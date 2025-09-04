Z czym wraca Nawrocki. Świątek odpadła, siatkarki też. Lizbona w żałobie po katastrofie kolejki. 5 ważnych tematów na dziś
1. Z czym wraca Nawrocki od Trumpa
Przebywający z roboczą wizytą w USA prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Obaj wygłosili obiecujące oświadczenia i deklaracje dotyczące amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. „Nic nowego nie usłyszeliśmy natomiast w sprawie polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie”, pisze waszyngtoński korespondent „Polityki” Tomasz Zalewski.
„Donald Trump dał gwarancje bezpieczeństwa Polski. Powiedział, że wojska amerykańskie zostaną”, oświadczył Nawrocki po spotkaniu. I dodał, że z prezydentem USA „rozmawiał również o rozszerzeniu tego kontyngentu”, co ma się stać tematem obrad między amerykańskim sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem i szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem.
Nawrocki poinformował, że dostał od Trumpa zaproszenie na szczyt państw G20 w Miami na Florydzie w przyszłym roku. Polska nie jest formalnie członkiem tej grupy najsilniejszych gospodarczo państw. „Ta wizyta i nowy ambasador USA w Polsce to prawie restart. Ale jest się też czym martwić”, analizuje dziennikarz „Polityki”.
2. Świątek odpadła, siatkarki też
Na tym etapie kończy się rywalizacja Igi Świątek w ostatnim turnieju wielkoszlemowym sezonu. I to jest rzecz jasna ogromne osiągnięcie – w ćwierćfinałach mierzy się najlepsza ósemka zawodniczek. Polka uległa Amandzie Anisimovej (4:6, 3:6), mimo że parokrotnie łamała jej podanie i w drugim secie miała szansę na prowadzenie 3:0. Amerykanka temu zapobiegła, odrobiła straty, rzadko się myliła, sprzyjała jej własna publiczność, a nawet siatka – w ostatnim punkcie piłka się na niej zawiesiła i niefortunnie odbiła po stronie Igi. Rywalka była tym razem lepsza. A Polce bardzo brakowało pierwszego serwisu. Anisimova miała też coś do udowodnienia – w niedawnym finale Wimbledonu Iga wygrała z nią 6:0, 6:0. Taki wynik może zapaść w pamięć i przyblokować.
Przed nami kluczowe fazy nowojorskiego turnieju. Do półfinału gładko awansowała Aryna Sabalenka – Markéta Vondroušová poddała mecz z powodu kontuzji. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, która też marzy o rewanżu – w zeszłym roku w US Open uległa Sabalence w finale, nadal czeka na pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Anisimova zmierzy się natomiast z Japonką Naomi Osaką, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski (to on przez ostatnich kilka lat poprowadził Świątek do największych sukcesów).
Siatkarki też wracają do domu. Plan został wykonany: dotarły do ćwierćfinału rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata, ale tu trafiły na najlepszą obecnie reprezentację, czyli Włoszki. Wśród nich są największe gwiazdy kobiecej siatkówki, m.in. Paoli Egonu czy Myrian Sylle. Polki przegrały w środę dość gładko w trzech setach (17:25, 21:25, 18:25).
3. Katastrofa kolejki. „Lizbona jest w żałobie”
W wypadku popularnej kolejki Gloria w Lizbonie zginęło co najmniej 15 osób, ponad 20 pasażerów jest rannych. „To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie” – powiedział burmistrz Carlos Moedas.
Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem. Na razie nie wiadomo, dlaczego żółty wagon kolejki wypadł z torów i z dużą siłą uderzył w jeden z budynków. Został doszczętnie zniszczony. Władze nie podały tożsamości ani narodowości ofiar, ale wiadomo, że mogą wśród nich być turyści z innych krajów. Niestety, portugalskie media podają, że liczba śmiertelnych ofiar może jeszcze wzrosnąć, bo wielu rannych jest w stanie ciężkim.
Gloria łączy niżej położone części Lizbony, a przede wszystkim dzielnicę Baixa z popularną Bairro Alto. Jest stałym elementem zdjęć i relacji z portugalskiej stolicy. Atrakcja jest bardzo popularna wśród turystów, korzystają też z niej mieszkańcy.
4. Stopy w dół
Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o kolejnym obniżeniu stóp procentowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy szykują się do pożyczki na zakup mieszkania. Gorzej mają ci, którzy ulokowali na rachunkach oszczędności – oprocentowanie lokat zapewne spadnie.
Obniżkę o 25 pkt bazowych przewidywało wielu analityków i ekspertów. Stopa referencyjna wynosi teraz 4,75 proc. „RPP wróciła z wakacji z gołębim nastawieniem i obcięła stopy procentowe o 25 pb. Jak bardzo gołębie jest to nastawienie, dowiemy się na konferencji prasowej prezesa NBP” – napisali analitycy Pekao. Tradycyjnie już w czwartek, dzień po decyzji RPP, Adam Glapiński będzie odpowiadał na pytania.
„Rada pewnie byłaby bardziej odważna w obniżaniu stóp, gdyby nie wysoki deficyt budżetowy. W przyszłym roku ma być co prawda nieco niższy od tegorocznego, ale i tak wyniesie – według rządowych założeń – aż 6,5 proc.”, pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda.
5. Oskarżony ChatGPT
Pozew złożony przeciwko firmie OpenAI zbiega się w czasie z publikacją niepokojących wyników testów chatbotów. Wskazują one, że najpopularniejsze modele AI zawodzą w rozmowach na tematy związane z kryzysem psychicznym.
Jak pisze na Polityka.pl Marcin Rotkiewicz, pozew pod koniec sierpnia złożyli w kalifornijskim sądzie rodzice 16-letniego Adama Raine’a. Chłopiec używał narzędzia od września 2024 r. do pomocy w odrabianiu lekcji, ale szybko zaczął dzielić się z nim lękami i problemami psychicznymi. Według relacji rodziców chatbot, zamiast odwieść Adama od mrocznych myśli, potwierdzał je i wzmacniał. ChatGPT przekonywał, że „wiele osób zmagających się z lękiem lub natrętnymi myślami znajduje ukojenie w wyobrażaniu sobie »wyjścia awaryjnego«, ponieważ może to być odczuwane jako sposób na odzyskanie kontroli”.
„Na burzę wokół AI i samobójstw zareagowały właśnie dwie firmy: OpenAI oraz Meta. Ta pierwsza zapowiedziała, że jeszcze jesienią wprowadzi do ChatGPT nowe funkcje kontroli rodzicielskiej. Umożliwią one powiązanie konta rodzica z kontem nastolatka, a także otrzymywanie powiadomień w sytuacji, gdy system wykryje, że młody człowiek przeżywa poważny kryzys psychiczny. (…) Z kolei chatboty firmy Meta mają teraz blokować rozmowy z nastolatkami na temat samookaleczeń, samobójstw, zaburzeń odżywiania oraz nieodpowiednich wątków romantycznych/seksualnych, kierując w zamian do profesjonalnych miejsc pomocy” – pisze dziennikarz „Polityki” w tekście „ChatGPT oskarżony. Nowe badanie potwierdza ryzyko”.