Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Bliski Wschód w ogniu. Czy Polska potrzebuje broni atomowej? FAFO: nowy sposób wychowywania dzieci. Czym się różnią trzy polskie prawice. Czynsze w górę. To i jeszcze więcej pozycji w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszam do lektury.

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących tematów, także tych z ostatniej chwili. Piszemy zatem obszernie o wojnie między USA, Izraelem z jednej strony a Iranem z drugiej: jaki ma przebieg, co może z niej wyniknąć i czy istnieje tu konkretny plan, czy reżim ajatollahów upadnie, jak ten konflikt wpłynie na sytuację w regionie, także na globalny układ sił – pisze o tym Mariusz Zawadzki .

Ponadto w numerze:

• Czy Polska potrzebuje broni atomowej, ile by to ewentualnie kosztowało, co na to prawo międzynarodowe, czy istnieją u nas środki techniczne? Potrzebny też jest zapas materiałów rozszczepialnych – czy to w ogóle realistyczna koncepcja, czy raczej polityczny chwyt – pisze Marek Świerczyński.

• I kolejny temat tygodnia: FAFO, czyli nowy, amerykański sposób wychowywania dzieci, bardziej bezceremonialny, trochę w duchu prawicowego trumpizmu; na czym to polega i skąd się wzięło – wyjaśnia Łukasz Wójcik.

• Czym się różnią trzy polskie prawice: PiS, Konfederacja i Korona Brauna, co dzieli elektoraty tych ugrupowań, jakie ich wyborcy mają poglądy i oczekiwania – na podstawie badań analizuje Rafał Kalukin.

• Zbliża się referendum w Krakowie w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, zbierane są podpisy, do walki szykuje się PiS, traktujący Kraków jako poligon przed ewentualnymi kolejnymi akcjami w innych miastach – sytuację relacjonuje Krzysztof Burnetko.

• Szykuje się decydujące polityczne starcie o Sąd Najwyższy (zmiana I prezesa), Trybunał Konstytucyjny (liczne wakaty do obsadzenia) i Krajową Radę Sądownictwa (nowy skład), które na kolejne lata określi sytuację w kwestii praworządności; jakie zatem atuty w tej rozgrywce ma koalicja rządząca, a jakie PiS i prezydent Nawrocki, czym to się może skończyć – pisze Ewa Siedlecka.

• O pedofilii wśród duchownych oraz o tym, czy rewolucja moralna w polskim Kościele jest jeszcze możliwa – mówi w wywiadzie ks. prof. Andrzej Kobyliński.

• Dlaczego wspólnoty mieszkaniowe tak znacząco podnoszą czynsze, jakie koszty rosną najbardziej, czy chodzi o przepłacane remonty, czy zawodzi gospodarność – problemowi przyjrzał się Marcin Kołodziejczyk.

• Jak Polacy pędzą bimber, czy ten proceder jest zyskowny, co z bezpieczeństwem sąsiadów takich nielegalnych „destylarni” – pisze o tym Zbigniew Borek.

• Mija właśnie 30 lat od początku telefonii komórkowej w Polsce, jak przebiegała ta rewolucja mobilnej komunikacji, od jakich telefonów zaczynaliśmy i jaki postęp się przez te trzy dekady dokonał – pokazuje Adam Grzeszak.

I jeszcze w nowej „Polityce”: • sprawa ofiary przemocy seksualnej – Gisele Pelicot; • Gavin Newsom – nadzieja amerykańskich Demokratów; • dlaczego fałszywe informacje żyją tak długo; • jak kobiety radziły sobie w czasach PRL; • 70 lat od tajnego referatu Chruszczowa; • 10 najsłynniejszych scen z filmów Andrzeja Wajdy; • dokumentalne filmy o celebrytach; • jak brzmi muzyka w reklamach.

To i jeszcze więcej pozycji w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszam do lektury i życzę dobrego czytania!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego