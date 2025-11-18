Przejdź do treści
Marek Świerczyński
18 listopada 2025
Kraj

Dywersja na torach

Donald Tusk przy uszkodzonej linii kolejowej. Donald Tusk przy uszkodzonej linii kolejowej. wPlatforma X

Uszkodzenie torów na linii kolejowej Warszawa–Dęblin, które według władz nastąpiło w wyniku celowego podłożenia ładunku wybuchowego, podniosło do niespotykanego od lat poziomu alert w Polsce. Jak stwierdził premier, mamy do czynienia z „bezprecedensowym aktem dywersji”: ktoś usiłował wysadzić w powietrze pociąg – a to podejrzenie zagrożenia terrorystycznego o najwyższej skali, bo z potencjalnie masową liczbą ofiar.

W niedzielny poranek ubytek w torowisku na kolejowym szlaku w powiecie garwolińskim zauważył maszynista. Poza załogą pociąg miał tylko dwóch pasażerów, nikomu nic się nie stało. Początkowo dementowano pogłoski o wybuchu, ale w poniedziałek Donald Tusk potwierdził, że uszkodzenie toru było spowodowane eksplozją. Ale na tej samej linii w tym samym czasie odnotowano dwa kolejne – jak to określił szef MSWiA Marcin Kierwiński – „wydarzenia”: uszkodzenie trakcji energetycznej i tzw. obejmy. Z tego powodu w niedzielę wieczorem pociąg z niemal 500 pasażerami na pokładzie musiał nagle zahamować w okolicach Puław. Zwisające przewody wybiły w składzie trzy szyby, na szczęście nikt nie ucierpiał. Władze podejrzewają, że wszystkie te wydarzenia są ze sobą powiązane, a stoją za nimi obce służby.

Wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję przeciwko Polsce, Europie i NATO pozwala przypuszczać, że mógł to być kolejny atak ze wschodu. Podejrzenie jest tym bardziej uzasadnione, że linia Warszawa–Dęblin – prowadząca dalej na południowy wschód do Lublina, Chełma, Rzeszowa i na przejście graniczne w Dorohusku – to jeden ze szlaków kolejowych, które przemierzają pociągi łączące Ukrainę z Polską i Zachodem. W tym sensie linia E7 to element infrastruktury krytycznej, a jej przejezdność to forma wsparcia Polski dla Ukrainy.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6
Marek Świerczyński

Marek Świerczyński

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
