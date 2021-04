Oscary 2021 inne niż zawsze. Dla kogo statuetki?

Najważniejsze nagrody filmowe są przyznawane później niż zwykle, a większości nominowanych dzieł nie dało się zobaczyć na dużym ekranie. Co nie zmienia faktu, że jest w tegorocznej stawce sporo mocnych tytułów.

Ta sztuka udała się przedtem tylko raz. Chloé Zhao odebrała Oscara za najlepszą reżyserię („Nomadland”) i jest drugą w historii kobietą z tą statuetką po Kathryn Bigelow („The Hurt Locker. W pułapce wojny”, 2010).

Widać więc już choćby po tym werdykcie, że Oscary chcą się w tym roku wypowiedzieć na tematy społeczno-polityczne. Dwie statuetki – za kostiumy i charakteryzację – odebrali twórcy, a właściwie twórczynie filmu „Ma Rainey: Matka bluesa”. Najlepszy scenariusz oryginalny napisała Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”), najlepszym aktorem drugoplanowym – Daniel Kaluuya („Judasz i Czarny Mesjasz”). Czekamy na kolejne rozdania.

Z Minneapolis do Los Angeles

Nie w lutym, nie w marcu i nie w Dolby Theatre, tylko w Los Angeles Union Station są wręczane tegoroczne nagrody Akademii Filmowej. 93. oscarowa ceremonia – zeszłoroczna miała więcej szczęścia – nie oparła się pandemii. Na miejscu są więc tylko wręczający i nominowani, a z nimi po jednej osobie towarzyszącej. Wieczór nie ma też gospodarza, co akurat jest normą od 2019 r. Są za to aktorki i aktorzy w roli konferansjerów (i ta formuła znacznie lepiej się sprawdza). Wśród nich Regina King, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, która nadała ceremonii ton, przypominając o wydarzeniach z Minneapolis i wyroku w sprawie zabójstwa George′a Floyda. „Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, założyłabym cięższe buty i była teraz pewnie gdzie indziej”, mówiła King.

Jej przypominający scenę z filmu pochód z Oscarem w ręku otwierał tegoroczną galę. Steven Soderbergh, reżyser filmowy i zarazem jeden z reżyserów tegorocznej gali, obiecywał wszak niezwykłe kinowe widowisko. Choć obyło się bez tradycyjnego elementu: na czerwonym dywanie nie doszło do rytualnego pokazu mody, a zagraniczni goście łączyli się z Los Angeles z Paryża i Londynu – przez Zoom. Z technologią trzeba się było pogodzić. I zażegnać może spór między akademikami a platformami streamingowymi. Oscary długo nie dopuszczały do rywalizacji filmów od Netflixa i bliźniaczych serwisów VOD, ale po roku z covidem, gdy kina z konieczności świeciły pustkami, tylko tą drogą dało się dotrzeć do widza. Przemóc musieli się też twórcy, którzy planowali, przesuwali i odwoływali premiery, by w końcu zadebiutować na dużo mniejszym ekranie. „Utrata dominującej pozycji przez wielkie studia filmowe może nie być krótkotrwałą, jednosezonową osobliwością”, pisał w „Polityce” Janusz Wróblewski.

Akademia Filmowa, ze zmienionym w tym roku regulaminem, zgłoszenia filmów pokazywanych także online przyjmowała do końca lutego, dopuszczając do konkursu te tytuły, które w 2020 r. miały w planach dystrybucję kinową. I choć w stawce są ostatecznie lepiej reprezentowane kobiety i mniejszości etniczne, to Oscary borykają się z problemami tak jak cała branża. Jeszcze przed erą covidu publiczność długiej telewizyjnej ceremonii topniała, więc jak będzie teraz? Przypadek Złotych Globów nie napawa optymizmem: marcowa gala ściągnęła przed ekrany niespełna 7 mln widzów, przed rokiem 18,4. Może chociaż werdykty nieco poprawią nastroje.

Wyniki będziemy aktualizować niżej na bieżąco

Zdobywcy Oscarów 2021

Najlepszy film:

„Judasz i Czarny Mesjasz”

„Mank”

„Minari”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Ojciec”

„Proces siódemki z Chicago”

„Sound of Metal”

Najlepsza reżyseria: Chloé Zhao („Nomadland”)

Pozostałe nominacje: Lee Isaac Chung („Minari”), Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”), David Fincher („Mank”), Thomas Vinterberg („Na rauszu”)

Najlepszy aktor:

Riz Ahmed („Sound of Metal”)

Chadwick Boseman („Ma Rainey: Matka bluesa”)

Anthony Hopkins („Ojciec”)

Gary Oldman („Mank”)

Steven Yeun („Minari”)

Najlepsza aktorka:

Viola Davis („Ma Rainey: Matka bluesa”)

Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby („Cząstki kobiety”)

Frances McDormand („Nomadland”)

Carey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”)

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Daniel Kaluuya („Judasz i Czarny Mesjasz”)

Pozostali nominowani: Sacha Baron Cohen („Proces siódemki z Chicago”), Leslie Odom Jr. („Pewnej nocy w Miami”), Paul Raci („Sound of Metal”), Lakeith Stanfield („Judasz i Czarny Mesjasz”)

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej:

Maria Bakalova („Kolejny film o Boracie”)

Glenn Close („Elegia dla bidoków”)

Olivia Colman („Ojciec”)

Amanda Seyfried („Mank”)

Youn Yuh-jung („Minari”)

Najlepszy scenariusz adaptowany: Florian Zeller i Christopher Hampton („Ojciec”)

Pozostałe nominacje: Sacha Baron Cohen i inni („Kolejny film o Boracie”), Chloe Zhao („Nomadland”), Kemp Powers („Pewnej nocy w Miami”), Ramin Bahrani („Biały tygrys”)

Najlepszy scenariusz oryginalny: Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”)

Pozostałe nominacje: Will Berson, Shaka King, Keith Lucas i Kenny Lucas („Judasz i Czarny Mesjasz”), Lee Isaac Chung („Minari”), Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder („Sound of Metal”), Aaron Sorkin („Proces siódemki z Chicago”)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: „Co w duszy gra”

Pozostałe nominacje: „Baranek Shaun Film. Farmageddon”, „Naprzód”, „Sekret wilczej gromady”, „Wyprawa na Księżyc”

Najlepszy film zagraniczny: „Na rauszu”

Pozostałe nominacje: „Aida”, „Better Days”, „Kolektyw”, „Człowiek, który sprzedał własną skórę”

Najlepszy dokument pełnometrażowy:

„Agent kret”

„Colectiv”

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

„Obóz godności”

„Time”

Najlepsze zdjęcia:

Sean Bobbitt („Judasz i Czarny Mesjasz”)

Erik Messerschmidt („Mank”)

Phedon Papamichael („Proces siódemki z Chicago”)

Joshua James Richards („Nomadland”)

Dariusz Wolski („Nowiny ze świata”)

Najlepsze kostiumy: „Ma Rainey: Matka bluesa”

Pozostałe nominacje: „Emma”, „Mank”, „Mulan”, „Pinokio”

Najlepszy montaż:

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Ojciec”

„Proces siódemki z Chicago”

„Sound of Metal”

Najlepsza charakteryzacja: „Ma Rainey: Matka bluesa”

Pozostałe nominacje: „Emma”, „Elegia dla bidoków”, „Mank”, „Pinokio”

Najlepsza muzyka:

„Co w duszy gra”

„Mank”

„Minari”

„Nowiny ze świata”

„Pięciu braci”

Najlepsza piosenka:

„Fight For You” z filmu „Judasz i Czarny Mesjasz”

„Hear My Voice” z filmu „Proces siódemki z Chicago”

„Husavik” z filmu „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”

„lo Sì (Seen)” z filmu „Życie przed sobą”

„Speak Now” z filmu „Pewnej nocy w Miami…”

Najlepsza scenografia:

„Ojciec”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Nowiny ze świata”

„Tenet”

Najlepszy dźwięk: „Sound of Metal”

Pozostałe nominacje: „Co w duszy gra”, „Mank”, „Misja Greyhound”, „Nowiny ze świata”

Najlepsze efekty wizualne:

„Jedyny i niepowtarzalny Ivan”

„Love and Monsters”

„Mulan”

„Niebo o północy”

„Tenet”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

„Colette”

„A Concerto Is a Conversation”

„Do Not Split”

„Hunger Ward”

„Piosenka dla Latashy”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: „Jakby coś, kocham was”

Pozostałe nominacje: „Burrow”, „Genius Loci”, „Opera”, „Yes-People”

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny: „Two Distant Strangers”

Pozostałe nominacje: „Feeling Through”, „The Letter Room”, „The Present”, „White Eye”