Polacy nie lubią, kiedy mówi się o nich źle. I zestawia z Nikaraguą

Polacy nie lubią, kiedy mówi się o nich w negatywnym kontekście. A kiedy mówi się o nich źle w zachodnich serialach, potrafią się naprawdę zdenerwować. Nic więc dziwnego, że kiedy w „Homeland” Polska zostaje wymieniona obok Filipin, Nikaragui czy Węgier jako kraj zagrożonej demokracji, wielu widzów bardzo się oburzyło.

Kto krytykuje Polskę w „Homeland”?

W przywołanym fragmencie serialu „Homeland”, który niejednokrotnie nawiązywał do sytuacji politycznej w Stanach i na świecie, prezydent Elizabeth Marvel wygłasza mowę o upadku światowej demokracji. Mówi coś, co wiedzą wszyscy obserwujący w ostatnich latach przemiany polityczne na świecie. Marvel rozpoczyna swoje przemówienie odnosząc się do problemów z demokracją w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to więc pouczenie – jak to zwykle Stany zwykły robić przestrzegając cały świat na temat demokracji – ale raczej bolesna diagnoza, która nikogo nie oszczędza.

Polscy widzowie nie chcą być stawiani w tym samym rzędzie, co Nikaragua, w której zamieszki doprowadziły m.in. do śmierci relacjonującego je dziennikarza, czy Filipiny, gdzie każdego dnia łamane są prawa człowieka. Ale jeśli wysłuchamy tego fragmentu uważnie, dostrzeżemy, że twórcy serialu nie zrównują wydarzeń w tych krajach, ale pokazują jak niedemokratyczne mechanizmy pojawiają się na całym świecie. Odejście od demokracji następuje nie rewolucyjnie, ale mimochodem. I jak słusznie zauważa telewizyjna pani prezydent – nikt nam w tym nie musi pomagać, nikt nie musi zbrojnie przejmować władzy, a system zostaje rozłożony od środka.

Dlaczego akurat Polska?

Polacy nie lubią, kiedy ktoś mówi o nich źle. Ale mogą być zdziwieni, że scenarzyści serialu „Homeland” wybrali akurat nas. Być może wielu polskim widzom wydaje się, że Zachodowi nic do tego, co dzieje się w naszym kraju. Być może część żyje w przekonaniu, że nasze wewnętrzne spory nie wychodzą poza nasze podwórko. Że możemy mieć wielkie demonstracje przed sądami, o których nikt poza Polską nie dowie.

Ta jedna serialowa linijka to pewien sygnał – zwłaszcza dla strony rządowej, która chyba wolałaby, żeby to, co dzieje się w Polsce, pozostało tylko w lokalnych wydaniach wiadomości. Ale nie ma żadnej takiej wspaniałej PR-owej sztuczki, która by zakryła napięcia i niepokoje, które teraz czujemy w Polsce.

Żaden naród nie lubi, kiedy mówi się o nim źle. Nikt też nie chce być wymienionym jednym tchem obok krajów, w których demokracja jest dużo bardziej zdestabilizowana. Ale odpowiedzią na taką opinię o Polsce nie jest powoływanie kolejnej fundacji czy pozywanie twórców serialu. Jedyną skuteczną odpowiedzią jest przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa.