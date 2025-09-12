Sejm głosuje: nowy prezes NIK, ustawa o Ukraińcach i mrożenie cen energii

Po niespokojnym i długim, trwającym aż cztery dni, posiedzeniu, Sejm podjął decyzje w sprawach palących (ustawa o pomocy Ukraińcom, mrożenie cen energii) i spornych (powołanie sędziów, wybór prezesa NIK). Parlamentarzyści przyjęli także uchwałę po nocnym ataku dronów.

Sejm zadecydował, że stery Najwyższej Izby Kontroli po Marianie Banasiu przejmie Mariusz Haładyj. Dotychczas pełnił funkcję szefa Prokuratorii Generalnej RP, na którą został powołany w 2019 r. Wcześniej kilkukrotnie piastował stanowisko wiceministra. Najpierw w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz – w Ministerstwie Gospodarki – a następnie w gabinetach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego – Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Z wykształcenia prawnik (KUL). Karierę rozpoczął w 2003 r., po odbyciu praktyki adwokackiej, w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez lata współpracował z przeróżnymi instytucjami gospodarczymi i kontrolnymi.

Po wycofaniu kandydatury Tadeusza Dziuby na szefa NIK Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydata zgłoszonego przez Polskę 2050.

Do osobowych zmian doszło także w Państwowej Komisji ds. pedofilii. Na funkcję przewodniczącej powołano członkinię komisji Joannę Napierałę.

Ponownie nie udało się powołać nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Na cztery wakaty, PiS zgłosił dwie kandydatury – posła Marka Asta oraz prof. Artura Kotowskiego. Koalicja rządowa konsekwentnie odmawia uzupełnienia składu trybunału, którego wciąż nie udało się przywrócić w konstytucyjne ramy. Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Śliz argumentował: „Nie możemy legitymizować destrukcji organu badającego zgodność z konstytucją, a wysyłanie kogokolwiek do TK byłoby taką legitymizacją”. Obie kandydatury nie uzyskały wymaganej większości.

Wspólne potępienie Rosji

Do porozumienia Sejm doszedł w sprawie uchwały „wyrażającej sprzeciw wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r.”. Uchwała uzyskała poparcie 431 obecnych na sali posłów i posłanek. Poparcia nie wyraziło jedynie trzech parlamentarzystów ugrupowania Grzegorza Brauna, z których jeden próbował zabrać głos w dyskusji przed głosowaniem. Na wniosek posła Marka Sawickiego Sejm przegłosował pominięcie dyskusji.

W treści uchwały czytamy m.in. podziękowania i uznanie dla Wojska Polskiego, a także: „Państwa NATO stanowią dziś fundament demokratycznego, wolnego świata. Wspólnie stoimy na straży pokoju, wolności i bezpieczeństwa, a poszanowanie suwerenności i niepodległości innych narodów jest dla nas nienaruszalną zasadą. W obliczu zaistniałych wydarzeń wszyscy jesteśmy zjednoczeni, silni i gotowi na niezwłoczną i adekwatną reakcję”.

Podobnie zakończyło się głosowanie nad przedłużeniem czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków azylowych na granicy z Białorusią. Wniosek Rady Ministrów poparło 414 posłów.

Ustawy o Ukraińcach i energii przyjęte

W trybie pilnym Sejm zajął się rządowymi projektami o bonie ciepłowniczym (mrożenie cen energii) oraz ustawy weryfikującej prawa do świadczeń dla cudzoziemców z Ukrainy (m.in. 800+), które spotkały się z odmową podpisu ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. „Jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, to prawo do legalnego pobytu stracą setki tysięcy Ukraińców” – tłumaczyła w trakcie głosowania ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ustawa zakłada powiązanie świadczeń socjalnych z obowiązkiem pracy na terenie Polski. Zapis spotkał się ze sprzeciwem ze strony Razem (nie powiązywać) oraz posłanki Klaudii Jachiry (powiązać również dla Polek i Polaków). Projekt przeszedł 227 głosami, przeciw były PiS i Konfederacja, a partia Razem się wstrzymała.

Mimo ostrej recenzji, klub PiS poparł rządową propozycję ustawy mrożącej ceny energii. Poseł Zbigniew Kuźmiuk alarmował, że doprowadzi ona do wzrostu cen o 80–90 proc., czemu sprzeciwiła się ministra energii Paulina Hennig-Kloska. Projekt uzyskał 410 głosów poparcia.