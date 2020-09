Agnieszka Holland o jej nowym filmie „Szarlatan” i walce opresji z wolnością

Totalny system miażdży nawet te jednostki, które nie zagrażają mu swoim działaniem, wszystkie strategie przetrwania okazują się funta kłaków warte – mówi Agnieszka Holland o swoim nowym filmie „Szarlatan”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – W Polsce zielarz i znachor Jan Mikolášek z niczym specjalnym się nie kojarzy. Zajmując się w swoim najnowszym filmie jego historią, chciała go pani przypomnieć w jakimś konkretnym celu?

AGNIESZKA HOLLAND: – W Czechach ludzie też go nie pamiętają. Dopiero jak pogrzebią w pamięci, okaże się, że leczył ich babkę, ciotkę albo jakiegoś znajomego. Przez jego ręce przeszły miliony Czechów i Słowaków, ale to nie jest postać, która rezonuje natychmiast.