Redakcja „Polityki”
14 października 2025
Kraj

Hamas uwolnił zakładników. Plan pokojowy dla Gazy. Kolejny etap Konkursu Chopinowskiego. 5 ważnych tematów na dziś

14 października 2025
Szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk, 13 października 2025 r. Szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk, 13 października 2025 r. Mohamed Abd El Ghany / Reuters / Forum / Forum
Wymiana zakładników między Izraelem a Hamasem; szef niemieckiego wywiadu ostrzega; polska nauka w czarnej dziurze; ciąg dalszy historii 12-letniej reporterki z Sejmu; III etap Konkursu Chopinowskiego.

1. Wymiana zakładników między Izraelem a Hamasem

W poniedziałek 13 października Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 20 zakładników porwanych 7 października 2023 r., a następnie więzionych w Strefie Gazy. Ich zwolnienie jest częścią pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. Jednocześnie Izrael zgodził się wypuścić 250 Palestyńczyków z długoletnimi wyrokami na koncie i 1,7 tys. aresztowanych po 7 października.

„To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci, a początek ery wiary i Boga. To początek harmonii między Izraelem i wszystkimi narodami tego regionu, który niedługo stanie się wspaniały. To historyczny początek nowego Bliskiego Wschodu”, oświadczył Donald Trump, przemawiając przed izraelskim parlamentem, Knesetem.

Prezydent USA oraz przywódcy Egiptu i Turcji podpisali w poniedziałek pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk. Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi stwierdził, że stworzy to „horyzont dla powstania państwa palestyńskiego”.

Czytaj także: Historyczne chwile w Izraelu, zakładnicy wracają z Gazy. „To nasz najszczęśliwszy dzień”

2. Szef niemieckiego wywiadu: Rosja jest gotowa na wojnę

„Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku. Już dziś sytuacja jest zapalna”, ocenił Martin Jaeger, szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej w trakcie przemowy przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad niemieckim wywiadem.

Jak wyliczył, aby osiągnąć swoje cele, przywódca Rosji Władimir Putin sięga po metody takie jak: manipulacje wyborcze, propaganda, prowokacje, zastraszanie, szpiegostwo, sabotaż, naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty oraz zabójstwa i prześladowania. Ostrzegał, że „pokój może przerodzić się w otwartą konfrontację w dowolnej chwili”.

3. Polska nauka w czarnej dziurze

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN musi zapłacić blisko 4 mln zł odszkodowania. Chodzi o prawomocny wyrok sądowy nakazujący zapłatę za korzystanie z gruntu, którego stan prawny nie został uregulowany przez państwo w momencie jego przekazania instytutowi.

CAMK podjął więc negocjacje z wierzycielką, w wyniku których ta zgodziła się opóźnić egzekucję wyroku, a także rozłożyć spłatę na raty. Pierwszą instytut miał zapłacić do końca września (co się cudem udało, dzięki dotkliwym cięciom i przekierowaniu środków), a drugą do końca czerwca 2026 r. W przeciwnym razie zawiśnie nad nim widmo postępowań komorniczych.

Prezes PAN uważa, że bez wsparcia ze strony rządu instytutowi grozi bankructwo. Ministerstwo nie odpowiada na – coraz bardziej dramatyczne – apele naukowców. W piśmie przesłanym 9 października Sekretarz Stanu Karolina Zioło-Pużuk informuje, że resort „nie ma ustawowych możliwości finansowego wsparcia instytutów, wobec których skutecznie wysunięto roszczenia”.

4. Ciąg dalszy historii sejmowej reporterki

„Gazeta Wyborcza” opublikowała reportaż z gdańskiej szkoły podstawowych, w której trwa konflikt związany z 12-letnią Sarą Małecką-Trzaskoś, znaną jako „najmłodsza sejmowa reporterka”. Dziewczynka już w wieku 10 lat przeprowadzała wywiady z czołowymi politykami, m.in. Donaldem Tuskiem, Grzegorzem Braunem czy Romanem Giertychem.

Problemy w szkole, do której uczęszcza Sara, mają narastać od czasu, gdy jej rodzice zaczęli zgłaszać liczne uwagi dotyczące pracy nauczycieli, systemu oceniania oraz organizacji zajęć. Jednocześnie do gdańskiego sądu trafił wniosek w sprawie ograniczenia im praw rodzicielskich. Wniosek złożyła szkoła.

W odpowiedzi rodzice Sary oskarżyli 50 osób, w tym nauczycieli i rodziców innych uczniów, o zniesławienie.

5. III etap Konkursu Chopinowskiego

We wtorek o godz. 10 rozpoczną się przesłuchania III etapu Konkursu Chopinowskiego i potrwają do 16 października. W repertuarze III etapu pojawią się (wreszcie) mazurki.

Kilka dni wcześniej zakończyły się przesłuchania II etapu konkursu. Decyzją jury do udziału w kolejnych przesłuchaniach zakwalifikowało się 20 pianistów z ośmiu krajów, w tym aż trzech Polaków.

„Odpadli najwięksi poeci fortepianu z czterdziestki, która wzięła udział w II etapie. Pozostało kilka osób interesujących i kilka po prostu bardzo sprawnych” – komentowała na blogu „Polityki” Dorota Szwarcman, krytyczka muzyki poważnej.

Redakcja „Polityki”

