Wyniki Konkursu Chopinowskiego. Trump grozi Ukrainie. Pamiętnik ofiary Epsteina. 5 ważnych tematów na dziś

Eric Lu zwycięzcą XIX edycji Konkursu Chopinowskiego; Trump grozi Ukrainie; Nawrocki znów zawetuje?; złodzieje z Luwru wciąż na wolności; premiera pamiętnika Virginii Giuffre.

1. Wyniki Konkursu Chopinowskiego

Zwycięzcą XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina został Eric Lu. 28-latek w Konkursie Chopinowskim wystartował pierwszy raz już dziesięć lat temu.

W finale tegorocznego konkursu wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie, oprócz Lu, znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone). Sześcioro najwyżej ocenionych uczestników otrzyma nagrody główne. Są to: I nagroda – złoty medal i 60 tys. euro (ponad 250 tys. zł); II nagroda – srebrny medal i 40 tys. euro (prawie 170 tys. zł); III nagroda – brązowy medal i 35 tys. euro (prawie 150 tys. zł).

We wtorek w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbędzie się gala wręczenia nagród oraz pierwszy koncert laureatów. Dwa kolejne koncerty laureatów zostały zaplanowane na środę 22 i czwartek 23 października.

2. Trump grozi Ukrainie

„Jeśli nie zawrzemy układu w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, wiele osób zapłaci za to wielką cenę” – powiedział prezydent USA Donald Trump w czasie konferencji prasowej w Białym Domu. Według doniesień „Financial Times” podczas ostatniego spotkania z prezydentem Ukrainy Trump miał naciskać na Wołodymyra Zełenskiego, by ten oddał resztę obwodu donieckiego Rosji, ostrzegając, że w przeciwnym wypadku Ukraina zostanie zniszczona. Pytany o rozdźwięk między swoimi dotychczasowymi twierdzeniami – we wrześniu oznajmił, że Ukraina jest w stanie odzyskać okupowane terytoria – Trump tłumaczył, że nigdy nie powiedział, że Ukraina wygra tę wojnę, lecz jest to możliwe.

„Naiwność amerykańskiej administracji na tym polu jest porażająca. W Waszyngtonie nikt nie widzi, że Rosja ponownie podjęła wielkie dzieło zbudowania mocarstwa poprzez podboje (...). To wojna cywilizacyjna. Stawką jest budowa wielkiej Rosji albo sprowadzenie jej do roli podrzędnego państwa, którym wszyscy pomiatają” – komentują Michał i Jacek Fiszerowie.

3. Nawrocki znów zawetuje?

„Jeżeli możemy pomóc ludziom, niezależnie od ich płci, niezależnie od ich relacji, związków, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o jakichś paramałżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem” – oświadczył prezydent Nawrocki.

Zadeklarował, że jest gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej, ale projekt ustawy w tej sprawie nie może „zbliżać się do chronionej instytucji małżeństwa”. Kilka dni wcześniej szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker dorzucił kilka sloganów o braku zgody na „budowanie alternatywy dla małżeństwa”.

17 października na wspólnej konferencji Lewica i PSL przedstawiły szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Projekt zakłada m.in., że partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć, otrzymają prawo do uzyskania wzajemnej informacji w szpitalu, dokumentacji i decyzji medycznych, zwolnienia z podatków (od spadku i darowizn, od czynności cywilno-prawnych), a także do ustanowienia renty rodzinnej, alimentów, urlopu opiekuńczego.

4. Kradzież w Luwrze

Luwr jest wciąż zamknięty dla zwiedzających po tym, jak w niedzielę 19 października doszło do kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z jednej z galerii paryskiego muzeum. Jest wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Napad trwał 7 minut. Dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Wciąż pozostają na wolności.

5. Wstrząsający pamiętnik Virginii Giuffre

Virginia Giuffre (1983–25) była jedną z najbardziej znanych oskarżycielek Jeffreya Epsteina i jego partnerki Ghislaine Maxwell, która obecnie odsiaduje 20-letni wyrok za handel ludźmi.

We wtorek, sześć miesięcy po tym, jak autorka odebrała sobie życie, premierę będzie miał jej pamiętnik. Australijka szczegółowo opisuje sadystyczne znęcanie się, jakiego doświadczyła ze strony Epsteina. Brytyjskie media określają lekturę jej książki „Nobody′s Girl” jako „wstrząsającą”. Giuffre twierdzi, że bała się, iż umrze „jako niewolnica seksualna” z rąk Jeffreya Epsteina i jego otoczenia.

Pamiętnik szczególnie dotyka brytyjską rodzinę królewską, bo koncentruje się także na księciu Andrzeju. Giuffre oskarżyła go o napaść seksualną w 2021 r. Miało do niej dojść, kiedy kobieta miała 17 lat. Giuffre – wówczas nosząca panieńskie nazwisko Roberts – była jedną z ofiar, które zostały zwabione przez Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Mimo zaprzeczeń książę zapłacił Giuffre miliony w ramach ugody w 2022 r.

Książę Andrzej już w 2022 r. został pozbawiony większości tytułów, a w ostatnich dniach poinformował, że zrzeka się także tytułu księcia Yorku, ale jednocześnie „zaprzecza wszelkim zarzutom”.