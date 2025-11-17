Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Zbigniew Pendel
Zbigniew Pendel
17 listopada 2025
Kraj

Subskrypcja „Polityki”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

17 listopada 2025
. . Polityka.pl / Polityka
Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Czytać, oglądać i słuchać o tym, co naprawdę ma w Twoim życiu znaczenie? Jesteś we właściwym miejscu. „Polityka” ma wyjątkową ofertę.

Dla miłośników czytania. Dla fanów dziennikarstwa – tego prawdziwego, rzetelnego. Dla tych, którzy doceniają, gdy tłumaczy się świat, a nie podkręca lęki i gra na nich. Was wszystkich zapraszamy do świata „Polityki”. Uwaga – od razu na rok, a może dwa.

Zapraszamy Was do redakcji, która wierzy w demokrację i nie ulega dezinformacji. Kiedy krążą fake newsy, my ustalamy fakty. Bronimy zasad praworządności, przyzwoitości i dziennikarstwa z prawdziwego zdarzenia. Ono nie może być błahe. I wierzymy bardzo mocno, że nasze nie jest.

Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!
Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne

„Polityka” z Wami. Co zyskujecie?

Niepowtarzalne materiały. Takich unikalnych reportaży, analiz, śledztw, felietonów, wideo i wywiadów nie znajdziecie w innym miejscu.

To z „Polityki” dowiecie się, jak eksperci, wojskowi i historycy widzą naszą przyszłość w sytuacji, gdy świat wszedł w ostry wiraż. – Pan był z tych, którzy po ataku rosyjskich dronów polecieli do bankomatu, czy z tych, którzy pojechali na stację zatankować do pełna?zagadnął niedawno gen. Tomasza Drewniaka nasz dziennikarz Juliusz Ćwieluch. To rozmowa miejscami uspokajająca, czasem trudna, a momentami denerwująca. Na zachętę zdradzimy: tamtego poranka generał „poszedł zrobić sobie herbatkę”.

.Polityka.

Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Z naszymi gośćmi zanurzamy się w sprawy polityki, historii, psychologii, zaglądamy do nauki, kultury i sportu, śledzimy wydarzenia lokalne i międzynarodowe. – Trump jest charakterologicznym macho, to jest jakaś przewaga. Jednak jeśli nie zrozumie, że jego rozmówcą jest przebiegły lis, to przegra. Putin chce całej Ukrainystwierdził niedawno Aleksander Kwaśniewski, który gościł u Karoliny Lewickiej. Te słowa – i inne wnioski byłego prezydenta – poniosły się w sieci. Możecie wrócić w każdej chwili do tego wywiadu.

Nasz przepis na rzetelne dziennikarstwo? Wyjątkowi dziennikarze, najlepsi w Polsce. I cenieni rozmówcy. – Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamieta dojmująca diagnoza Marka Sekielskiego (który sam przeszedł przez „piekło”) w podkaście psychologicznym Joanny Cieśli zapadła w pamięć dziesiątkom tysięcy naszych czytelników i widzów. Posłuchajcie całości w wolnej chwili.

Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!
Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne

Tylko w „Polityce”

„Polityka” regularnie zabiera Was w czytelnicze podróże – czasem w nieznane, a innym razem tam, gdzie nie do końca chcecie się znaleźć. Te wyprawy bywają bolesne, choć szczęśliwie można się w nie udać „w kapciach”, przed ekranem telefonu czy laptopa.

Na przykład wtedy, gdy reporter Paweł Reszka przenosi nas na linię frontu w Ukrainie. Robi to tak, że w każdym akapicie czujemy złość, strach, martwimy się albo śmiejemy razem z bohaterami. Jak w rozmowach z Teo, Dimą, Kolą, Sierhijem i Witalikiem – wojownikami z przyszłości, operatorami dronów kamikadze. Dzięki takim ekskluzywnym materiałom ci ludzie, choć są tak daleko, są nam bliscy. Posłuchajcie: „Teo pracował w branży turystycznej, tęskni do żony. Czekając na rozkaz wylotu, leży na kanapie, popija kawę i czyta powieść fantasy”. Ilu z nas mogłoby być na jego miejscu?

.Taras Ibragimov.

Albo gdy w najnowszym reportażu prosto z wojny reporter „Polityki” pisał: „Noc przed świtem jest najciemniejsza. Zwiad wychodzi z piwnicy. Czujni, skoncentrowani. Nasłuchują. Rosyjskie drony to przekleństwo. Polują na każdego, kto nieostrożnie wysunie nos z kryjówki”. Ciarki chodzą po plecach. W tym materiale zobaczycie także rzadkie zdjęcia, choćby z wojennej piwnicy sztabu Orion, gdzie obok składowiska min działa fryzjer, stoi konsola do gier, życie toczy się prawie tak samo jak na powierzchni.

Tych czytelniczych podróży jest więcej, czasem w zupełnie niespodziewanym kierunku. Na przykład gdy Joanna Cieśla zabiera nas do świata botoksu i branży beauty. Dziennikarka „Polityki” przeszła kurs wstrzykiwania i ujawnia kulisy gabinetów zajmujących się takimi zabiegami. Czy wiedzieliście, że na „lwią zmarszczkę” schodzi 16 jednostek preparatu, a roztwór szczypie kobiety, jakby ktoś go wlewał wprost do mózgu? Trzy czwarte wykonywanych w Polsce zabiegów beauty to właśnie wygładzanie „lwa”. Nasza dziennikarka konkluduje: „W pogoni za trendy-lookiem Polki i Polacy nie oglądają się na koszty. Usługodawcy skwapliwie to wykorzystują”. Przeczytajcie, czego jeszcze doświadczyła.

Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!
Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne

Polityka w „Polityce”

Solą naszej redakcji są – to oczywiste – materiały polityczne i społeczne. Co tydzień przeczytacie „Przypisy” redaktorów naczelnych naszego tygodnika Jerzego Baczyńskiego, Mariusza Janickiego i Bartka Chacińskiego. W poniedziałek o poranku na Polityka.pl zawsze czeka „Notatnik polityczny” Wojciecha Szackiego i Michała Danielewskiego. Nie rzucamy się na każdy sondaż, nie pędzimy za politycznymi pyskówkami. Znowu: staramy się zrozumieć, o co chodzi, zanim zajmiemy Wasz czas.

Tak jak w tekście „Nawrocki superstar”: Mariusz Janicki zastanawia się w nim, skąd ta fascynacja nowym prezydentem nie tylko po prawej stronie. „Wielu z tych, którzy wcześniej wspierali Trzaskowskiego i rządzącą koalicję, może też dla przekory i z frustracji po przegranej kandydata KO, teraz z widoczną satysfakcją chwali Nawrockiego. Tyle że ta przekora staje się coraz bardziej bezobjawowa, bardziej przebija się uznanie dla marketingu Nawrockiego, a to się w końcu zlewa z docenieniem samego obiektu tych piarowych zabiegów – że taki pojętny” – pisze pierwszy zastępca redaktora naczelnego. Czyli co, radykalny prawicowy polityk „drugą kadencję zdobędzie już w pierwszej turze, i trzecią też, gdyby była”? Nie do końca – zapraszamy do lektury.

.Andrzej Duda/Facebook.

A czy zastanawialiście się, z jakim trudem Dudowie mierzą się z codziennością po dekadzie w Pałacu? Zajęła się tym tematem Anna Dąbrowska. Zaczyna tak: „Są dwie ważne osoby w życiu Andrzeja, które wywierały na niego presję. Ojciec, najpierw o doktorat i prestiż, by wreszcie coś znaczył, i żona – o pieniądze. Ambicje ojca zostały zaspokojone, bo syn był dwie kadencje prezydentem Polski, o czym w jego mniemaniu zdecydowała wola boża. – Teraz jest czas na to, by zaspokoić finansowe ambicje Agaty. On uważa, że poświęciła się, by Andrzej mógł zadowolić ojca, i teraz oczekuje odpłaty – twierdzi nasz rozmówca”. Nie to jest jednak clue tego tekstu. Bo czy państwo wypracowało jakikolwiek model wykorzystania i zaangażowania byłych prezydentów?

Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!
Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne

To jest ten moment

To tylko kropla w oceanie materiałów, które proponuje „Polityka”. Znajdziecie tu także rzadko już spotykane blogi pisane m.in. przez Ewę Siedlecką, Adama Szostkiewicza, Dorotę Szwarcman, Bartka Chacińskiego czy Dariusza Chętkowskiego. Mamy blogi naukowe, polityczne, kulturalne, społeczne, blog sportowy i blog z łamigłówkami.

Możecie zapisać się też na jeden z naszych newsletterów: poranny (5 ważnych tematów na dobry początek dnia), wieczorny (autorskie podsumowanie wydarzeń pisane przez dziennikarzy „Polityki”), o najnowszym numerze naszego tygodnika (prezentujemy spis treści), kulturalny (aktualności ze świata kultury, recenzje filmów, seriali, książek, płyt, spektakli, wystaw i gier) czy polecane teksty najchętniej czytane przez czytelników „Polityki” (zawsze w sobotę rano).

Możecie mieć dostęp do potężnego archiwum „Polityki”, w którym jest już ponad 100 tys. tekstów.

A jeśli interesują Was wojskowe, taktyczne kulisy toczącej się wojny – od ponad 1350 dni codziennie odkrywają je nasi eksperci Michał i Jacek Fiszerowie.

Bez Was nie ma nas. Marzymy, żebyście zostali z nami na długo, dlatego przygotowaliśmy tę wyjątkową ofertę. To jest ten moment.

Zbigniew Pendel

Zbigniew Pendel

Od 2019 r. zastępca redaktora naczelnego Polityka.pl. Wcześniej 24 lata w „Gazecie Wyborczej”. Zaczynał w lokalnych redakcjach w Bielsku-Białej i Katowicach, gdzie opisywał m.in. głośny konflikt na oświęcimskim Żwirowisku. Od 2000 r. w Warszawie; pisał głównie o edukacji, nauce i świadczeniach społecznych. Pracował w dziale promocji i marketingu „GW”, był redaktorem i zastępcą kierownika działu krajowego, przez wiele lat wydawca, a potem szef całego serwisu Wyborcza.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

    Anna Dąbrowska

  2. Wybór wroga, czyli fokus Tuska na Nawrockiego. Ale to nie z nim trzeba wygrać za dwa lata

    Mariusz Janicki

  3. Notatnik polityczny. PiS marzył o „tysiącach Wietnamów”, więc je dostał od Tuska. I przegrywa bitwę za bitwą

    Michał Danielewski

  4. Precz z komuną, czyli z czym. PiS sięga po stare hasło. Po co im teraz ten absurdalny spektakl?

    Rafał Kalukin

  5. Używane Strykery mają zapchać lukę. Tej decyzji można nie lubić, ale raczej przyjdzie z nią żyć

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

Czytaj także

null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
Pokaż więcej
Reklama