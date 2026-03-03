Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
3 marca 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

3 marca 2026
Bliski Wschód w ogniu. Czy Polska potrzebuje broni atomowej? FAFO: nowy sposób wychowywania dzieci. Czym się różnią trzy polskie prawice. Czynsze w górę. To i jeszcze więcej pozycji w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszam do lektury.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących tematów, także tych z ostatniej chwili. Piszemy zatem obszernie o wojnie między USA, Izraelem z jednej strony a Iranem z drugiej: jaki ma przebieg, co może z niej wyniknąć i czy istnieje tu konkretny plan, czy reżim ajatollahów upadnie, jak ten konflikt wpłynie na sytuację w regionie, także na globalny układ sił – pisze o tym Mariusz Zawadzki.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Ponadto w numerze:

• Czy Polska potrzebuje broni atomowej, ile by to ewentualnie kosztowało, co na to prawo międzynarodowe, czy istnieją u nas środki techniczne? Potrzebny też jest zapas materiałów rozszczepialnych – czy to w ogóle realistyczna koncepcja, czy raczej polityczny chwyt – pisze Marek Świerczyński.

• I kolejny temat tygodnia: FAFO, czyli nowy, amerykański sposób wychowywania dzieci, bardziej bezceremonialny, trochę w duchu prawicowego trumpizmu; na czym to polega i skąd się wzięło – wyjaśnia Łukasz Wójcik.

• Czym się różnią trzy polskie prawice: PiS, Konfederacja i Korona Brauna, co dzieli elektoraty tych ugrupowań, jakie ich wyborcy mają poglądy i oczekiwania – na podstawie badań analizuje Rafał Kalukin.

• Zbliża się referendum w Krakowie w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, zbierane są podpisy, do walki szykuje się PiS, traktujący Kraków jako poligon przed ewentualnymi kolejnymi akcjami w innych miastach – sytuację relacjonuje Krzysztof Burnetko.

• Szykuje się decydujące polityczne starcie o Sąd Najwyższy (zmiana I prezesa), Trybunał Konstytucyjny (liczne wakaty do obsadzenia) i Krajową Radę Sądownictwa (nowy skład), które na kolejne lata określi sytuację w kwestii praworządności; jakie zatem atuty w tej rozgrywce ma koalicja rządząca, a jakie PiS i prezydent Nawrocki, czym to się może skończyć – pisze Ewa Siedlecka.

• O pedofilii wśród duchownych oraz o tym, czy rewolucja moralna w polskim Kościele jest jeszcze możliwa – mówi w wywiadzie ks. prof. Andrzej Kobyliński.

• Dlaczego wspólnoty mieszkaniowe tak znacząco podnoszą czynsze, jakie koszty rosną najbardziej, czy chodzi o przepłacane remonty, czy zawodzi gospodarność – problemowi przyjrzał się Marcin Kołodziejczyk.

• Jak Polacy pędzą bimber, czy ten proceder jest zyskowny, co z bezpieczeństwem sąsiadów takich nielegalnych „destylarni” – pisze o tym Zbigniew Borek.

• Mija właśnie 30 lat od początku telefonii komórkowej w Polsce, jak przebiegała ta rewolucja mobilnej komunikacji, od jakich telefonów zaczynaliśmy i jaki postęp się przez te trzy dekady dokonał – pokazuje Adam Grzeszak.

I jeszcze w nowej „Polityce”:sprawa ofiary przemocy seksualnej – Gisele Pelicot; • Gavin Newsom – nadzieja amerykańskich Demokratów; • dlaczego fałszywe informacje żyją tak długo; • jak kobiety radziły sobie w czasach PRL; • 70 lat od tajnego referatu Chruszczowa; • 10 najsłynniejszych scen z filmów Andrzeja Wajdy; • dokumentalne filmy o celebrytach; • jak brzmi muzyka w reklamach.

To i jeszcze więcej pozycji w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszam do lektury i życzę dobrego czytania!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

    Joanna Solska

  2. Skompromitowany działacz PiS wciąż pracuje w Pałacu Prezydenckim. Tylko go ukryli

    Anna Dąbrowska

  3. Kaczyński ucieka do tyłu, a musi gonić. Rewolucja znów pożarła własne dzieci

    Mariusz Janicki

  4. Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

    Michał Danielewski

  5. Turbulencje w koalicji. Show partyjniactwa w Polsce 2050 to sygnał do pobudki. Cuda się nie powtarzają

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama