Rozmowa z reż. Martinem Scorsese o „Irlandczyku” – najdroższej produkcji Netflixa

Jeśli fabuła nie zawiera wątku przemiany ludzkiego życia, traci dla mnie znaczenie – mówi reżyser Martin Scorsese, autor filmu „Irlandczyk”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – „Irlandczyk” to osadzona w powojennej Ameryce epicka saga, spowiedź weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej osławionych przestępców XX w., i pana triumfalny powrót do współpracy z Robertem De Niro.

MARTIN SCORSESE: – Naszym ostatnim filmem było „Casino” z 1995 r. Potem jeszcze wielokrotnie próbowaliśmy pracować razem, bardzo nam tego brakowało. Braliśmy pod uwagę różne warianty, zaangażowanych w to było kilku scenarzystów.