Rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem o kulisach Superligi oraz o chorobach współczesnej piłki

Rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, o kulisach narodzin i upadku Superligi, chorobach współczesnej piłki i marginalizacji futbolu w wydaniu narodowym.

MARCIN PIĄTEK: – Zamach stanu najbogatszych klubów z ligi angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej trwał raptem trzy dni. Pomysł Superligi już jest historią. Po co im to było?

ZBIGNIEW BONIEK: – Sam się zastanawiam. To nie miało prawa się udać. Chodziło o to, by wzorem amerykańskich zawodowych lig stworzyć rozgrywki zamknięte i elitarne, w których najbogatsi mają zagwarantowany udział. Niezależnie od wyników. Tylko dlatego, że ich własnym zdaniem są magnesem dla kibiców i sponsorów.