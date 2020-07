Rozmowa z Pawłem Szamburskim o odkrywaniu renesansowych utworów muzycznych

Cały czas siedzi we mnie metalowiec – mówi klarnecista Paweł Szamburski, członek zespołu Bastarda, który odkrywa dla sceny alternatywnej renesansowe utwory o śmierci.

JAKUB KNERA: – Pandemia przerwała wasze plany koncertowe w marcu, ale 1 lipca zagraliście w końcu z zespołem Bastarda w ramach cyklu Ladom. Jakie to uczucie?

PAWEŁ SZAMBURSKI: – To było bardzo wzruszające i mocne dla nas doświadczenie. Człowiek niby wie, co jest najważniejsze w życiu, ale po przerwie i takim resecie – wie lepiej.

W czasie pandemii zagrałeś kilka koncertów online. Jak oceniasz tę formę prezentacji muzyki?

To rzeczywiście zupełnie inna materia.