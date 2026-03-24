Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”
Seksu uprawiamy mniej, rośnie liczba dorosłych Polaków, którzy w ogóle nie zaprzątają sobie nim głowy. Tak mówią badania, ale też sami Polacy, odpytywani przez Agnieszkę Gierczak-Cywińską. Pytanie oczywiście o to, co nam zastępuje życie seksualne. I jakie skutki ma ta zmiana. Paradoksalnie na rozmowy o seksie jesteśmy bardziej otwarci – jak zauważają sami lekarze zajmujący się tą sferą – więc to, co w łóżku, sporo nam mówi także o tym, co się dzieje poza nim.
Jednocześnie coraz lepiej na siebie patrzymy. W tym samym wydaniu „Polityki” uzupełniamy ten obraz Polek i Polaków o ich wizję własnego kraju. I najnowsze badanie pracowni IBRIS na zlecenie Instytutu Narutowicza nie pozostawia wątpliwości, że dostrzegamy i cenimy własny sukces, tym bardziej że został osiągnięty ciężką pracą. Być może tą samą, która kazała zapomnieć o innych sferach życia. Jeśli to zsumować, wyjdzie na to – w okrutnym uproszczeniu – że miłość do Polski nie przeszkadza nam się kochać rzadziej.
Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”:
• Coraz droższa wojna. Wszyscy zdążyliśmy już się zorientować, jak wiele kosztował atak USA i Izraela na Iran. Z jednej strony tych ostatnich, kraj, który – jak pisze Łukasz Wójcik – znalazł się w potrzasku między własnym reżimem a koalicją prowadzącą przeciwko niemu działania zbrojne. Z drugiej strony – całą resztę świata, uzależnionego od tranzytu ropy i gazu przez cieśninę Ormuz.
• Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Za galowym, pełnym rozmachu stylem zarządzania osławioną uczelnią kryły się dotacje z ministerstwa nauki, przyznawane w czasach, gdy rządził nim Przemysław Czarnek. Nie jest więc tak, jak chciałby kandydat PiS na premiera, mówiący, że nie należy go mieszać w badaną przez prokuraturę sprawę Collegium. Anna Dąbrowska dotarła do wyników audytu przeprowadzonego w uczelni Pawła C.
• Czy integracja sensoryczna ma sens? Na terapie tego typu wydajemy co roku kilkaset milionów złotych. Czym są? Co dają? I dlaczego jedna drugiej nierówna? Temat zbadała Joanna Cieśla, zaglądając za kulisy potężnej branży.
• Po co nam rezerwy złota? Złoto, w którym gromadzi nasze rezerwy NBP, stało się potencjalnym paliwem kontrpropozycji finansowania armii, z którą wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Jak w ogóle wyglądają inwestycje prezesa Glapińskiego? Ile naprawdę mamy złota? I jakie byłyby konsekwencje proponowanych manewrów? Wyjaśnia to w swoim tekście Cezary Kowanda.
• Wiosna: gdzie na koncert, na wystawę i do teatru. Jak co kwartał dołączamy do „Polityki” nasz specjalny przewodnik kulturalny, w którym zapowiadamy 101 najciekawszych wydarzeń tej wiosny i opowiadamy szerzej o poświęconej Andrzejowi Wajdzie wystawie, wielopokoleniowych koncertach metalowych, musicalach w realiach międzywojnia oraz ciągle aktualnej sztuce Marii Jaremy.
Poza tym w nowym numerze „Polityki”: o misji Przemysława Czarnka, nowym najszybszym samochodzie polskiej policji, a także poglądach na wojnę w Iranie żydowskiej diaspory w USA. Opowiadamy o pustynnym pyle znad Sahary i potędze Opus Dei, rozmawiamy też z Tomaszem Lipińskim, laureatem specjalnej nagrody Kreator Kultury podczas ostatniej edycji Paszportów POLITYKI.
Redakcja wydelegowała nawet swojego reportera na organizowane przez polskie siły zbrojne szkolenie obronne. Co na nim robił i jak się zapatruje na sens takich szkoleń, opisuje w tekście. Uspokojeni w ograniczonym stopniu, życzymy Państwu znakomitej i możliwie beztroskiej lektury.
Bartek Chaciński
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”