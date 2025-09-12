Sejm głosuje: nowy prezes NIK, ustawa o Ukraińcach i mrożenie cen energii
Sejm zadecydował, że stery Najwyższej Izby Kontroli po Marianie Banasiu przejmie Mariusz Haładyj. Dotychczas pełnił funkcję szefa Prokuratorii Generalnej RP, na którą został powołany w 2019 r. Wcześniej kilkukrotnie piastował stanowisko wiceministra. Najpierw w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz – w Ministerstwie Gospodarki – a następnie w gabinetach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego – Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Z wykształcenia prawnik (KUL). Karierę rozpoczął w 2003 r., po odbyciu praktyki adwokackiej, w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez lata współpracował z przeróżnymi instytucjami gospodarczymi i kontrolnymi.
Po wycofaniu kandydatury Tadeusza Dziuby na szefa NIK Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydata zgłoszonego przez Polskę 2050.
Do osobowych zmian doszło także w Państwowej Komisji ds. pedofilii. Na funkcję przewodniczącej powołano członkinię komisji Joannę Napierałę.
Ponownie nie udało się powołać nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Na cztery wakaty, PiS zgłosił dwie kandydatury – posła Marka Asta oraz prof. Artura Kotowskiego. Koalicja rządowa konsekwentnie odmawia uzupełnienia składu trybunału, którego wciąż nie udało się przywrócić w konstytucyjne ramy. Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Śliz argumentował: „Nie możemy legitymizować destrukcji organu badającego zgodność z konstytucją, a wysyłanie kogokolwiek do TK byłoby taką legitymizacją”. Obie kandydatury nie uzyskały wymaganej większości.
Wspólne potępienie Rosji
Do porozumienia Sejm doszedł w sprawie uchwały „wyrażającej sprzeciw wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r.”. Uchwała uzyskała poparcie 431 obecnych na sali posłów i posłanek. Poparcia nie wyraziło jedynie trzech parlamentarzystów ugrupowania Grzegorza Brauna, z których jeden próbował zabrać głos w dyskusji przed głosowaniem. Na wniosek posła Marka Sawickiego Sejm przegłosował pominięcie dyskusji.
W treści uchwały czytamy m.in. podziękowania i uznanie dla Wojska Polskiego, a także: „Państwa NATO stanowią dziś fundament demokratycznego, wolnego świata. Wspólnie stoimy na straży pokoju, wolności i bezpieczeństwa, a poszanowanie suwerenności i niepodległości innych narodów jest dla nas nienaruszalną zasadą. W obliczu zaistniałych wydarzeń wszyscy jesteśmy zjednoczeni, silni i gotowi na niezwłoczną i adekwatną reakcję”.
Podobnie zakończyło się głosowanie nad przedłużeniem czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków azylowych na granicy z Białorusią. Wniosek Rady Ministrów poparło 414 posłów.
Ustawy o Ukraińcach i energii przyjęte
W trybie pilnym Sejm zajął się rządowymi projektami o bonie ciepłowniczym (mrożenie cen energii) oraz ustawy weryfikującej prawa do świadczeń dla cudzoziemców z Ukrainy (m.in. 800+), które spotkały się z odmową podpisu ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. „Jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, to prawo do legalnego pobytu stracą setki tysięcy Ukraińców” – tłumaczyła w trakcie głosowania ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ustawa zakłada powiązanie świadczeń socjalnych z obowiązkiem pracy na terenie Polski. Zapis spotkał się ze sprzeciwem ze strony Razem (nie powiązywać) oraz posłanki Klaudii Jachiry (powiązać również dla Polek i Polaków). Projekt przeszedł 227 głosami, przeciw były PiS i Konfederacja, a partia Razem się wstrzymała.
Mimo ostrej recenzji, klub PiS poparł rządową propozycję ustawy mrożącej ceny energii. Poseł Zbigniew Kuźmiuk alarmował, że doprowadzi ona do wzrostu cen o 80–90 proc., czemu sprzeciwiła się ministra energii Paulina Hennig-Kloska. Projekt uzyskał 410 głosów poparcia.