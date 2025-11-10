Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
10 listopada 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki"

10 listopada 2025
Polityka
Sondaż „Polityki”: jak oceniamy Nawrockiego po stu dniach; wegedieta i dzieci; Czarzasty za Hołownię; na granicy z obwodem kaliningradzkim; małżeństwo, pieniądze i kredyty; Radziwiłowicz o nowym „Glinie”. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Rzeczywistość polityczna i społeczna ostatnio przyspieszyła, wiele się dzieje, pojawiły się nowe, niespodziewane trendy, news goni news. W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących materiałów nawiązujących do bieżących wydarzeń, ale także wyjaśniających szersze procesy i zjawiska. Między innymi:

Sondaż „Polityki” i Opinii24 na temat pierwszych 100 dni urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego: jak Polacy oceniają jego prezydenturę, co się podoba, a co nie, czy przyznaliby mu więcej kompetencji i oczekują konsultowania z nim rządowych projektów ustaw, czy widzą w nim nowego lidera prawicy, czy wybraliby go jeszcze raz, gdyby wybory odbywały się dzisiaj – o tym wszystkim w sondażu i omówieniu autorstwa Mariusza Janickiego.

• Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś, czyli o tym, jak wegedieta, także aplikowana dzieciom przez rodziców, stała się gorącym tematem politycznym; jakie są tu prawdy, a jakie mity, co nauka mówi o sposobach odżywiania i ich wpływie na zdrowie, dlaczego wplątała się do tego ideologia – pisze w materiale okładkowym Paweł Walewski.

Odchodzi marszałek Hołownia, nadchodzi marszałek Czarzasty, jak sobie zatem poradził lider Polski 2050 w tej roli, a jak się może w niej sprawdzić szef Lewicy; jak oceniano kilkunastu poprzednich marszałków Sejmu, czym zasłynęli na plus, czym na minus, na czym w ogóle polega ta funkcja – pisze Rafał Kalukin.

Trwa bój o neosędziów, także w Sądzie Najwyższym; czy można tę sprawę w końcu porządnie i trwale załatwić, czy prezydent Nawrocki byłby gotowy na jakiś kompromis, co dalej z polskim wymiarem sprawiedliwości – analizuje Ewa Siedlecka.

Co się dzieje na ponaddwustukilometrowej granicy Polski z rosyjskim obwodem kaliningradzkim, czy mieszkańcy obawiają się agresji, czują się zagrożeni, jak wygląda codzienność w przygranicznej strefie – sprawdziła Ryszarda Socha.

• Małżeństwo to nie tylko związek uczuciowy, ale także finansowy, jak zatem małżonkowie traktują swoje kwestie finansowe, mają wspólne czy oddzielne konta, jakie wydatki pokrywają, jak się dzielą zobowiązaniami – o tym w obszernym raporcie Zbigniewa Borka.

Jak się funkcjonuje w społeczności świadków Jehowy i jak się odchodzi z tej wspólnoty – mówi w wywiadzie Tulia Topa, autorka książki „Jak rozbiłam szkło. Moje dorastanie wśród świadków Jehowy”.

O co chodzi w walce psychologów z psychoterapeutami, jaka jest przyszłość tych specjalności, czy ta sfera zostanie w końcu zadowalająco uregulowana – pisze Ewa Wilk.

Jak nie stracić miliardów z KPO, czyli jak je właściwie i z pożytkiem publicznym wydać w obowiązujących terminach – wyjaśnia Joanna Solska.

Ponadto w nowej „Polityce”:jakie morale panuje w armii izraelskiej; • spór o nazwy zwierząt; • szpiegowskie gadżety; • co zostało po słynnym liście biskupów sprzed 60 lat; • Jerzy Radziwiłowicz o nowym „Glinie” i swoim aktorstwie; • Serhij Żadan o artystach w armii ukraińskiej i twórczości z wojną w tle; • podsumowanie sezonu Igi Świątek; • podróże czytelnicze.

To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym wydaniu „Polityki”. Gorąco zachęcam do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

