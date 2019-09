Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Pojawiły się pierwsze recenzje filmu „Polityka” Patryka Vegi. Są dużo bardziej wciągające niż film. Wynika z nich, że twórca został politycznym patostreamerem, choć chciałby być Wyspiańskim. Reżyser oznajmił, że film wpłynie na wybory. Miał rację. Ja go nie wybiorę.

• Piotr Lato, przesympatyczny uczestnik pierwszej edycji „Big Brothera” z 2002 r., planuje wrócić do show-biznesu. Piotr chce nagrać debiutancką płytę i prosi fanów o 20 tys. zł. To dobry sygnał dla uczestników nowej edycji. Za 17 lat znowu o was napiszą.

• Jurorami nowej edycji programu „Czar Par” w TVP2 zostali Kasia Cichopek z mężem oraz Radosław Pazura z małżonką. Para może być mokra, sucha albo przegrzana. Po swoich znajomych widzę, że ta ostatnia jest najpopularniejsza.

• Bożena Dykiel, lat 71, w wywiadzie odważnie opowiedziała o swoim życiu seksualnym: Lubię przebieranki, ładną bieliznę i gadgety erotyczne. Brawo. Niedawno ktoś mi zaproponował zabawę. Opisz swoje życie erotyczne za pomocą tytułu filmu. Napisałem: Ja cię kocham, a ty śpisz.

• Lider grupy Bayer Full Sławomir Świerzyński skomentował awarię kolektora w stolicy: „Jak się grzebie w cudzej d… to g… wypływa”. Zgrabnie i kompetentnie. Człowiek, który całe życie śpiewa „Majteczki w kropeczki”, lubi być blisko tematu.

• W drodze na pogrzeb Piotra Staraka Małgorzata Rozenek, pogrążona w rozpaczy, wstawiła na Instagram reklamę firmy, która wykonała jej kunsztowne pogrzebowe paznokcie. W sieci burza. À propos. Szekspir w „Burzy” pisał kiedyś: Żywot nasz krótki, w bezmyślność owinięty.

• W Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze powstał najwyższy na świecie drewniany rollercoaster. Gratulacje. Teraz Mateusz Morawiecki będzie mógł dumnie przyznać, że zastał Polskę murowaną, a zostawi drewnianą.

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało 630 tys. zł na promowanie w TV Trwam dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich. Telewizja ta trafia miesięcznie do widowni liczącej 23 tys. osób. Kiedyś mieli tam taki program „Bóg się śmieje”. Teraz przynajmniej nie jest w tym sam.

• Ewa Drzyzga poprowadzi w kanale Discovery Life magazyn „Raport Life”, w którym zostaną zaprezentowane najnowsze wiadomości z dziedziny medycyny. Od czasu, gdy mottem polskiej służby zdrowia zostały słowa „czas leczy rany”, takie programy uważam za zbędne.

• Tomasz Sekielski (185 kilogramów) poddał się operacji zmniejszenia żołądka (waga nieznana). Jak sam przyznał, do tego kroku namówiła go sama Henryka Krzywonos. Okazuje się, że Henryka potrafi równie skutecznie zatrzymać cudzy apetyt jak własny tramwaj.

• Michał Wiśniewski będzie miał kolejne, piąte już dziecko. Z kolejną, nie wiadomo którą partnerką. Gratulacje. Cieszy mnie, że artysta nad płodność artystyczną przedkłada płodność jako taką. Dzieci Michała są dużo lepsze od jego piosenek. No i nie trzeba ich słuchać.

• Nową edycję programu „Big Brother” w TVN7 zamiast Agnieszki Szulim poprowadzi Gabi Drzewiecka. Gabi słynie z tego, że przeprowadza wywiady z gwiazdami. W „Big Brotherze” będzie zatem bezrobotna.

• Program „Wyspa miłości” trafił w gusta krajowej publiczności. Co prawda występują tam uczestnicy innych programów, znana stylistka, a nawet aktor porno. Ale, jak mówi przysłowie, najbardziej nam się podobają te części ciała, które już wcześniej widzieliśmy.

• Michał Malitowski, tancerz i charyzmatyczny juror „Tańca z gwiazdami”, przyznał, że rozstał się z żoną po 17 latach małżeństwa. Mało tego, oświadczył, że cierpiał na depresję. Leczenie depresji jest trochę jak małżeństwo. Płacisz i nic z tego nie masz.

• Michał Koterski wystąpił w reklamie szkół językowych Speak Up. Spot przewrotnie nawiązuje do słynnej sceny z aktorem z filmu „Dzień świra”. Misiek to dobry wybór. Sam wielokrotnie byłem z nim w sytuacjach, w których każdy język był mu obcy.