Atak kandydata. Czarnek zaczyna rosnąć, a Tusk kręci infantylne filmiki

Nie wynik pojedynczego sejmowego głosowania, ale kolejne populistyczne hasła rzucane przez Czarnka mogą się okazać prawdziwym wyzwaniem dla rządzącej koalicji.

Z chwilą obsadzenia przez PiS Przemysława Czarnka w roli kandydata tej partii na premiera rozpoczęła się de facto kampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Nawet jeśli ktoś, powołując się na przepisy kodeksu wyborczego, będzie twierdził, że do tej chwili został jeszcze ponad rok, to będzie to tylko przejaw prawniczego formalizmu. W miesiąc po rozpoczęciu przez Czarnka objazdu kraju widać już pierwsze sondażowe efekty jego działań. PiS nie tylko przestało tracić w badaniach opinii publicznej, ale też zaczyna powoli odzyskiwać utracone pozycje.

Czarnkowi sprzyjała widoczna powolność rządu w reagowaniu na kryzys bliskowschodni. Najpierw – mimo że Trump zapowiadał operację przeciwko Iranowi przez kilka dobrych tygodni – nie postawiono w stan gotowości i nie wzmocniono kadrowo polskich służb dyplomatycznych w krajach Zatoki Perskiej. Później zaś, gdy USA i Izrael rozpoczęły atak, zwlekano z przyjęciem przepisów mających zahamować wzrost cen paliw. Wszystko to bezlitośnie wykorzystał Czarnek, chwaląc się, że to jego presja zmusiła rząd do działania.

Czarnkowi sprzyjała też sytuacja wśród prawicowej konkurencji. Braun pod koniec lutego ogłosił w europarlamencie zawiązanie polsko-indyjskiej koalicji gospodarczej, a jego prawa ręka, poseł Roman Fritz, wyraził nadzieję, że „Polska stanie się bardziej atrakcyjna dla indyjskich pracowników”. Niedługo później lider Korony udał się z kolei do ambasady Iranu, aby złożyć tam kondolencje i rzucić hasło: „Teheran–Warszawa – wspólna sprawa!”. Na koniec zaś opublikował wspólne zdjęcie z Januszem Walusiem i Stanem Tymińskim, dając w ten sposób do zrozumienia, że widzi ich – podobnie jak Monikę Jaruzelską – na listach wyborczych swojej partii. Wszystko to, jak się wydaje, nie tylko zahamuje odpływ dotychczasowych zwolenników PiS w kierunku Korony, ale też może wywołać odwrotny proces.