Sędziowie ślubowali w Sejmie. Będzie rozejm między Rosją a Ukrainą. 5 ważnych tematów na dziś

1. Sędziowie wybrani do TK ślubowali w Sejmie

Sześcioro sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyło w czwartek uroczyste ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu. Akt ten miał charakter precedensowy: sędziowie ślubowali „wobec Prezydenta RP”, ale bez jego fizycznej obecności. Karol Nawrocki, mimo zaproszenia, nie pojawił się na uroczystości, co strona rządowa interpretuje jako uchylanie się od konstytucyjnych obowiązków. W minionym tygodniu Nawrocki przyjął ślubowanie tylko dwojga spośród wybranych sędziów.

„Sędziowie mają ustawowy obowiązek złożenia przyrzeczenia pod rygorem utraty urzędu. I z tego obowiązku się wywiązali. Prezydenta zabrakło przy tym z jego własnej, nieprzymuszonej woli” – opisuje sytuację Ewa Siedlecka. A zabrakło go, jak argumentuje Adam Szostkiewicz, „bo chce utrzymać kontrolę PiS nad kluczową instytucją w demokratycznym państwie prawa (...). Nie o prawo chodzi Nawrockiemu, tylko o poszerzenie pola walki politycznej z Tuskiem”.

Większość parlamentarna uznaje procedurę za zakończoną i skuteczną, co ma pozwolić nowym sędziom na nawiązanie stosunku służbowego. Jednak pełniący funkcję prezesa TK Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia do orzekania czworga sędziów, którzy nie ślubowali bezpośrednio w Pałacu Prezydenckim, argumentując to brakiem oficjalnego potwierdzenia ze strony głowy państwa. Kancelaria Prezydenta określiła wydarzenie mianem „farsy” i zapowiedziała wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Sędziowie zapowiadają walkę przed sądem pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązków. Oznacza to pogłębienie dwuwładzy w najważniejszym sądzie konstytucyjnym kraju. „Prawdopodobieństwo, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego w najbliższej przyszłości znów będą uznawane przez wszystkie strony sporu, jest bliskie zeru” – uważa Michał Danielewski.

2. Edukacja zdrowotna minus seksualna

Od września 2026 r. edukacja zdrowotna w polskich szkołach będzie przedmiotem obowiązkowym, choć w formule hybrydowej. Jak ogłosiła Barbara Nowacka, filary programu takie jak zdrowie psychiczne, dieta czy profilaktyka uzależnień będą obligatoryjne, obowiązkowy nie będzie natomiast moduł poświęcony zdrowiu seksualnemu (ok. 10 proc. programu). Uczestnictwo w nim będzie zależało od decyzji rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Decyzja ministry Nowackiej to próba ratowania przedmiotu po ubiegłorocznym fiasku, gdy przy pełnej dobrowolności frekwencja wyniosła zaledwie 30 proc. Reforma budzi obawy dyrektorów, bo obowiązkowy przedmiot z nieobowiązkowym modułem wydaje się trudny do wprowadzenia do planów lekcji, ale jest konieczną odpowiedzią na alarmujące dane o kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży, wymuszającą szybkie zmiany w prawie. I – jak uważa Joanna Cieśla – „decyzją najmniej złą z możliwych”.

3. Czeski odjazd z polskich torów

RegioJet wycofuje się z Polski. Czeski przewoźnik drastycznie ograniczy działalność w naszym kraju: zaraz po majówce znikną połączenia z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta oraz ze stolicy do Poznania. Pozostaną tylko kursy międzynarodowe – z Przemyśla i z Warszawy do Pragi. RegioJet winą za niepowodzenia obarcza przede wszystkim spółki z grupy PKP, z powodu których nie mógł otwierać kas biletowych na dworcach ani się na nich reklamować. Blokowano mu także otwarcie bazy technicznej w Warszawie na terenie należącym do PKP Cargo.

„Część argumentów Czechów ma sens, ale niektóre wydają się mocno przesadzone” – uważa Cezary Kowanda, który powodów klęski RegioJetu upatruje raczej w chaotycznej strategii obranej przez przewoźnika. „RegioJet wybrał ucieczkę, bo najwidoczniej uznał, że rozwój w Polsce będzie dla niego zbyt kosztowny. Dla pasażerów to zła wiadomość, bo obecność Czechów rzeczywiście skłoniła PKP Intercity do ostrej walki cenowej o klientów” – konstatuje nasz komentator. Ale też pociesza, że na polskich torach został jeszcze – choć jest to skromna obecność – czesko-hiszpański Leo Express.

5. Rozejm między Rosją a Ukrainą: Wielkanoc

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia. Na tę jednostronną decyzję odpowiedział Wołodymyr Zełenski, potwierdzając zawieszenie broni na czas świąt. Podkreślił też, że strona ukraińska z propozycją rozejmu na czas Wielkanocy wyszła już wcześniej. „Ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy” – przekazał prezydent Ukrainy.