Michał Danielewski
9 kwietnia 2026
Polityczny taniec wokół Trybunału. Nawrocki jak filmowy szatniarz mówi, że nie ma płaszcza

Karol Nawrocki Karol Nawrocki Jacek Domiński / Reporter
Prawdopodobieństwo, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego w najbliższej przyszłości znów będą uznawane przez wszystkie strony sporu, jest bliskie zeru. PiS już grzmi o przestępcach i Niemcach, a otoczenie prezydenta drwiąco dziwi się niecierpliwości sędziów.

„Ta operacja jest częścią operacji szerszej (...) doprowadzenia Polski do takiego stanu, w którym będzie musiała przyjąć warunki całkowitej zależności od innych – to formalnie Bruksela, a faktycznie Berlin. (...) Niemcy planowali to już bardzo wiele lat temu, […] żeby inne państwa w Europie były pod nadzorem Niemiec, żeby nie powiedzieć, że pod niemieckim butem” – tak złożenie przysięgi w Sejmie przez wybranych w parlamencie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. I wraz z Mariuszem Błaszczakiem zapowiedział wnioski do prokuratury, gdyż zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości w trakcie „nielegalnego ślubowania” doszło do „szeregu deliktów o charakterze karnym”.

Wiemy już więc, że jeśli nowi sędziowie zaczną orzekać, według PiS nie będziemy mieli już Trybunału Konstytucyjnego, tylko Das Tribunal zaludniony przez agentów Berlina.

Czytaj też: Ślubowanie sędziów TK. Prezydent Nawrocki z własnej woli sam się z tego aktu wyłączył

Drwiące ubolewanie ludzi Nawrockiego

O ile sędziowie orzekać zaczną, bo na briefingu prasowym pełniący funkcję prezesa obecnego TK Bogdan Święczkowski stwierdził, co następuje: „Spotkałem się z każdym z sędziów indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy w TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP, a takie ustalenie muszę mieć”.

Jak prezes Święczkowski musi, to musi, pewne jest jednak, że takiego „ustalenia” mieć nie będzie, o czym zresztą dobrze wiedział, wypowiadając te słowa.

Jak bowiem można się było spodziewać, urzędnicy prezydenta Karola Nawrockiego określili ślubowanie w Sejmie jako nieskuteczny pokaz parodii i farsy, zapowiadając jednocześnie ustami prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, że z powodu „łamania prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów” dziś już nie ma możliwości odebrania od nich ślubowania przez Karola Nawrockiego. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oświadczył na konferencji prasowej: „Ani prezydent Rzeczypospolitej, ani przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie stwierdzili, że ślubowanie nie zostanie przyjęte, że tego ślubowania nie będzie. Informowałem niedawno, że sprawa jest analizowana, sędziowie mogli poczekać, mogli uzbroić się w cierpliwość”.

Formalnie słowa Boguckiego są prawdziwe, bo w rzeczy samej słowa o odmowie przyjęcia ślubowania nigdy nie padły. W praktyce jednak jego wypowiedź jest oczywistą drwiną na poziomie szatniarza z filmu „Miś”: „Ja jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi?”. Nawrocki był wielokrotnie proszony przez wybranych w Sejmie sędziów o przyjęcie ich ślubowania. Więcej, prezydent bez jakiegokolwiek sensownego uzasadnienia, uzurpując sobie pozaprawne kompetencje, dokonał wcześniej osobistej oceny kandydatów, od dwojga odbierając ślubowanie, a od pozostałych nie.

Żeby było jeszcze bardziej groteskowo, to postępowanie Nawrockiego skrytykował były prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że głowa państwa jest związana uchwałą Sejmu i „nie może być tak, że prezydent sobie przyjmie ślubowanie od kogoś innego albo tylko od niektórych”. Trzeba oddać Dudzie, że w tej logice jest konsekwentny, bo kiedy 10 lat temu rozpoczynał polityczne demolowanie Trybunału, rzeczywiście po prostu nie odebrał ślubowania od żadnego z legalnie wybranych sędziów, ignorując obowiązujący wyrok TK w tej sprawie.

Czytaj też: Nawrocki depcze zasady. Tak destrukcyjnej kohabitacji jeszcze nie było

Nie ma świętych, ale są winni

W sprawie Trybunału Konstytucyjnego nie ma świętych po żadnej ze stron sporu politycznego, ale to nie znaczy, że nie można wskazać winnych upadku i degrengolady tej instytucji.

Zaczęło się od wyboru w 2015 r., pod koniec kadencji Sejmu z większością PO-PSL, pięciu nowych sędziów TK, w tym dwóch na miejsca, które zwalniały się dopiero w grudniu, czyli już podczas kadencji nowego parlamentu. Wtedy jednak zadziałały ustrojowe bezpieczniki: Trybunał Konstytucyjny uznał wybór wspomnianej dwójki za niezgodny z ustawą zasadniczą i na tym sprawa powinna się zakończyć. PiS jednak zignorował to orzeczenie, potrzebował bowiem pretekstu, żeby samodzielnie obsadzić wszystkie pięć miejsc i szybko przejąć polityczną kontrolę nad Trybunałem. To wtedy właśnie Andrzej Duda przyjął przysięgę od tzw. dublerów, czyli od trzech osób, które wbrew prawu zajęły w TK prawidłowo obsadzone wcześniej miejsca.

To wtedy na ponad dekadę Trybunał został wysadzony w powietrze wedle politycznej woli Jarosława Kaczyńskiego. Zaś kolejne nominacje PiS do Trybunału ostentacyjnie pokazywały, że kluczowa dla demokracji instytucja stała się po prostu partyjną przybudówką: sędziami zostawali aktywni politycy PiS, jak Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, a obecny prezes Bogdan Święczkowski chwilę przed sędziowską nominacją ramię w ramię ze Zbigniewem Ziobrą demolował wymiar sprawiedliwości wedle politycznych wytycznych.

Teraz, wraz z wygasającymi kadencjami osób zajmujących zdublowane miejsca w TK, pojawiła się szansa, żeby od 2027 r. Trybunał zaczął działać w legalnym składzie, uznawanym przez wszystkie strony sporu. Nie potrzeba było do tego żadnego nadzwyczajnego politycznego porozumienia ponad podziałami, wystarczyło tylko, żeby Sejm wybierał nowych sędziów na wakujące miejsca, a prezydent zgodnie z konstytucją odbierał od nich przysięgi. To byłby pierwszy krok do mozolnego odzyskiwania autorytetu przez sąd konstytucyjny, a czy udałoby się go odzyskać, zależałoby od jakości wydawanych wyroków.

PiS, posługując się Karolem Nawrockim, postanowił jednak storpedować ten proces. I nawet jeśli większość rządowa znajdzie sposób, by nowo wybrani sędziowie, składający dziś przysięgę w Sali Kolumnowej Sejmu, zaczęli orzekać, Trybunał i tak co najmniej do 2030 r., gdy kończy się kadencja prezydenta Nawrockiego, będzie nieustannym polem politycznej bitwy. Taki mamy klimat.

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
