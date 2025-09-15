Przejdź do treści
15 września 2025
Kraj

Żelazna Brama do odstraszania. Manewry, w których najciekawsze jest to, czego nie widać

15 września 2025
Przeprawa wojsk przez rzekę Narew w ramach ćwiczeń „Żelazny Obrońca”. Wrzesień 2025 r. Przeprawa wojsk przez rzekę Narew w ramach ćwiczeń „Żelazny Obrońca”. Wrzesień 2025 r. Michał Kość / Forum
Ćwiczenia najsilniejszej polskiej dywizji pokazują postęp modernizacji sprzętu, ale przede wszystkim myślenia o obronie. Najciekawsze jest to, czego nie widać.

Dookoła typowy mazurski las. W górze szumią drzewa, a niżej gęsto od jałowca i jarzębiny. Piaszczysta droga, jeszcze wilgotna od deszczu, zdradza, że coś tu ciężkiego jechało. Nagle w trawie coś się rusza, dosłownie spod ziemi wychodzi żołnierz. Widać tylko oczy, bo ubrany i wyposażony jest „na bojowo”. Czarnego zwykle Grota (polski karabin szturmowy kal. 5,56 mm) też pokrywa kamuflaż.

Choć towarzyszący mi oficer to dwugwiazdkowy generał, noszący na ramieniu białą naszywkę z literą „K” wskazującą, że to on jest tu kierownikiem ćwiczenia, bez słowa okazuje identyfikator żołnierzowi. To wartownik, zapewne szeregowy (dystynkcje i naszywki z nazwiskami są zdjęte), ale generała sprawdzał jak każdego innego (nie tylko z uwagi na cywila obok, który mógł budzić podejrzenia).

Na tych ćwiczeniach zasady są takie same jak w sytuacji bojowej. Nie ma miejsca na pomyłkę. Również generał jest w rynsztunku „full-combat”. Na ramieniu taktyczna latarka, przy udzie broń krótka, na piersi kamizelka taktyczna z płytami balistycznymi i magazynkami. Nad nimi przypięty nóż. Kevlarowy hełm „high-cut”, z wycięciem na słuchawki systemu łączności, na nim gogle w ochraniaczach. Od kilku lat to norma, że dowódcy nawet najwyższych szczebli na ćwiczeniach wyglądają tak, jakby za chwilę mieli żołnierzom rzucić rozkaz „za mną”.

Generał mógłby nie nosić na sobie tych dodatkowych kilkunastu kilogramów, ale robi to również z szacunku dla żołnierzy, którzy nie mają wyboru. Ćwiczyć trzeba tak, jak się będzie walczyć. A sytuacja wymaga, by do walki przygotowywać się na serio.

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
