Z czym wraca Nawrocki. Świątek odpadła, siatkarki też. Lizbona w żałobie po katastrofie kolejki. 5 ważnych tematów na dziś

Nawrocki spotkał się z Trumpem; Iga Świątek i siatkarki odpadają z ważnych turniejów; dramatyczny wypadek kolejki w Lizbonie; RPP obniżyła stopy procentowe; pozew przeciw firmie, która stworzyła ChatGPT.

1. Z czym wraca Nawrocki od Trumpa

Przebywający z roboczą wizytą w USA prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Obaj wygłosili obiecujące oświadczenia i deklaracje dotyczące amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. „Nic nowego nie usłyszeliśmy natomiast w sprawie polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie”, pisze waszyngtoński korespondent „Polityki” Tomasz Zalewski.

„Donald Trump dał gwarancje bezpieczeństwa Polski. Powiedział, że wojska amerykańskie zostaną”, oświadczył Nawrocki po spotkaniu. I dodał, że z prezydentem USA „rozmawiał również o rozszerzeniu tego kontyngentu”, co ma się stać tematem obrad między amerykańskim sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem i szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem.

Nawrocki poinformował, że dostał od Trumpa zaproszenie na szczyt państw G20 w Miami na Florydzie w przyszłym roku. Polska nie jest formalnie członkiem tej grupy najsilniejszych gospodarczo państw. „Ta wizyta i nowy ambasador USA w Polsce to prawie restart. Ale jest się też czym martwić”, analizuje dziennikarz „Polityki”.

2. Świątek odpadła, siatkarki też

Na tym etapie kończy się rywalizacja Igi Świątek w ostatnim turnieju wielkoszlemowym sezonu. I to jest rzecz jasna ogromne osiągnięcie – w ćwierćfinałach mierzy się najlepsza ósemka zawodniczek. Polka uległa Amandzie Anisimovej (4:6, 3:6), mimo że parokrotnie łamała jej podanie i w drugim secie miała szansę na prowadzenie 3:0. Amerykanka temu zapobiegła, odrobiła straty, rzadko się myliła, sprzyjała jej własna publiczność, a nawet siatka – w ostatnim punkcie piłka się na niej zawiesiła i niefortunnie odbiła po stronie Igi. Rywalka była tym razem lepsza. A Polce bardzo brakowało pierwszego serwisu. Anisimova miała też coś do udowodnienia – w niedawnym finale Wimbledonu Iga wygrała z nią 6:0, 6:0. Taki wynik może zapaść w pamięć i przyblokować.

Przed nami kluczowe fazy nowojorskiego turnieju. Do półfinału gładko awansowała Aryna Sabalenka – Markéta Vondroušová poddała mecz z powodu kontuzji. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, która też marzy o rewanżu – w zeszłym roku w US Open uległa Sabalence w finale, nadal czeka na pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Anisimova zmierzy się natomiast z Japonką Naomi Osaką, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski (to on przez ostatnich kilka lat poprowadził Świątek do największych sukcesów).

Siatkarki też wracają do domu. Plan został wykonany: dotarły do ćwierćfinału rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata, ale tu trafiły na najlepszą obecnie reprezentację, czyli Włoszki. Wśród nich są największe gwiazdy kobiecej siatkówki, m.in. Paoli Egonu czy Myrian Sylle. Polki przegrały w środę dość gładko w trzech setach (17:25, 21:25, 18:25).

3. Katastrofa kolejki. „Lizbona jest w żałobie”

W wypadku popularnej kolejki Gloria w Lizbonie zginęło co najmniej 15 osób, ponad 20 pasażerów jest rannych. „To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie” – powiedział burmistrz Carlos Moedas.

Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem. Na razie nie wiadomo, dlaczego żółty wagon kolejki wypadł z torów i z dużą siłą uderzył w jeden z budynków. Został doszczętnie zniszczony. Władze nie podały tożsamości ani narodowości ofiar, ale wiadomo, że mogą wśród nich być turyści z innych krajów. Niestety, portugalskie media podają, że liczba śmiertelnych ofiar może jeszcze wzrosnąć, bo wielu rannych jest w stanie ciężkim.

Gloria łączy niżej położone części Lizbony, a przede wszystkim dzielnicę Baixa z popularną Bairro Alto. Jest stałym elementem zdjęć i relacji z portugalskiej stolicy. Atrakcja jest bardzo popularna wśród turystów, korzystają też z niej mieszkańcy.