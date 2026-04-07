Redakcja „Polityki”
7 kwietnia 2026
Kraj

Trump potwierdza ultimatum dla Iranu, Artemis II najdalej od Ziemi w historii. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi atakiem na ogromną skalę; Artemis II oddaliła się od Ziemi na ponad 400 tys. km; wiceprezydent USA w Budapeszcie; na lotniskach we Włoszech brakuje paliwa; połowa Polaków dobrze ocenia Nawrockiego.

1. Trump potwierdza ultimatum dla Iranu

Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas poniedziałkowej konferencji prasowej potwierdził, że we wtorek o godz. 20 (o godz. 2 w środę czasu polskiego) mija ultimatum dla Teheranu – jeśli kraj rządzony przez ajatollahów nie odblokuje do tego czasu cieśniny Ormuz, wojska USA przeprowadzą zmasowany atak na irańską infrastrukturę, głównie na mosty i elektrownie. Uderzenie z premedytacją w cele cywilne byłoby według prawa międzynarodowego zbrodnią wojenną, ale Trump, pytany o to przez dziennikarza „New York Timesa”, odrzucił takie sugestie.

Odnotujmy również, że w niedzielę amerykański prezydent zamieścił wyjątkowo wulgarny post na platformie Truth Social, w którym nazwał władze Iranu „sukinsynami”, wzywając ich do „otwarcia jebanej cieśniny”. Ostatnie wypowiedzi Trumpa to nagły zwrot dokonany w ciągu zaledwie kilku dni: jeszcze w środowym orędziu do narodu bagatelizował znaczenie cieśniny Ormuz, podkreślając, że USA nie zależy na zakończeniu jej blokady.

Tymczasem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Bagei oświadczył, że ataki na infrastrukturę jego kraju spotkają się z analogiczną odpowiedzią Teheranu. Również korpus irańskich Strażników Rewolucji odrzucił ultimatum USA, twierdząc, że „cieśnina Ormuz nigdy nie powróci do dawnego stanu, zwłaszcza dla Ameryki i Izraela”. Z kolei irańskie media państwowe poinformowały, że władze odrzuciły amerykańską propozycję zawieszenia broni.

Iran przekazał też odpowiedź na projekt rozejmu przygotowany przez kilka państw i dostarczony za pośrednictwem Pakistanu. Według agencji IRNA odpowiedź składa się z dziesięciu punktów i zakłada m.in. trwałe zakończenie wojny zamiast chwilowego rozejmu. Wśród pozostałych propozycji Teheranu znalazły się: zakończenie regionalnych działań zbrojnych, ustanowienie protokołu zapewniającego bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz, odbudowa kraju oraz zniesienie sankcji.

2. Misja Artemis II okrąża Księżyc

Astronauci misji Artemis II oddalili się od Ziemi na największą w historii odległość, bijąc dotychczasowy rekord, który wynosił 400 171 kilometrów – poinformowała w poniedziałek amerykańska agencja NASA. Docelowo Artemis II ma osiągnąć odległość 406 778 km.

Jak czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej, czworo astronautów – Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Jeremy Hansen – oddaliło się od Ziemi na jeszcze większą odległość niż uczestnicy misji Apollo 13 w kwietniu 1970 r. Wówczas z powodu eksplozji zbiornika z tlenem misję przerwano po 56 godz. lotu. „To, co teraz widać gołym okiem z Księżyca, jest dla mnie oszałamiające. To po prostu niewiarygodne” – przekazał przez radio Hansen. Wezwał „obecne i przyszłe pokolenia, aby dopilnowały, żeby ten rekord nie przetrwał długo”.

Artemis II przebywa już w strefie oddziaływania grawitacyjnego Księżyca i wkrótce ma znaleźć się nad jego zacienioną, odwróconą od Ziemi stroną.

3. Orbán przed wyborami ze wsparciem Amerykanów

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z Viktorem Orbánem i wygłosi przemówienie na temat partnerstwa między USA a Węgrami. To oczywiste i bezpośrednie wsparcie węgierskiego szefa rządu przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Tym istotniejsze, że niezależne od władzy sondaże wskazują na prawdopodobny scenariusz utraty władzy przez Fidesz po 16 latach nieprzerwanych rządów.

W kraju rośnie napięcie polityczne przed głosowaniem, a partia Orbána próbuje mobilizować wyborców przez wzbudzanie nastrojów antyukraińskich. W niedzielę władze poinformowały o znalezieniu ładunków wybuchowych przy serbskiej części ważnego dla Węgier gazociągu Balkan Stream, a Orbán oskarżył Ukrainę o próbę sabotażu i terroryzm energetyczny. Premier wysłał wojsko do ochrony węgierskiej części gazociągu. Jednak Serbowie nie potwierdzają „ukraińskiego śladu”, a opozycyjna Tisza mówi o prowokacji i akcji „pod fałszywą flagą”, która ma na celu militaryzację debaty publicznej i zastraszenie obywateli przed wyborami.

4. Na lotniskach we Włoszech brakuje paliwa

W poniedziałek lotnisko w Brindisi w Apulii jako pierwsze we Włoszech ogłosiło, że nie ma paliwa do samolotów. Taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku w południe. Ograniczenia w dostępie do paliwa obowiązują na sześciu innych włoskich lotniskach: w Bolonii, mediolańskim Linate, Treviso, Wenecji, Reggio Calabria i Pescarze – informuje PAP.

O braku paliwa w Brindisi na południu Włoch poinformowano w urzędowym komunikacie dla personelu lotniczego. Wyjaśniono w nim, że paliwo nie jest tam dostępne, dlatego linie lotnicze proszone są o zapewnienie jego odpowiedniej ilości już na poprzednim lotnisku – tak, aby wystarczyło na kolejne odcinki lotu. Dostępne są jedynie „ograniczone ilości”, przeznaczone wyłącznie dla lotów państwowych, ratunkowych oraz medycznych – wyjaśniono w komunikacie.

Braki są spowodowane kryzysem paliwowym, wywołanym przez atak Izraela i USA na Iran.

5. Sondaż: Nawrocki oceniany najlepiej

Z badania IBRiS dla PAP wynika, że 50 proc. respondentów dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a 46 proc. – źle. Dużo gorzej wypadł premier Donald Tusk, którego w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, a negatywnie aż 57 proc. Nieco lepiej od szefa rządu oceniany jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – 42 proc. ankietowanych ma pozytywną opinię o jego działalności, a 50 proc. negatywną.

