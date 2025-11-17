Subskrypcja „Polityki”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Czytać, oglądać i słuchać o tym, co naprawdę ma w Twoim życiu znaczenie? Jesteś we właściwym miejscu. „Polityka” ma wyjątkową ofertę.

Dla miłośników czytania. Dla fanów dziennikarstwa – tego prawdziwego, rzetelnego. Dla tych, którzy doceniają, gdy tłumaczy się świat, a nie podkręca lęki i gra na nich. Was wszystkich zapraszamy do świata „Polityki”. Uwaga – od razu na rok, a może dwa. Zapraszamy Was do redakcji, która wierzy w demokrację i nie ulega dezinformacji. Kiedy krążą fake newsy, my ustalamy fakty. Bronimy zasad praworządności, przyzwoitości i dziennikarstwa z prawdziwego zdarzenia. Ono nie może być błahe. I wierzymy bardzo mocno, że nasze nie jest. Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!

Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne „Polityka” z Wami. Co zyskujecie? Niepowtarzalne materiały. Takich unikalnych reportaży, analiz, śledztw, felietonów, wideo i wywiadów nie znajdziecie w innym miejscu. To z „Polityki” dowiecie się, jak eksperci, wojskowi i historycy widzą naszą przyszłość w sytuacji, gdy świat wszedł w ostry wiraż. – Pan był z tych, którzy po ataku rosyjskich dronów polecieli do bankomatu, czy z tych, którzy pojechali na stację zatankować do pełna? – zagadnął niedawno gen. Tomasza Drewniaka nasz dziennikarz Juliusz Ćwieluch. To rozmowa miejscami uspokajająca, czasem trudna, a momentami denerwująca. Na zachętę zdradzimy: tamtego poranka generał „poszedł zrobić sobie herbatkę”.

Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Z naszymi gośćmi zanurzamy się w sprawy polityki, historii, psychologii, zaglądamy do nauki, kultury i sportu, śledzimy wydarzenia lokalne i międzynarodowe. – Trump jest charakterologicznym macho, to jest jakaś przewaga. Jednak jeśli nie zrozumie, że jego rozmówcą jest przebiegły lis, to przegra. Putin chce całej Ukrainy – stwierdził niedawno Aleksander Kwaśniewski, który gościł u Karoliny Lewickiej. Te słowa – i inne wnioski byłego prezydenta – poniosły się w sieci. Możecie wrócić w każdej chwili do tego wywiadu. Nasz przepis na rzetelne dziennikarstwo? Wyjątkowi dziennikarze, najlepsi w Polsce. I cenieni rozmówcy. – Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie – ta dojmująca diagnoza Marka Sekielskiego (który sam przeszedł przez „piekło”) w podkaście psychologicznym Joanny Cieśli zapadła w pamięć dziesiątkom tysięcy naszych czytelników i widzów. Posłuchajcie całości w wolnej chwili. Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!

Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne Tylko w „Polityce” „Polityka” regularnie zabiera Was w czytelnicze podróże – czasem w nieznane, a innym razem tam, gdzie nie do końca chcecie się znaleźć. Te wyprawy bywają bolesne, choć szczęśliwie można się w nie udać „w kapciach”, przed ekranem telefonu czy laptopa. Na przykład wtedy, gdy reporter Paweł Reszka przenosi nas na linię frontu w Ukrainie. Robi to tak, że w każdym akapicie czujemy złość, strach, martwimy się albo śmiejemy razem z bohaterami. Jak w rozmowach z Teo, Dimą, Kolą, Sierhijem i Witalikiem – wojownikami z przyszłości, operatorami dronów kamikadze. Dzięki takim ekskluzywnym materiałom ci ludzie, choć są tak daleko, są nam bliscy. Posłuchajcie: „Teo pracował w branży turystycznej, tęskni do żony. Czekając na rozkaz wylotu, leży na kanapie, popija kawę i czyta powieść fantasy”. Ilu z nas mogłoby być na jego miejscu?

Albo gdy w najnowszym reportażu prosto z wojny reporter „Polityki” pisał: „Noc przed świtem jest najciemniejsza. Zwiad wychodzi z piwnicy. Czujni, skoncentrowani. Nasłuchują. Rosyjskie drony to przekleństwo. Polują na każdego, kto nieostrożnie wysunie nos z kryjówki”. Ciarki chodzą po plecach. W tym materiale zobaczycie także rzadkie zdjęcia, choćby z wojennej piwnicy sztabu Orion, gdzie obok składowiska min działa fryzjer, stoi konsola do gier, życie toczy się prawie tak samo jak na powierzchni. Tych czytelniczych podróży jest więcej, czasem w zupełnie niespodziewanym kierunku. Na przykład gdy Joanna Cieśla zabiera nas do świata botoksu i branży beauty. Dziennikarka „Polityki” przeszła kurs wstrzykiwania i ujawnia kulisy gabinetów zajmujących się takimi zabiegami. Czy wiedzieliście, że na „lwią zmarszczkę” schodzi 16 jednostek preparatu, a roztwór szczypie kobiety, jakby ktoś go wlewał wprost do mózgu? Trzy czwarte wykonywanych w Polsce zabiegów beauty to właśnie wygładzanie „lwa”. Nasza dziennikarka konkluduje: „W pogoni za trendy-lookiem Polki i Polacy nie oglądają się na koszty. Usługodawcy skwapliwie to wykorzystują”. Przeczytajcie, czego jeszcze doświadczyła. Wyjątkowa subskrypcja „Polityki”!

Prawdziwe dziennikarstwo. Piszemy o tym, co jest naprawdę ważne Polityka w „Polityce” Solą naszej redakcji są – to oczywiste – materiały polityczne i społeczne. Co tydzień przeczytacie „Przypisy” redaktorów naczelnych naszego tygodnika Jerzego Baczyńskiego, Mariusza Janickiego i Bartka Chacińskiego. W poniedziałek o poranku na Polityka.pl zawsze czeka „Notatnik polityczny” Wojciecha Szackiego i Michała Danielewskiego. Nie rzucamy się na każdy sondaż, nie pędzimy za politycznymi pyskówkami. Znowu: staramy się zrozumieć, o co chodzi, zanim zajmiemy Wasz czas. Tak jak w tekście „Nawrocki superstar”: Mariusz Janicki zastanawia się w nim, skąd ta fascynacja nowym prezydentem nie tylko po prawej stronie. „Wielu z tych, którzy wcześniej wspierali Trzaskowskiego i rządzącą koalicję, może też dla przekory i z frustracji po przegranej kandydata KO, teraz z widoczną satysfakcją chwali Nawrockiego. Tyle że ta przekora staje się coraz bardziej bezobjawowa, bardziej przebija się uznanie dla marketingu Nawrockiego, a to się w końcu zlewa z docenieniem samego obiektu tych piarowych zabiegów – że taki pojętny” – pisze pierwszy zastępca redaktora naczelnego. Czyli co, radykalny prawicowy polityk „drugą kadencję zdobędzie już w pierwszej turze, i trzecią też, gdyby była”? Nie do końca – zapraszamy do lektury.