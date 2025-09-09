Przejdź do treści
Reklama
Agata Szczerbiak
Agata Szczerbiak
9 września 2025
Kraj

180

Już 180 polskich gmin z prohibicją

9 września 2025
Rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Krakowie liczba interwencji policji zmalała o 48,5 proc., a straży miejskiej o 31 proc. Rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Krakowie liczba interwencji policji zmalała o 48,5 proc., a straży miejskiej o 31 proc.

Tyle polskich gmin wprowadziło już jakiś rodzaj nocnej prohibicji. Wśród nich 12 z 16 miast wojewódzkich, m.in. Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn, Łódź. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu dotyczy jedynie sklepów spożywczych i stacji benzynowych. Ograniczenia nie dotykają barów, pubów czy restauracji. W 30 ze 180 gmin zakazy obejmują tylko część gminy lub miasta. Tak jest choćby w Poznaniu, we Wrocławiu, w Rzeszowie, Katowicach czy Kielcach, gdzie prohibicja obowiązuje tylko na starówce oraz w kilku sąsiednich dzielnicach, a zakaz jest rozszerzany stopniowo. W popularnych wśród turystów miejscach lokalne władze też chcą spokojniejszych nocy. W tym roku Giżycko na Mazurach wprowadziło ograniczenia, ale czasowe, bo tylko w sezonie trwającym od czerwca do końca września.

Przykład dał Kraków, który w 2023 r. wprowadził prohibicję od północy do 5.30 na terenie całego miasta. W ciągu roku nocne interwencje policji zmalały o 48,5 proc., a straży miejskiej – o 31 proc. Jest tam też niemal o połowę mniej wykroczeń. Statystyki z innych miast również wskazują na wymierne efekty tego typu ograniczeń. We Wrocławiu liczba interwencji strażników miejskich spowodowanych alkoholem spadła o 12 proc. Na niektórych wrocławskich osiedlach, jak Huby – nawet o połowę. W dużo mniejszym Koninie – o 70 proc.

Doświadczenia z innych miast nie przekonują jednak warszawskich radnych. W stolicy sytuacja jest wyjątkowo ciekawa: przygotowano dwa projekty nocnej prohibicji. Jeden autorstwa Rafała Trzaskowskiego ogranicza sprzedaż alkoholu w godz. 23–6, drugi klubu Lewica-Miasto Jest Nasze od godz. 22–6. 14 dzielnic opowiedziało się przeciwko nocnemu zakazowi, a tylko 4 poparły pomysł (m.

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "180"
Agata Szczerbiak

Agata Szczerbiak

Dziennikarka i redaktorka „Polityki”. Pisze głównie o aborcji, zdrowiu kobiet, programach społecznych i demografii.

Reklama