Nawrocki wysyła Okrągły Stół do muzeum. Słusznie. Przejdzie w dobre ręce ze złych

Karol Nawrocki ogłasza koniec postkomunizmu i usuwa Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego. Paradoksalnie oddaje nam przysługę: jeden z najważniejszych symboli polskich przemian wreszcie będzie publicznie dostępny.

Karol Nawrocki ogłosił, że dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Wypowiedział te słowa w Pałacu Prezydenckim na tle ekipy, która krzątała się, demontując obecny tam od lat Okrągły Stół – historyczny mebel, przy którym w 1989 r. usiadły i porozumiały się władze Polski Ludowej z przedstawicielami opozycji demokratycznej, dając impuls do ustrojowych przemian.

„To nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć, jest muzeum, Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii. Oddajemy Okrągły Stół historii – oświadczył Nawrocki. – Nie musimy kolejnych pokoleń Polaków infekować przaśnością systemu komunistycznego. Dziś wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu” – drwił. Bo Polacy nie muszą już „iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy postkomunistami”.

Czytaj też: TSUE kasuje atrapę Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, że PiS się piekli

Nawrocki: sprawny wykonawca

Meblowanie instytucji to specjalność Nawrockiego od lat. W 2017 r., po przejęciu przez PiS Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, objął stanowisko dyrektora i przystąpił do demontażu wystawy stworzonej przez zespół prof. Pawła Machcewicza – wysoko ocenianej przez międzynarodowych ekspertów. Jego zadaniem było dostosowanie narracji muzeum do polityki historycznej obozu władzy. Kpił wówczas z twórców placówki i ośmieszał wystawę. Zadanie wykonał.

W kolejnych latach Nawrocki konsekwentnie wspierał narrację deprecjonującą III RP i gloryfikującą powojenne podziemie niepodległościowe, wpisując się w szerszy projekt symbolicznego zerwania z dziedzictwem transformacji. Zorganizował w Gdańsku uroczystości pogrzebowe Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, na których prezydent Andrzej Duda mówił z ambony: „O ile można powiedzieć, że do 1989 r. był ustrój tych samych zdrajców, którzy zamordowali »Inkę« i »Zagończyka«, to przecież po 1989 r. teoretycznie nie”. Nawrocki idzie tym samym torem.

Niczego nie udaje. Za nic ma kompromis Okrągłego Stołu – dziś w polityce liczy się krzepa, nie tylko u nas. Ogłoszenie „końca postkomunizmu” wpisuje się w znaną narrację obozu PiS, w której kolejne polityczne zwycięstwa ogłasza się jako moment ostatecznego zerwania z III RP (postkomunizm miał się skończyć już 20 lat temu, gdy Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie, a Jarosław – parlamentarne).

Czytaj też: Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Okrągły Stół w dobre ręce

A jednak, mimo wszystko, z Okrągłym Stołem dobrze się dzieje. Chciałoby się zapytać, dlaczego tak późno. Trzeba było tak od razu. Nawrocki zapowiada, że od 2027 r. mebel będzie dostępny dla zwiedzających jako eksponat Muzeum Historii Polski. Symbol polskich przemian będzie wreszcie na wyciągnięcie ręki dla każdego. Dla szkolnych wycieczek i wszystkich indywidualnych gości muzeum. Nawrocki wreszcie oddał narodowi przysługę i z dostępnej dla nielicznych sali Pałacu Prezydenckiego wydobył Okrągły Stół dla publiczności.

A teraz to właśnie dyrektor MHP Marcin Napiórkowski może zrobić ze stołu najlepszy pożytek. To osoba, która przemianom 1989 r. poświęciła w ostatnich latach wiele uwagi. Napiórkowski szuka świeżych, niebanalnych (sam w książkowym eseju „Turbopatriotyzm” z 2019 r. po prostu miażdżył akcję „Orzeł może” pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego) sposobów opowiadania o najnowszej historii Polski. Współtworzył udany musical „1989” i książkę „1989. Pozytywny mit”. Można powiedzieć, że Okrągły Stół przechodzi w dobre ręce ze złych.

Nawrocki wyrzuca Okrągły Stół w dniu, w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok i teraz jego doradca (a wcześniej doradca Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy) prof. Andrzej Zybertowicz musi w „Gazecie Wyborczej” przeprosić za obraźliwe słowa, że przy Okrągłym Stole „władza podzieliła się władzą ze swoimi własnymi agentami”. Trudno o bardziej czytelny kontekst.