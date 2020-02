Michael Willmann zasłużył na tytuł „najlepszego spośród najmniej znanych malarzy”. Czy może się to zmienić po wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu?

Dlaczego Willmanna powszechnie nie znamy, choć na to zasługuje? Powodów jest kilka. Przede wszystkim fakt, że odziedziczyliśmy go właściwie przypadkiem, wraz ze zmianą granic w 1945 r. Staliśmy się gospodarzami Wrocławia i Dolnego Śląska, a wraz z tym – właścicielami sporej spuścizny po owym barokowym malarzu. Szacuje się, że w Polsce znajduje się dziś około 95 proc. jego dzieł. Słowem, trafił do kultury polskiej, a właściwie do kultury w Polsce, nie tylko niedawno, ale też bez jakichkolwiek utrwalonych skojarzeń.