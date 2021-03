Gry wideo jako sztuka. Kolekcja Paszportów POLITYKI

Po raz kolejny ruszyła specjalna kolekcja gier nagradzanych Paszportami POLITYKI – w obniżonej cenie na wiosennej wyprzedaży GOG.com.

Pomysł, by gry wideo i różne formy interaktywnej sztuki cyfrowej nagradzać Paszportami POLITYKI – podobnie jak twórców muzyki poważnej, literatury czy filmu – narodził się w 2015 r., kiedy studio CD Projekt RED otrzymało podczas naszej gali specjalną nagrodę Kreatora Kultury. W dziale kultury tygodnika „Polityka” uznaliśmy, że w ciągu roku w polskiej cyfrowej sztuce dzieje się tak dużo, że z pewnością będzie kogo nominować i nagradzać. A cała dziedzina obrosła w tak potężną krytykę i doczekała się tylu badaczy, że będzie kogo prosić o doroczne typy do tych nominacji.

W ten sposób w 2016 r. powstała kategoria Kultura cyfrowa – hasło zdefiniowaliśmy jako wszelkie formy kultury, których wyjściową formą jest kod programowania, ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo na komputery, konsole i urządzenia przenośne, różnego rodzaju aplikacji, różnorodnych form internetowych, VR i filmów interaktywnych. Zwycięzców szukamy wśród szefów studiów deweloperskich, szefów kreatywnych, pomysłodawców, programistów, scenarzystów, grafików. Podobnie jak w innych kategoriach Paszportów POLITYKI – nagrody przyznawanej od 28 lat – premiować chcemy twórców młodych, których kariera jeszcze się rozwija. Oceniamy walory artystyczne, wartość społeczną, korespondencję z innymi dziedzinami kultury. Do dziesięcioosobowego jury, które co roku proponuje nazwiska nominowanych, zapraszamy reprezentantów ważnych mediów poświęconych grom wideo i osoby zajmujące się tą dziedziną naukowo na najważniejszych polskich uczelniach. To oni wyłaniają co roku trójkę nominowanych, spośród których zwycięzców wskazuje kapituła redakcyjna.

Od strony redakcji kategorią opiekują się Edwin Bendyk z działu naukowego „Polityki” i Olaf Szewczyk, nasz stały recenzent gier wideo. Po raz kolejny nagrodzone i nominowane do Paszportów POLITYKI polskie gry wideo można kupić w specjalnej cenie w ramach kolekcji Paszportów POLITYKI na GOG.com. Szczegóły tutaj.

Dotychczasowi zwycięzcy i nominowani w kategorii Kultura cyfrowa

2016: Michał Staniszewski za grę „Bound”.

Nominowani: 11bit Studios za grę (rozszerzenie) „This War of Mine: The Little Ones”, Piotr Iwanicki za „Superhot”.

2017: Mateusz Lenart, Andrzej Mądrzak i Wojciech Piejko (Bloober Team) za grę „Observer”.

Nominowani: Artur Kordas, Jakub Kuć, Gustaw Stachaszewski (Acid Wizard Studio) za „Darkwood”, Wojciech Pazdur (The Farm 51) za „Get Even”.

2018: Piotr Barszczewski, Krzysztof Cybulski, Krzysztof Goliński, Jakub Koźniewski (PanGenerator).

Nominowani: 11bit Studios – za grę „Frostpunk”, Juggler Games (Jakub Jabłoński, Łukasz Janczuk i Mikołaj Pawłowski) – za grę „My Memory of Us”.

2019: Dawid Ciślak za grę „We. The Revolution”.

Nominowani: Jacek Brzeziński, Artur Ganszyniec (Different Tales) za „Wanderlust. Travel Stories”, Aleksandra Jarosz za „Fantastic Fetus”.

2020: Jacek Brzeziński, Artur Ganszyniec, Marta Malinowska (Different Tales) za „Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest”.

Nominowani: One More Level (Szymon Bryła, Radosław Ratusznik) za grę „Ghostrunner”, Ovid Works (Jacek Chojecki, Jacek Dębowski) za „Metamorphosis”.