Redakcja „Polityki"
27 sierpnia 2025
Kraj

Rada Gabinetowa z Nawrockim. Aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. 5 ważnych tematów na dziś

27 sierpnia 2025
Karol Nawrocki i Donald Tusk Karol Nawrocki i Donald Tusk Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta RP
Pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska; co ze Starlinkiem dla Ukrainy; ustalenia „Polityki”: aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu; nowe zadanie dla Ewy Wrzosek; Iga Świątek w drugiej rundzie US Open.

1. Pierwsza Rada Gabinetowa z Nawrockim

W środę o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej – Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i ministrami jego rządu. Już w orędziu w dniu zaprzysiężenia Nawrocki podkreślał, że czuje się zobowiązany, aby mieć „pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego”.

Tematami spotkania będą stan budżetu i finansów publicznych, postępy i rządowe plany dotyczące inwestycji rozwojowych, w szczególności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych. Ma być również mowa o sprowadzaniu zboża z Ukrainy do Polski.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że porządek prac Rady nie przewiduje innych tematów, jednak nie jest wykluczone, że strona rządowa zdecyduje się poruszyć inne kwestie, np. w związku ze zbliżającą się wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie i jego spotkaniem z Donaldem Trumpem. Wcześniej padła deklaracja, że prezydent może w tej sprawie przyjąć szefa rządu lub szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

2. Polska nie zapłaci za Starlinka

To kolejna konsekwencja zawetowania przez Karola Nawrockiego specustawy o pomocy Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Był w niej zapis dotyczący opłacania przez Polskę ukraińskiej subskrypcji na korzystanie z systemu komunikacji satelitarnej Starlink. To technologia należąca do Elona Muska, która pozwala Ukraińcom nie tylko utrzymywać łączność satelitarną w komunikacji cywilnej, ale też korzystać z narzędzi internetowych w działaniach wojskowych.

Polski udział w tym procesie był znaczący nie tylko ze względów finansowych. Warszawa płaciła ok. 50 mln dol. rocznie w ramach samej pomocy przy subskrypcji, ale zapewniała też Ukrainie bezpieczną infrastrukturę cyfrową. Bez prezydenckiego podpisu pod nowelizacją nie ma sposobu na to, żeby Polska mogła dalej płacić za Starlinka.

Do kolejnego posiedzenia Sejmu rząd przedłoży rozwiązania ws. finansowania Starlinków dla Ukrainy – zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Najbliższe posiedzenie zaplanowano na 9–12 września.

3. News „Polityki”: aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu

8 sierpnia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście trafił akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. w sprawie o nielegalną reklamę produktów alkoholowych. „Prokuratura twierdzi, że ma dowody na swego rodzaju zmowę alkoholową” – donosi Juliusz Ćwieluch. Chodzi o zapis w umowie zawartej z aktorami, w którym przedstawiciele branży obiecywali, że w razie problemów pokryją karę grzywny, jeśli taka zostanie nałożona.

Sprawa jest przełomowa także dlatego, że aktem oskarżenia objęci zostali przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta, tj. dwie osoby reprezentujące producenta: Marek S. i Bradley H. Z danych producentów alkoholowych działających na polskim rynku zawartych w KRS wynika, że chodzi o firmę Stock Polska.

Za przestępstwa zarzucane oskarżonym grozi kara grzywny od 10 do 500 tys. zł. „Przy czym po wyrokach dla Palikota i Wojewódzkiego nie należy się spodziewać, żeby kary były z dolnej półki tej skali” – zapowiada nasz autor.

4. Nowe zadanie dla Ewy Wrzosek

Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratorka obejmie stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. Będzie odpowiadać za „bieżącą, merytoryczną współpracę w imieniu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z Prokuraturą Krajową”. Do jej zadań ma należeć także „przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością prokuratora generalnego”.

Informacja o nowym stanowisku Wrzosek odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. „Ewa Wrzosek będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości wspierać Waldemara Żurka! Nie wątpię, że wielu zawyje. Ze strachu” – napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

5. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open

Najlepsza polska tenisistka awansowała do drugiej rundy US Open, ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego. We wtorek pokonała bez kłopotów Kolumbijkę Emilianę Arango (6:1, 6:2). Spotkanie trwało równo godzinę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Holenderka Suzan Lamens. Ten mecz rozegra się w czwartek.

W drugiej rundzie zameldowała się również Magdalena Fręch, która teraz zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. W rywalizacji jest też Kamil Majchrzak, który z małymi problemami przebrnął przez pierwszy etap, a teraz przed nim większe wyzwanie: Karen Chaczanow, który wyeliminował Polaka w czwartej rundzie Wimbledonu. Będzie dobra okazja do rewanżu.

Sensacje? Już oczywiście są. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się triumfatorka Australian Open Madison Keys – zabolało, bo mecz był zacięty, rywalka niżej notowana, a Amerykanka grała przed własną publicznością. Do kolejnego etapu nie awansowały też m.in. Ukrainka Elina Switolina i Danielle Collins z USA.

Redakcja „Polityki"

