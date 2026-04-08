Zawieszenie broni z Iranem, Vance wspiera Orbána, West nie wjedzie do Wielkiej Brytanii. 5 tematów na dziś

1. Zawieszenie broni z Iranem

Na nieco ponad godzinę przed upłynięciem terminu ultimatum, które Donald Trump postawił Iranowi, amerykański prezydent ogłosił, że zaakceptował plan dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Teheran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Reżim z kolei zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”.

„Donald Trump tak bardzo chce zakończyć irańską eskapadę, że zdaje się gotowy do ustępstw wobec islamskiego reżimu. Ustępstw sprowadzających się do porażki, którą swoim zwyczajem będzie próbował przedstawić jako sukces” – ocenia w swojej relacji z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

Biały Dom rzeczywiście ogłosił zwycięstwo w tej wojnie, ale wciąż nie wiadomo, na co dokładnie zgodziły się strony. Irańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyła, że to Iran odniósł „wielkie zwycięstwo” i zmusił Stany Zjednoczone do przyjęcia 10-punktowego planu, który zawierać ma zniesienie wszystkich sankcji, wycofanie amerykańskich sił z baz w regionie, akceptację programu wzbogacenia uranu oraz irańską kontrolę nad cieśniną Ormuz.

Wcześniej prezydent USA groził, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia ani odblokować cieśniny Ormuz, zniszczy wszystkie mosty i elektrownie i cofnie Iran do „epoki kamienia”.

Mimo ogłoszonego zawieszenia broni wciąż dochodziło do walk w regionie. Izrael informował o przechwyceniu rakiet lecących na Tel Awiw i Jerozolimę, a jego lotnictwo atakowało cele w Iranie i Libanie. Niespokojnie było też w państwach Zatoki Perskiej. Armia Kataru informowała o przechwyceniu irańskich rakiet, systemy obronne uruchomione zostały też w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2. J.D. Vance w Budapeszcie

Wiceprezydent USA J.D. Vance przybył do Budapesztu tuż przed wyborami parlamentarnymi, co zostało odebrane jako wsparcie administracji Donalda Trumpa dla Viktora Orbána. Na wspólnej konferencji prasowej z szefem węgierskiego rządu Vance mówił m.in. o „jawnej i poważnej” ingerencji zachodnich służb w proces wyborczy na Węgrzech. Przekonywał też, że brukselscy biurokraci próbowali zniszczyć gospodarkę Węgier, bo „nie lubią ich lidera”. Wychwalał Orbána jako „najbardziej wpływowego przywódcę Europy w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i niezależności”. Wizytę Vance’a w Budapeszcie komentuje na swoim blogu Adam Szostkiewicz.

Wybory na Węgrzech odbędą się w niedzielę 12 stycznia. Według większości niezależnych sondaży opozycyjna TISZA wyprzedza Fidesz i ma szansę odsunąć go od władzy.

3. Będzie referendum w Krakowie

Komisarz wyborczy oficjalnie ogłosił, że 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz rady miasta Krakowa przed upływem kadencji.

Inicjatywę referendum podjęła grupa mieszkańców, ale w zbiórkę podpisów pod wnioskiem włączyli się też politycy PiS, Konfederacja i środowisko byłego posła PO i radnego Łukasza Gibały, głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r. Przeciwnicy prezydenta zarzucają mu m.in. zadłużanie miasta i niegodny sposób sprawowania urzędu. Krytykują podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania, opaty za parkowanie w niedziele i zasady Strefy Czystego Transportu. Miszalski zaproponował korekty i prowadzi rozmowy z mieszkańcami. Ale może być już za późno.

„Kraków jest pierwszym w kraju miastem wojewódzkim, w którym dojdzie do referendum w sprawie przedterminowego odwołania władz samorządowych. To niejedyny precedens – są ważniejsze. Nie lokalne, lecz ustrojowe i polityczne” – pisze na Polityka.pl Krzysztof Burnetko.

4. Kanye West nie wjedzie do Wielkiej Brytanii

Brytyjskie władze zablokowały wjazd do kraju Kanyemu (Ye) Westowi, który miał być główną gwiazdą lipcowego festiwalu Wireless w Londynie. To z kolei doprowadziło do odwołania całej imprezy. Premier Keir Starmer i liczne grupy żydowskie krytykowały organizatorów za zaproszenie Westa, przypominając jego antysemickie wypowiedzi i publiczną gloryfikację nazizmu. Wielu sponsorów, w tym Pepsi, PayPal czy Rockstar Energy, w konsekwencji zerwało współpracę z festiwalem.

Brytyjski rząd ma prawo odmówić wjazdu do kraju osobom, których obecność „nie sprzyja dobru publicznemu”. Westowi odmówiono wydania ETA, czyli elektronicznego dokumentu wymaganego dla osób nieobjętych obowiązkiem wizowym. Sam artysta zapewnia, że chce naprawić relacje z brytyjską społecznością żydowską i „pokazać swoją przemianę”. „Wiem, że słowa nie wystarczą – muszę pokazać tę zmianę poprzez działania”, oświadczył West.

5. Jest już nowa „Polityka"

Wojna Ameryki i Izraela z Iranem podzieliła naszą prawicę na kilka obozów. Już dwa miesiące temu przewidywaliśmy, że stawianie wszystkiego na kartę Donalda Trumpa będzie dla PiS ryzykowną strategią. Mimo deklarowanej bliskości z Białym Domem partia została wojną na Bliskim Wschodzie zaskoczona i traci wizerunkowo, bo to atak przez większość Polaków uważany za niesłuszny. Ekscesy trumpofilii kończą się więc kacem i wymuszają intelektualne fikołki. Opisuje je Rafał Kalukin w okładkowym tekście w najnowszym wydaniu „Polityki”, analizując sytuację poszczególnych obozów.

Co poza tym w nowej „Polityce”? Kłopoty krajów Zatoki Perskiej, szkolny zakaz smartfonów, jak Lasy Państwowe rozdawały kasę, prawda i fikcja w serialach historycznych, rozmowa z handlarzem bronią, bunt technologicznej firmy od AI przeciwko wciąganiu jej w upolitycznione działania wojenne. I dużo, dużo więcej.

