David Lagercrantz – kontynuator dzieł Stiega Larssona

Marcin Zwierzchowski: – Kto przyszedł do kogo z pomysłem na nową powieść w serii „Millennium”?

David Lagercrantz: – To długa historia, ale w skróconej wersji brzmi mniej więcej tak: Jakiś czas temu napisałem biografię Zlatana Ibrahimovicia „Ja, Ibra”, która odniosła spektakularny sukces, stając się najszybciej sprzedającą się książką w historii Szwecji, ale też docierając do ludzi, którzy na co dzień nie czytają, którzy od dawna nie trafili nawet w pobliże biblioteki. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie i niesiony tym szczęściem napisałem powieść, która jednak nie wydała mi się zbyt dobra. Na spotkaniu ze swoją agentką powiedziałem więc do niej, że może szczyt swoich pisarskich możliwości osiągam, gdy pracuję z kimś lub na cudzym materiale.

I jej oczy zabłysły. Kilka miesięcy później otrzymałem telefon z wydawnictwa Nordstedts. Zdziwiło mnie to, bo publikowałem u ich konkurencji, poza tym dostałem instrukcję, by nie wchodzić do ich budynku głównym wejściem. To mnie skonfundowało. Spotkaliśmy się na tyłach siedziby wydawnictwa, przeszmuglowali mnie do piwnicy, a tam, w pokoju bez okien, zapytali mnie: „Davidzie, czy chciałbyś podjąć się napisania czwartej książki w serii »Millennium«?”. I tak to się zaczęło.

Gdy opadły już jednak pierwsze emocje i można się było na spokojnie zastanowić nad zadaniem, jakie myśli kłębiły się w pana głowie?

Początkowo napędzało mnie samo wyzwanie.