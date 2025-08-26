Dron w kukurydzy – czyli jak testuje nas Rosja

Policja odjechała po pierwszym wezwaniu, mimo informacji o wybuchu, a wojskowe systemy radarowe w ogóle nie zauważyły intruza ze wschodu. Tym razem nie tylko „coś” do Polski wleciało, ale też eksplodowało, szczęśliwie nikomu nie robiąc krzywdy. Taki incydent w odległości 80 km od Warszawy i ledwie kilkunastu od ważnej bazy sił powietrznych każe podejrzewać, że wcale przypadkiem nie był. Mógł być testem graniczącym z atakiem poniżej progu wojny. Bo rosyjski dron był tylko wabikiem; nie miał głowicy bojowej; był tylko jeden (na Ukrainę co kilka dni w rekordowych falach rosyjskich ataków leci nawet kilkaset dronów). „Polska jest bezpieczna” – usłyszeliśmy, choć widać, że czasem nie jest. Po kilku latach zapewnień, że wielkie inwestycje obronne tworzą nieprzeniknioną „tarczę” obrony powietrznej, jeden, wcale nie najnowocześniejszy, bezzałogowiec bez trudu ją pokonał. To bolesne urealnienie – test budowanej tarczy wypadł źle.