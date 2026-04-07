Notatnik polityczny. Co słychać w sondażach? PiS nieco osłabł: liczy na „efekt Czarnka”, ale dołuje ich Trump

W naszym podsumowaniu sondaży Prawo i Sprawiedliwość osłabło w porównaniu do końcówki 2025 r. Na czele stawki ze sporą przewagą pozostaje Koalicja Obywatelska, Polska 2050 szoruje po dnie, a PSL stara się wystawić głowę nad wyborczy próg. Zobaczcie szczegóły.

Miesiące mijają, a notowania sondażowe obozu rządowego wciąż można opisać tym samym zdaniem: jest dobrze, ale nie beznadziejnie. KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 mogłyby dziś liczyć na ok. 48 proc. głosów, czyli zaledwie o jeden punkt procentowy mniej niż prawicowa opozycja. Jednak marzenia o utrzymaniu władzy ciągle rozbijają się o tę samą rafę: aż 6 proc. głosów ginie pod progiem (dołączając do tego zestawienia partię Razem – 10 proc.), dając w ten sposób bezpieczną, dużą większość w sejmowych mandatach hipotetycznej koalicji PiS, Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Jak na sondaże wpłynie wojna z Iranem?

Nasze podsumowania sondażowe publikujemy co kwartał, dzięki czemu możemy śledzić trendy w poparciu dla partii, odsiewając szum w postaci chwilowych wahań notowań, które zdarzają się w następstwie efektownych wydarzeń politycznych, ale zazwyczaj nie przekładają się na długofalowe wzrosty lub spadki. Jak to wyglądało w okresie od stycznia do marca?

Nasze zestawienie przygotowaliśmy na podstawie 25 pomiarów opublikowanych od połowy stycznia do końca marca (cztery badania Opinii24, sześć badań United Surveys, sześć badań IBRiS, trzy badania OGB, trzy badania CBOS, jedno badanie Research Partner, jedno badanie Ipsosu, jedno badanie Pollstera). Zbiorcze wyniki prezentują się następująco (nie sumują się do 100 ze względu na zaokrąglenia):

KO – 35 proc. (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do okresu listopad–styczeń)

– 35 proc. (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do okresu listopad–styczeń) PiS – 26 proc. (–2)

– 26 proc. (–2) Konfederacja – 14 proc. (bez zmian)

– 14 proc. (bez zmian) Korona Polska – 9 proc. (+1)

– 9 proc. (+1) Nowa Lewica – 7 proc. (bz.)

– 7 proc. (bz.) PSL – 4 proc. (+1)

– 4 proc. (+1) Razem – 4 proc. (bz.)

– 4 proc. (bz.) Polska 2050 – 2 proc. (bz.)

Ze względu na długi horyzont czasowy nasza średnia sondażowa uwzględnia w małym stopniu ewentualny „efekt Czarnka”, czyli delikatny wzrost notowań PiS, który widać w niektórych badaniach przeprowadzonych po wskazaniu byłego ministra edukacji jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Ale jeśli pozytywny wpływ utrzyma się dłużej i nie będzie tylko chwilowym fenomenem, dostrzeżemy go w czerwcowym podsumowaniu.

Niewiadomą jest dziś również, jak istotny wpływ na notowania partyjne będzie miała sytuacja międzynarodowa, wojna w Iranie, wywołany przez nią wzrost cen paliw oraz rosnące poczucie niestabilności gospodarczej i politycznej. Wszystko zależy od tego, kogo opinia publiczna uzna za najbardziej winnego trudnej sytuacji. Wydaje się, że wbrew pozorom partia Jarosława Kaczyńskiego nie może dziś czuć się komfortowo przez swoje ścisłe i wielokrotnie podkreślane związki z administracją Donalda Trumpa. Nastroje społeczne są tutaj jednoznaczne: z marcowego badania IBRiS wynika, że aż 73 proc. Polek i Polaków uważa działania Trumpa w Iranie za porażkę, a sondaż SW Research wskazuje, że 60 proc. badanych traktuje działania amerykańskiego prezydenta jako szkodliwe dla Polski. Te liczby prowadzą nas do konkluzji, że to niekoniecznie PiS będzie beneficjentem społecznej złości na wzrost cen i niestabilną sytuację gospodarczą, a zyskiwać może konsekwentnie antywojenna, antyamerykańska (i antysemicka zarazem) Korona Grzegorza Brauna.

Rząd Donalda Tuska próbuje w tych warunkach grać na dwóch fortepianach: z jednej strony interweniuje na rynku paliw, wprowadzając ceny maksymalne, z drugiej próbuje opisać PiS i otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego jako polityków próbujących w imię przyjaźni z Trumpem wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Ta narracja na razie wydaje się skuteczna, ale cudów nie ma: jeśli w następnych miesiącach sytuacja będzie się pogarszać, ceny rosnąć, a do sfery politycznej nie wróci choć szczątkowe poczucie stabilizacji, ostatecznie kryzys musi w końcu uderzyć w rządzących.

Z coraz większą uwagą warto przyglądać się strategii PSL, który próbuje pozycjonować się jako partia „prawicowego środka”: pozostająca lojalnym członkiem koalicji rządowej, ale strawna również dla bardziej umiarkowanego elektoratu PiS czy nieco starszych, bardziej tradycyjnych i konserwatywnych wyborców Konfederacji. Obecnie nie przekłada się to jeszcze na istotne sondażowe wzrosty, ale przyjęta przez Władysława Kosiniaka-Kamysza strategia zdroworozsądkowego arbitra, który wolnorynkową i konserwatywną agendę polityczną łączy z umiarkowaniem i budowaniem politycznych mostów (czego przykładem jest choćby niedawna debata z Mateuszem Morawieckim), może okazać się atrakcyjna nie tylko dla „sierot po PiS”, ale również dla istotnej części rozczarowanych obecnie zwolenników Trzeciej Drogi z wyborów 2023 r.

A poza tym...

A poza tym w czwartek ukazało się badanie pracowni SW Research, która na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała Polki i Polaków, czy zagłosowaliby na partię Mateusza Morawieckiego, gdyby były premier opuścił Prawo i Sprawiedliwość. Zasadniczo jest to badanie mało istotne poznawczo, a gdybyśmy chcieli być nieco bardziej brutalni, napisalibyśmy, że zwyczajnie nie ma sensu: deklaracje dotyczące hipotetycznej sytuacji z przyszłości nie są szczególnie trwałe. Ale to powiedziawszy, dodajmy, że omawiany sondaż ma jednak swoje znaczenie polityczne, bo 17 proc. respondentów, którzy zadeklarowali chęć oddania głosu na nieistniejącą formację byłego premiera, może być dla Morawieckiego przydatną bronią w wewnątrzpartyjnych bojach.

Zagadką jest, w którą stronę Morawiecki chce pójść. Bo jeśli rzeczywiście jego celem jest budowanie jak najsilniejszej frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, działa w sposób, który mocno testuje cierpliwość prezesa Kaczyńskiego. Były premier robi bowiem niewiele, żeby przeciąć spekulacje dotyczące jego odrębnego od PiS politycznego projektu. Można wręcz czasami odnieść wrażenie, że celowo podgrzewa plotki. Tworzy stowarzyszenie. Udziela wywiadów, w których co prawda zapewnia, że z PiS w żadnym wypadku wychodzić nie zamierza, ale jednocześnie wyraźnie dystansuje się wobec linii partii wyznaczanej dziś przez Przemysława Czarnka. Debatuje w przyjaznej atmosferze z Kosiniakiem-Kamyszem. A pod koniec kwietnia planuje konferencję programową m.in. z udziałem zawieszonego w PiS Krzysztofa Szczuckiego.

Morawiecki jest zbyt inteligentnym i doświadczonym politykiem, żeby nie rozumieć, w jaki medialny obrazek składają się jego działania. Tym samym licytuje bardzo wysoko, zwłaszcza że Jarosław Kaczyński przez ćwierć wieku istnienia PiS radził sobie bezceremonialnie z rozmaitymi, nawet najbardziej zasłużonymi awanturnikami.