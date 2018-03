Mea pulpa Gruchnęła informacja, że Orlen rezygnuje ze sprzedawania na stacjach „Playboya” i „CKM”.

• Zaskoczenie totalne. Małgorzata Socha, aktorka rozchwytywana, jest w kolejnej ciąży. To będzie już jej trzecie dziecko. Podziwiam. Bycie mamą to praca na cały etat. I jeszcze szefa trzeba nosić na rękach. • Nie będzie śledztwa w sprawie książki Tomasza Piątka „Tajemnice Macierewicza”. Szkoda. Ze słuchaniem Antoniego jest jak z czytaniem Biblii. Nie martwią mnie te części, których nie rozumiem. Martwią mnie te, które rozumiem. • Reprezentant Polski Maciej Rybus poślubił piękną kobietę o imieniu Lena, która pochodzi z Osetii.

• Zaskoczenie totalne. Małgorzata Socha, aktorka rozchwytywana, jest w kolejnej ciąży. To będzie już jej trzecie dziecko. Podziwiam. Bycie mamą to praca na cały etat. I jeszcze szefa trzeba nosić na rękach. • Nie będzie śledztwa w sprawie książki Tomasza Piątka „Tajemnice Macierewicza”. Szkoda. Ze słuchaniem Antoniego jest jak z czytaniem Biblii. Nie martwią mnie te części, których nie rozumiem. Martwią mnie te, które rozumiem. • Reprezentant Polski Maciej Rybus poślubił piękną kobietę o imieniu Lena, która pochodzi z Osetii. Gratuluję. Osetia Południowa uznawana jest za niepodległe państwo nieuznawane przez nikogo. Ja mam taki stosunek do ślubu. • Karolina Korwin-Piotrowska w natarciu. Tym razem zaatakowała Dodę za obecność w prokuraturze i na okładce „Vivy!”. Jak widać, KKP ma w sobie tyle żółci, że gdziekolwiek się nie pojawi, tam spadają kwaśne deszcze. • Gruchnęła informacja, że Orlen rezygnuje ze sprzedawania na stacjach „Playboya” i „CKM”. Firma twierdzi, że tylko czasowo. Do czasu, aż panie w środku się ubiorą. • Marek Kondrat został ojcem. Dziecko powiła mu małżonka, 29-letnia Antonina Turnau. Gratulacje. Dobry news. Ostatnim, który mnie tak zaskoczył, był, gdy przeczytałem, że policja znalazła Norbiego. Trzeźwego w swoim domu. • W „Kuchennych rewolucjach” Magda Gessler wystąpiła w kurtce, na której plecach widniał sierp i młot. Szybko zarzucono jej propagowanie komunizmu. W godle Austrii też jest sierp i młot. Tylko tam cepów mają mniej. • Joanna Racewicz została zwolniona z programu TVP „Pytanie na śniadanie”. Powodem było… reklamowanie diety pudełkowej na Instagramie. Jak widać, niektórzy lubią bawić się z rozumem w chowanego. I przegrać. • Filip Chajzer reklamuje akcję „Podwórko Talentów Nivea”. Celem jest budowanie miejsc, które pomogą dzieciom odkrywać ich talenty. Krem Nivea ma pomagać na zmarszczki, rozstępy, stany zapalne. Poradzi może coś i na bezsenność po hipnozie. • Demaskator gejów Michał Piróg wdał się w pyskówkę o prawie łowieckim z Krzysztofem Bosakiem, którą zakończył słowami: „Pozdrów swego chłopaka”. Ten to zna się na wszystkim. Wkrótce zobaczymy go jako eksperta w akademii menopauzy. • W nowej reklamie kosmetyków Avon wystąpi Hubert Urbański. Prowadzący „Milionerów” będzie pytał kobiety, które kosmetyki są ich ulubionymi i dlaczego. Można wybrać jeden z kilku kremów albo pół na pół. • Anna Lewando

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.