Wojciech Szacki
28 października 2025
Kraj

Kręta ścieżka

Kaczyński zgubił pierścień władzy. Widać kryzys. Autostrada do zwycięstwa zamieniła się krętą dróżkę

Nie bardzo wiadomo, co właściwie Kaczyński chciał przekazać Polakom, poza tym, że rząd Donalda Tuska jest zły. Nie bardzo wiadomo, co właściwie Kaczyński chciał przekazać Polakom, poza tym, że rząd Donalda Tuska jest zły. ArtService / PAP
Konwencja PiS w Katowicach okazała się z pewnych względów ciekawsza, niż można się było spodziewać. Co nie znaczy, że się udała. A Jarosław Kaczyński musi się dostosować do nowych, trudniejszych realiów na prawicy.

W teorii pomysł dwudniowej konwencji programowej formacji walczącej o władzę jest sensowny. Partia może pokazać, że jest żywa intelektualnie, że przyciąga ciekawych ekspertów i ma pomysły, które można przekuć w projekty ustaw. Taki sygnał płynie do opinii publicznej.

Działacze dostają nieco dyskretniejszy komunikat: przegnamy rządzących, a wy wrócicie: do ministerstw, zarządów, rad nadzorczych, mediów publicznych, grantów i dotacji. To taka zbiorowa sesja terapeutyczna.

Biznes prywatny, lobbyści, piarowcy słyszą: warto się do nas zbliżyć, bo wkrótce znów będziemy rządzili. PiS na tym szczególnym polu nie ma silnej konkurencji. Koalicja Obywatelska przez długie lata sceptycznie podchodziła do idei, że partia powinna mieć program wyborczy, a pozostałe ugrupowania nie dysponują wystarczającymi zasobami, by podobną imprezę zorganizować.

W Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym było 130 debat, kilkuset panelistów i parę tysięcy widzów. Wynajęcie MCK, oświetlenie, nagłośnienie, transmisje internetowe, catering, ochrona, wydanie książki – to jest minimum kilkaset tysięcy złotych, a mogło wyjść w okolicach miliona. I to nie były najlepiej wydane pieniądze w historii PiS.

Po pierwsze, Jarosława Kaczyńskiego zawiodło wyczucie czasu. Pomysł konwencji pojawił się parę miesięcy temu; wówczas mogło się wydawać, że zwycięstwo Karola Nawrockiego da PiS rozpęd, że jesienią obóz rządowy będzie w ciężkim kryzysie, a może nawet zamajaczą jakieś przyspieszone wybory. Nic z tych rzeczy – i to się dało wyczuć w salach i korytarzach MCK. Brakowało emocji.

Po drugie, PiS nie wykorzystał katowickiej konwencji, by sprzedać opinii publicznej dwa–trzy jasne postulaty. Czy PiS chce waloryzować co roku 800 plus? Czy chce dawać bon mieszkaniowy na 100 tys.

Wojciech Szacki

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
