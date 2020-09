Rozmowa z reżyserem Piotrem Domalewskim o Polakach na emigracji

W publicystyczno-gazetowej narracji o naszych rzekomych wielkich sukcesach za granicą jest sporo propagandy i lukru – mówi Piotr Domalewski, reżyser filmu „Jak najdalej stąd”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Temat emigracji po 2004 r. właściwie nie istnieje w naszym kinie. Jakby inwazji na Wyspy miliona Polaków nie było. Co cię skłoniło do zajęcia się dramatem tych ludzi?

PIOTR DOMALEWSKI: – W trakcie studiów dużo się nauczyłem od Marcina Wrony. On też pochodził z małego miasteczka i stosunkowo szybko udało mu się przebić do reżyserskiego mainstreamu. Twierdził, że po debiucie przychodzi pokusa, by wywrócić wszystkie zasady do góry nogami. I nakręcić jakiś formalny trzygodzinny eksperyment, żeby zaprezentować siebie od innej strony.