niebieskich oczach jako ideał urody przetrwała upadek narodowego socjalizmu, przewijała się przez rozmaite systemy i epoki, aż wylądowała z sukcesem w późnym kapitalizmie. Znów na piedestale.

Jeszcze kilka lat temu w reklamie levi’sów „Circles” (dostała nawet nagrodę na prestiżowym festiwalu Cannes Lions) tańczyły osoby wszelkich kultur i tożsamości, w każdym rozmiarze, w każdym wieku – podkreślano inkluzywność, dostępność.