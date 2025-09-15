Żelazna Brama do odstraszania. Manewry, w których najciekawsze jest to, czego nie widać

Ćwiczenia najsilniejszej polskiej dywizji pokazują postęp modernizacji sprzętu, ale przede wszystkim myślenia o obronie. Najciekawsze jest to, czego nie widać.

Dookoła typowy mazurski las. W górze szumią drzewa, a niżej gęsto od jałowca i jarzębiny. Piaszczysta droga, jeszcze wilgotna od deszczu, zdradza, że coś tu ciężkiego jechało. Nagle w trawie coś się rusza, dosłownie spod ziemi wychodzi żołnierz. Widać tylko oczy, bo ubrany i wyposażony jest „na bojowo”. Czarnego zwykle Grota (polski karabin szturmowy kal. 5,56 mm) też pokrywa kamuflaż.

Choć towarzyszący mi oficer to dwugwiazdkowy generał, noszący na ramieniu białą naszywkę z literą „K” wskazującą, że to on jest tu kierownikiem ćwiczenia, bez słowa okazuje identyfikator żołnierzowi. To wartownik, zapewne szeregowy (dystynkcje i naszywki z nazwiskami są zdjęte), ale generała sprawdzał jak każdego innego (nie tylko z uwagi na cywila obok, który mógł budzić podejrzenia).

Na tych ćwiczeniach zasady są takie same jak w sytuacji bojowej. Nie ma miejsca na pomyłkę. Również generał jest w rynsztunku „full-combat”. Na ramieniu taktyczna latarka, przy udzie broń krótka, na piersi kamizelka taktyczna z płytami balistycznymi i magazynkami. Nad nimi przypięty nóż. Kevlarowy hełm „high-cut”, z wycięciem na słuchawki systemu łączności, na nim gogle w ochraniaczach. Od kilku lat to norma, że dowódcy nawet najwyższych szczebli na ćwiczeniach wyglądają tak, jakby za chwilę mieli żołnierzom rzucić rozkaz „za mną”.

Generał mógłby nie nosić na sobie tych dodatkowych kilkunastu kilogramów, ale robi to również z szacunku dla żołnierzy, którzy nie mają wyboru. Ćwiczyć trzeba tak, jak się będzie walczyć. A sytuacja wymaga, by do walki przygotowywać się na serio.