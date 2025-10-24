Bój na konwencje. Defensywa i pusty bak. Zarówno Tusk, jak i Kaczyński potrzebują nowego otwarcia

Wbrew temu, co widać za oknem, dwie największe partie w Polsce szykują się na wiosenne porządki. Konwencje PiS i PO mają służyć metamorfozie – odświeżeniu wizerunku na wzór nowej fryzury – która wyrwie partie Kaczyńskiego i Tuska ze stagnacji.

Lider koalicji rządzącej po dwóch latach od wyborów znajduje się w defensywie: skupia na sobie złość za niezrealizowane obietnice i postawę koalicjantów oraz przegrane wybory prezydenckie. Prezes największej formacji opozycyjnej ma natomiast na głowie poważne wyzwania przed nieuchronnie zbliżającymi się wyborami: Konfederację, Grzegorza Brauna, problemy w klubie i pusty bak w maszynie politycznych emocji i haseł. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński potrzebują nowego otwarcia.

Nowy image PiS potrzebny od zaraz

Sytuacja PiS jest trudniejsza, niż to na pierwszy rzut oka wygląda. Zanim Jarosław Kaczyński będzie mógł spełnić marzenie o powrocie do władzy w 2027 r., czeka go długa i kręta droga przez układy we własnej partii i czyhającą na potknięcia Konfederację. Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy drepcze w miejscu w wewnętrznym klinczu: były premier Mateusz Morawiecki postuluje język asertywności, sceptycyzmu i zysków, a środowiska mu przeciwne, identyfikowane przede wszystkim z ziobrystami i Przemysławem Czarnkiem, pragną krwi, rozliczeń, napalmu i nakopania przeciwnikom, również tym z Unii Europejskiej.

Opowieść o wojnie, konieczności odzyskania „praworządności, sprawiedliwości”, ochrony Polski przed chaosem i bezprawiem zdaje się wyczerpana. Jak zwracają uwagę analitycy Res Futury, alarmistyczne apele i próby skupienia na sobie uwagi prawicowych mas nie przynoszą skutku (w internecie). Zaangażowanie spada, zasięg nie rośnie. Potwierdzają to sondaże, w których Jarosław Kaczyński mierzy się ze stagnacją w okolicy 28–30 proc. i przegrywa z ugrupowaniem Tuska.

Perspektywy pogarsza rosnąca w siłę konkurencja. Jak barwnie i trafnie zauważył Wojciech Szacki w Notatniku politycznym: „Mamy na półmetku kadencji silniejszego wśród słabszych Tuska i słabszego wśród silniejszych Kaczyńskiego”. Potwierdza to analiza Res Futury: Konfederacja zyskuje na powściągliwym ignorowaniu ataków, umacnia się, punktując PiS i wskazując na podobieństwa do KO. Komfortowo i cierpliwie przygląda się PiS zamkniętemu w pułapce Tukidydesa, przeliczając poparcie na poziomie 13–16 proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna okazuje się zyskiwać na przytulaniu się PiS do ściany. Dla elektoratu Kaczyńskiego hasła o dekomunizacji, suwerenności, reformach i wolności przestają być autentyczne. W miejsce rozczarowania zstępuje sakralno-liturgiczny przywódca (Braun), który spełnia ideowe wymagania, ergo, rośnie w sondażach i spokojnie odnotowuje 6–7 proc.

Co wynika z myślenia o Polsce?

PiS sięga po konwencję programową nie po raz pierwszy. Mityczne Katowice, które zgodnie z przesądem mają partię zaprowadzić do władzy, ugrupowanie odwiedzało m.in. w 2015, 2019 i 2021 r. Dekadę temu świat ujrzał pierwszą konwencję i program „Myśląc Polska” – nazwa tożsama z obecnym wydarzeniem. Eksperci i politycy zgromadzeni przez Prawo i Sprawiedliwość analizowali wówczas m.in. możliwości wprowadzenia programu 500 plus (obiecanego w kampanii przez Andrzeja Dudę), a kandydatka na premiera Beata Szydło prezentowała drużynę ekspertów (m.in. Stanisław Piotrowicz i Marek Kuchciński).

Cztery lata później, przed kolejną kampanią wyborczą, PiS powróciło do Katowic i zaprezentowało m.in. zerowy PIT do 26. roku życia, 500 plus na pierwsze dziecko, „piątkę Kaczyńskiego”, trzynastą emeryturę czy CPK. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska wyszła z fazy ratowania państwa z ruin i przechodzi do fazy rozwoju. Kontynuacją zapowiedzi była konwencja „Polski Ład” w 2021 r., której celem – jak czytamy na wciąż działającej stronie – było „przezwyciężenie skutków pandemii”. Politycy PiS objechali wówczas pół Polski. We wszystkich przypadkach wielkie imprezy służyły przezwyciężaniu kryzysów wewnątrzpartyjnych i budowaniu pozytywnego obrazu partii przed wyborami.

W piątek i sobotę w Katowicach spotyka się bardzo szeroka grupa polityków i środowisk związanych z PiS. Prezes Jarosław Kaczyński zabierze głos dwukrotnie – uroczyście otworzy imprezę w piątek o godz. 10, a następnie zgasi światło w sobotę o 19. Przez całe dwa dni debata goni debatę. O „wyzwaniach europejskich” rozmawiają m.in. Patryk Jaki, Anna Zalewska i Jacek Saryusz-Wolski. Mariusz Błaszczak w międzynarodowym towarzystwie skupi się na wschodniej flance NATO. A nad „konstytucyjnym momentem” zadumają się Przemysław Czarnek, Julia Przyłębska i Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris).

Nie można PiS odmówić rozmachu i zaangażowania w realizację kongresu, lecz po owocach i hasłach poznamy efektywność dwudniowego spotkania.

Tusk zmienia platformę

„Najsilniejszy wśród słabych” – jak pisał Wojciech Szacki – pozostaje Donald Tusk. Premier w niedawnej rozmowie w podkaście Wojewódzki&Kędzierski przekonywał, że z punktu siedzenia Koalicji Obywatelskiej (już za chwilę w poszerzonym o Nowoczesną oraz Inicjatywę Polską składzie) perspektywa na najbliższe dwa lata nie wygląda źle. Sondaże dają dobre, bo pierwsze miejsce, z wynikiem momentami lepszym, niż w 2023 i 2024 r. Szyki muszą „podciągnąć” jedynie koalicjanci. My z synowcem na czele i jakoś to będzie.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Aby uniknąć tego pytania i dać członkom ugrupowania argument do obrony, partia musi pokazać, że działa, idzie do przodu, jest skonsolidowana i wierzy w sukces kolejnego politycznego sezonu. W tym celu najłatwiej zapowiedzieć wielkie zjednoczenie – PiS wykorzystał już tę kartę, wchłaniając Solidarną Polskę – wybór nowych władz, odświeżenie struktur i kierownictwa. Jednocześnie trudno zakładać i odnieść wrażenie, że połączenie jest sygnałem do ataku, mobilizacji i wyrwania z marazmu. Z pewnością jednak rzeczywistość nie stanie Koalicji na przeszkodzie do ogłoszenia nowego otwarcia.

Definicją opisanego rozdźwięku języka partii i języka faktów jest rocznicowy hashtag „Robimy, nie gadamy”. Mariusz Janicki w „Przypisach naczelnego” zwraca uwagę, że polityka polega dziś na robieniu i nieustannie gadaniu o tym. Tymczasem komunikaty KO brzmią, jakby przy okazji dwulecia rządów chciała powiedzieć: uwierzcie, że my w pocie czoła robimy, dlatego nic nie gadaliśmy!

Sobotnia fuzja jest fikcją. Inicjatywa Polska nie istniała jako polityczny byt na dwóch nogach, a Nowoczesna od wyborów samorządowych w 2018 r. stanowi z PO jedność. Krokiem legalizującym fuzję było de facto głosowanie w prezydenckich prawyborach, kiedy wszystkie człony KO głosowały na równych zasadach (z zachowaniem proporcji członków). Połączenie więc nie różni się niczym od sumy z zerami.

Zmiana szyldu ma zwrócić uwagę na coś innego. Koalicja Obywatelska to więcej niż Platforma Obywatelska, bo opiera się na środowiskach postępowych, młodszych i z nową wrażliwością społeczną. Zakopanie szyldu chadeckiego, centroprawicowego ugrupowania ma zmyć niesmak wyborców progresywnych po skręcie w prawo, dokonanym rękami Rafała Trzaskowskiego, Romana Giertycha i Radosława Sikorskiego.

Sobotnie wydarzenie nie przyniesie realnej zmiany – co innego wewnętrzne wybory władz, ale te mogą potrwać do stycznia. To sfinalizowanie odkładanego na później zjednoczenia, które nie może się zmarnować. Na koniec warto odnotować, z kronikarskiego obowiązku, że nadszedł koniec pewnego etapu. Platforma Obywatelska przestanie istnieć po niespełna 25 latach. Jej szeregi zapewniły Polsce prezydenta (Bronisław Komorowski), premierkę (Ewa Kopacz) i trzykrotnego premiera (Donald Tusk). No i bardzo dużo memów.