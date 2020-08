Festiwal Inne Brzmienia – od 3 do 6 września 2020

Rok 2020 nie był łaskawy dla sektora kulturalnego – odwołane trasy koncertowe i festiwale, wstrzymane dofinansowania i wyśrubowane wymagania sanitarne.

Impreza na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim będzie miała miejsce wyjątkowo w dniach 3-6 września. Organizatorom udało się przenieść na końcówkę lata sporą część koncertów zaplanowanych pierwotnie na ostatnie dni czerwca, a nawet poszerzyć line up festiwalu o występy kolejnych artystów. Wykonawcy, którzy nie mogli pojawić się na specjalnej, wrześniowej edycji Innych Brzmień deklarują chęć zagrania na imprezie w przyszłym roku.

Na tegorocznej edycji usłyszymy m.in.: legendę niemieckiej sceny elektronicznej Barbarę Morgenstern, grupę MU, czyli najnowszy międzygatunkowy projekt Tymona Tymańskiego, a także Daniela Spaleniaka, twórcę z pogranicza bluesa, folku i rocka, autora muzyki ilustracyjnej i uznanych ścieżek dźwiękowych do produkcji Netflixa czy CBS. Ten ostatni jest z resztą związany z jednym z partnerów festiwalu – wytwórnią Antena Krzyku. W trakcie wrześniowych koncertów będziemy mieli okazję usłyszeć szerokie spektrum wykonawców działających pod skrzydłami kultowej, wrocławskiej oficyny. Prezentacja wybranej wytwórni, ważnej dla sceny niezależnej stała się już tradycją Innych Brzmień . W zeszłych latach twórcy festiwalu współpracowali na podobnych zasadach z takimi labelami jak niemiecki Glitterbeat, czy belgijski Crammed Discs.

Lubelski festiwal od lat jest synonimem różnorodności i wysokiej jakości muzycznej. Organizatorzy stawiają na promocję ambitnej kultury bookując koncerty wykonawców, którzy wyznaczają nowe kierunki w sztuce lub robili to w przeszłości, stając się z czasem legendami swojego gatunku i wzorami dla kolejnych pokoleń artystów. Sięgając tylko do programu dwóch ostatnich edycji festiwalu widzimy tam nazwiska takie jak Lee „Scratch” Perry – ojciec chrzestny muzyki dub – czy George Clinton – prawdopodobnie najważniejszy obok Jamesa Browna twórca muzyki funk, który miał ogromny wpływ na brzmienie kalifornijskiego hip hopu lat dziewięćdziesiątych, a jego muzyka odegrała też istotną rolę w rozwoju house'u i techno.

Antenę Krzyku reprezentować będzie też Izzy and the Black Trees – poznański zespół, któremu przewodzi wokalistka, gitarzystka i autorka tekstów Iza „Izzy” Rekowska. Zespół zainspirowany takimi artystkami i artystami jak Patti Smith, PJ Harvey czy Sonic Youth, stylistycznie plasuje się gdzieś między americaną, post rockiem i punkiem. Na albumie „Trust No One”, który ukazał się w kwietniu tego roku, znalazła się solidna porcja zadziornej energii, która na pewno świetnie sprawdzi się w czasie występów na żywo.

Kolejnym reprezentantem partnerskiego wydawnictwa będzie legenda polskiej nowej fali – zespół 1984, który debiutował na scenie festiwalu w Jarocinie już 35 lat temu i wypracował sobie miano kultowego przedstawiciela gatunku. Grupa po latach zawirowań i zmian składu, wciąż chwyta za gardło sceniczną energią i nagrywa nowe utwory – najnowszy album „Piękny Jest Świat” ukazał się pod koniec czerwca tego roku.

W katalogu Anteny Krzyku znajdziemy też gdańską formację Trupa Trupa, która pojawi się na scenie pod lubelskim zamkiem 04.09. Grupa ma już ugruntowaną pozycję na indie rockowej scenie nie tylko w Polsce ale i na świecie – będąc żywym dowodem na to, że międzynarodowy sukces jest jak najbardziej w zasięgu polskich artystów i wydawców. Poza koncertami na festiwalach na całym świecie – od Desert Daze po Primavera Sound – grupa ma na koncie singiel wydany przez legendarny amerykański label Sub Pop i zbiera pochlebne recenzje w najważniejszych gazetach i portalach muzycznych na świecie (Mojo, Pitchfork, Rolling Stone…).