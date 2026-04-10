Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
10 kwietnia 2026
Kraj

Sędziowie ślubowali w Sejmie. Będzie rozejm między Rosją a Ukrainą. 5 ważnych tematów na dziś

Zaprzysiężenie sędziów TK
Sędziowie wybrani do TK złożyli ślubowanie w Sejmie. Edukacja zdrowotna od nowego roku będzie obowiązkowa (ale bez seksualnej). RegioJet wycofuje się z Polski. Będą rozmowy pokojowe Izraela z Libanem? Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski potwierdzili rozejm między Rosją a Ukrainą.

1. Sędziowie wybrani do TK ślubowali w Sejmie

Sześcioro sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyło w czwartek uroczyste ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu. Akt ten miał charakter precedensowy: sędziowie ślubowali „wobec Prezydenta RP”, ale bez jego fizycznej obecności. Karol Nawrocki, mimo zaproszenia, nie pojawił się na uroczystości, co strona rządowa interpretuje jako uchylanie się od konstytucyjnych obowiązków. W minionym tygodniu Nawrocki przyjął ślubowanie tylko dwojga spośród wybranych sędziów.

„Sędziowie mają ustawowy obowiązek złożenia przyrzeczenia pod rygorem utraty urzędu. I z tego obowiązku się wywiązali. Prezydenta zabrakło przy tym z jego własnej, nieprzymuszonej woli” – opisuje sytuację Ewa Siedlecka. A zabrakło go, jak argumentuje Adam Szostkiewicz, „bo chce utrzymać kontrolę PiS nad kluczową instytucją w demokratycznym państwie prawa (...). Nie o prawo chodzi Nawrockiemu, tylko o poszerzenie pola walki politycznej z Tuskiem”.

Większość parlamentarna uznaje procedurę za zakończoną i skuteczną, co ma pozwolić nowym sędziom na nawiązanie stosunku służbowego. Jednak pełniący funkcję prezesa TK Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia do orzekania czworga sędziów, którzy nie ślubowali bezpośrednio w Pałacu Prezydenckim, argumentując to brakiem oficjalnego potwierdzenia ze strony głowy państwa. Kancelaria Prezydenta określiła wydarzenie mianem „farsy” i zapowiedziała wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Sędziowie zapowiadają walkę przed sądem pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązków. Oznacza to pogłębienie dwuwładzy w najważniejszym sądzie konstytucyjnym kraju. „Prawdopodobieństwo, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego w najbliższej przyszłości znów będą uznawane przez wszystkie strony sporu, jest bliskie zeru” – uważa Michał Danielewski.

2. Edukacja zdrowotna minus seksualna

Od września 2026 r. edukacja zdrowotna w polskich szkołach będzie przedmiotem obowiązkowym, choć w formule hybrydowej. Jak ogłosiła Barbara Nowacka, filary programu takie jak zdrowie psychiczne, dieta czy profilaktyka uzależnień będą obligatoryjne, obowiązkowy nie będzie natomiast moduł poświęcony zdrowiu seksualnemu (ok. 10 proc. programu). Uczestnictwo w nim będzie zależało od decyzji rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Decyzja ministry Nowackiej to próba ratowania przedmiotu po ubiegłorocznym fiasku, gdy przy pełnej dobrowolności frekwencja wyniosła zaledwie 30 proc. Reforma budzi obawy dyrektorów, bo obowiązkowy przedmiot z nieobowiązkowym modułem wydaje się trudny do wprowadzenia do planów lekcji, ale jest konieczną odpowiedzią na alarmujące dane o kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży, wymuszającą szybkie zmiany w prawie. I – jak uważa Joanna Cieśla – „decyzją najmniej złą z możliwych”.

3. Czeski odjazd z polskich torów

RegioJet wycofuje się z Polski. Czeski przewoźnik drastycznie ograniczy działalność w naszym kraju: zaraz po majówce znikną połączenia z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta oraz ze stolicy do Poznania. Pozostaną tylko kursy międzynarodowe – z Przemyśla i z Warszawy do Pragi. RegioJet winą za niepowodzenia obarcza przede wszystkim spółki z grupy PKP, z powodu których nie mógł otwierać kas biletowych na dworcach ani się na nich reklamować. Blokowano mu także otwarcie bazy technicznej w Warszawie na terenie należącym do PKP Cargo.

„Część argumentów Czechów ma sens, ale niektóre wydają się mocno przesadzone” – uważa Cezary Kowanda, który powodów klęski RegioJetu upatruje raczej w chaotycznej strategii obranej przez przewoźnika. „RegioJet wybrał ucieczkę, bo najwidoczniej uznał, że rozwój w Polsce będzie dla niego zbyt kosztowny. Dla pasażerów to zła wiadomość, bo obecność Czechów rzeczywiście skłoniła PKP Intercity do ostrej walki cenowej o klientów” – konstatuje nasz komentator. Ale też pociesza, że na polskich torach został jeszcze – choć jest to skromna obecność – czesko-hiszpański Leo Express.

4. Będą rozmowy pokojowe Izraela z Libanem?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił gotowość do podjęcia bezpośrednich negocjacji pokojowych z Libanem. „Powściągliwości” od Izraela miał się domagać Donald Trump – w celu ochrony rozmów USA z Iranem. Izrael stawia sobie za cel demilitaryzację Bejrutu oraz rozbrojenie Hezbollahu, który wciąż odpowiada na izraelskie naloty.

Negocjacje mają ruszyć w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie przy mediacji USA. Mimo dyplomatycznych zapowiedzi Netanjahu podkreśla, że w tej chwili „w Libanie nie ma zawieszenia broni”, a ataki będą kontynuowane do czasu zapewnienia bezpieczeństwa północy Izraela. Bejrut zabiega o objęcie Libanu gwarancjami analogicznymi do paktu z Iranem, widząc w Stanach Zjednoczonych jedynego gwaranta przyszłego porozumienia.

5. Rozejm między Rosją a Ukrainą: Wielkanoc

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia. Na tę jednostronną decyzję odpowiedział Wołodymyr Zełenski, potwierdzając zawieszenie broni na czas świąt. Podkreślił też, że strona ukraińska z propozycją rozejmu na czas Wielkanocy wyszła już wcześniej. „Ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy” – przekazał prezydent Ukrainy.

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Ślubowanie sędziów TK. Prezydent Nawrocki z własnej woli sam się z tego aktu wyłączył

    Ewa Siedlecka

  2. Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

    Anna Dąbrowska

  3. Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

    Rafał Kalukin

  4. Trump psuje Wielkanoc politykom PiS. O co będziemy się kłócić przy świątecznym stole?

    Michał Danielewski

  5. „Polityka” w wersji audio. To co, słyszymy się?

    Aleksandra Żelazińska, Zbigniew Pendel

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną