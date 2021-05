„Miasto szpiegów” – mistrzowski kryminał Marka Krajewskiego

Rok 1933. Edward „Łyssy” Popielski na zlecenie swoich mocodawców musi opuścić Lwów i trafia z rodziną do targanego wojną wywiadów Gdańska. Szybko odkrywa ciemną stronę miasta. Czeka go pierwsze, niemal śmiertelne starcie z Abwehrą i, równie niebezpieczną, tajemniczą Ireną Arendarską.

Marek Krajewski, mistrz polskiego kryminału, w swojej najnowszej powieści „Miasto szpiegów”, która właśnie ukazuje się w księgarniach, odkrywa mniej znane karty z historii służb specjalnych II Rzeczypospolitej, a na jego kryminalnej mapie pojawia się nowy punkt: Wolne Miasto Gdańsk. „Jest czas wymiany ciosów i czas koronkowych gambitów” – autor bestsellerowych, wielokrotnie nagradzanych cyklów o Mocku i Popielskim powraca ze znakomitą powieścią szpiegowską.

Prezentujemy fragment książki.

Edward Popielski był zdania, że letnią porą w Warszawie trudniej wytrzymać niż we Lwowie. To subiektywne wrażenie starał się uzasadniać rozmaitymi argumentami na niekorzyść stolicy – a to na przykład, że w porównaniu do Lwiego Grodu jest tutaj mniej zieleni, że gęstsza zabudowa nie pozwala na swobodny przewiew, że ogromna rzeka wydziela wilgotne wyziewy, które ściskają miasto malaryczną duchotą. Tymczasem źródło jego przekonania kryło się we wspomnieniach, jakie miał po swoim pobycie w Warszawie sześć lat wcześniej, w czerwcu dwudziestego siódmego roku. To wtedy, gdy na warszawskim dworcu sowiecki ambasador Piotr Wojkow został zastrzelony przez młodego Białorusina Borysa Kowerdę, Popielski prowadził śledztwo, będące fascynującą mieszaniną działalności kontrwywiadowczej i stricte policyjnej[1].

Wymagało ono szybkiego przemieszczania się pomiędzy centrum miasta a pewną wioską, jedynym zaś środkiem lokomocji, jakim wówczas Edward dysponował, był rower. Nic zatem dziwnego, że stolica kojarzyła mu się z litrami potu, które wylewał, zajadle pedałując po brukowanych ulicach obstawionych wokół kamienicami albo ryjąc w piachu mazowieckich wiejskich dróg pod palącym słońcem.

Pokój, w którym się teraz znajdował, wywoływał u niego całkiem inne skojarzenia – raczej chłodne, by nie rzec: mrożące krew w żyłach. W siedzibie Defensywy Politycznej przy Brackiej 18 u ówczesnego jej szefa, pułkownika Mariana Swolkienia, był zimą roku dwudziestego drugiego, krótko po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza. Prowadził wtedy wyniszczający wyścig z czasem, aby zapobiec dalszej eskalacji politycznej przemocy[2].

Siedział tam, tak jak dzisiaj, przy otwartym oknie. Choć nowoczesny dom towarowy Braci Jabłkowskich narzucał się widzowi swą piękną modernistyczną bryłą, to Edward wcale jakoś nie myślał o nowych trzewikach czy ulubionych jedwabnych krawatach.

Defensywa Polityczna już nie istniała, a jej starzy i nowi pracownicy zmieniali szyldy jednostki i w wyniku licznych reorganizacji nieustannie się dopasowywali do wciąż odmiennych struktur. Dzisiaj ich instytucja w oficjalnej nomenklaturze nosiła nazwę Centrali Służby Śledczej albo ściślej: Wydziału IV Komendy Głównej Policji Państwowej, a dawny gabinet Swolkienia z widokiem na wspomnianą świątynię konsumpcji zajmował naczelnik wydziału nadinspektor Leon Nagler.

Ten mężczyzna o potężnej łysej głowie okolonej na skroniach i potylicy krótko przyciętymi szpakowatymi włosami mrużył za binoklami swe oczy krótkowidza i pocił się obficie w zapiętym pod szyję mundurze. Gdyby nie ten element garderoby, wyglądałby na nauczyciela, którym zresztą był w istocie – tyle że w szkolnictwie policyjnym. Popielski podziwiał kunszt dydaktyczny, jaki ten przedwojenny adwokat pochodzący z żydowskiej zasymilowanej lwowskiej rodziny wykazywał, przybliżając zagadnienia kryminalistyczne na specjalnych policyjnych kursach.

Nagler zdawał się jednak nie poznawać teraz swojego dawnego słuchacza. Siedział nieco znudzony z boku, ocierał głowę wielką kraciastą chustą i sprawiał wrażenie, jakby myślał raczej o wszystkim innym niż o zeznaniach, jakie kapitan Jan Henryk Żychoń i komisarz – alias porucznik – Edward Popielski składali przed trzyosobową tajną komisją, której był członkiem.

Poproszony o uczestnictwo w tym gremium przez samego szefa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego pułkownika Teodora Furgalskiego, był zbyt inteligentny, by się nie domyślać, iż ten uczynił to pro forma – aby mu się jakoś odwdzięczyć za wypożyczenie jego gabinetu na to tajne zebranie.

Nagler, choć udawał znudzenie – ziewał, palił, zerkał w okno – wszystkiemu się jednak uważnie przysłuchiwał. Swoje pozorne désintéressement[3] okazał już choćby przez to, że użyczył biurka Furgalskiemu.

Otyły szef Dwójki, zwany po cichu Buddą z Pałacu Saskiego, rozpierał się za tym meblem i palcami jak kiełbaski cicho uderzał po blacie. Mimo popołudniowego upału, który wlewał się przez okna wychodzące na zachód, on i jego garderoba sprawiali wrażenie świeżych i nienagannych, a na ozdobionej wąsami twarzy i na czole, spod którego patrzyły małe świdrujące oczy, nie było nawet śladu potu. Ten typowy oficer sztabowy i biurokrata dzięki swej przenikliwej inteligencji, wyostrzonej studiowaniem filozofii na krakowskiej Alma Mater, rozwiązywał zza biurka wywiadowcze szarady, lecz cierpiał na chorobę, która kłóciła się z jego pozycją – paraliż decyzyjny.

Kłopotów z podejmowaniem decyzji nie miał natomiast trzeci z panów przesłuchujących. Mieczysław Lissowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Komisariacie Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę, był również słusznej tuszy – jakby to było kryterium wyboru do komisji. Miał okrągłą jak piłka łysą głowę – w tym przypominał Naglera, a także mały wąsik – co go z kolei upodabniało do Furgalskiego.

Lissowski nie został dokooptowany do tego grona ze względu na swoje stanowisko obecne, lecz dawne. Był niegdyś w Toruniu naczelnikiem Centrali do spraw Niemieckich i w tamtych czasach blisko współpracował z Żychoniem. Mimo kilkuletniego pobytu na szczytach władzy policyjnej w Warszawie wciąż uchodził za jednego z najlepszych specjalistów od tego, co się działo za zachodnią granicą.

Jego obecność dodała Żychoniowi otuchy. Lissowski należał do jego nielicznych przyjaciół w służbach policyjno-wywiadowczych i bez zastrzeżeń akceptował kontrowersyjne metody „Hendryczka”, jak humorystycznie nazywał swego dawnego kolegę.

– Zgromadziliśmy się tutaj, moi panowie, aby wyjaśnić sprawę zaginięcia we Lwowie komisarza gdańskiej policji, niejakiego Ottona Adelhardta. – Furgalski sapał jak parowóz.

– „Nasz obywatel Otto Adelhardt zaginął w Polsce, nieudolna polska policja nie umie go odnaleźć!” – Lissowski przeczytał po niemiecku nagłówek hitlerowskiego organu prasowego „Völkischer Beobachter”, po czym dodał pierwsze zdanie artykułu: – „To, co się stało, jest możliwe tylko w tak barbarzyńskim kraju, na jego wschodnich peryferiach, gdzie wciąż panuje kultura dzikich plemion!”.

– Prasa niemiecka grzmi. – Nagler jakby się obudził z przedobiedniej drzemki.

– Ma pan nam coś do powiedzenia na ten temat? – Furgalski spojrzał na Żychonia.

Ten wyjął z teczki „Ilustrowany Kuryer Codzienny”.

– „Policja gdańska nic nie wie o losie porwanego Polaka” – przeczytał nagłówek artykułu. – „Jak to możliwe, że znany polski spedytor przepadł jak kamień w wodę?” – Spojrzał na komisję. – To normalna sprawa – rzekł spokojnie. – Wojna prasowa. Zaginął Polak, zaginął Niemiec. Wet za wet.

Oczy szefa Dwójki zwęziły się tak bardzo, że stały się prawie niewidoczne w fałdach tłuszczu.

– Zapytam pana wprost, kapitanie, a może pana, poruczniku. – Spojrzał na Popielskiego. – Co się stało z tym Adelhardtem?

– Zmarł na tyfus, trzymamy go w chłodni – odparł Edward. – Został zarażony przez pewną kobietę przebraną za Żydówkę. Mój strażnik, sterroryzowany przez nią bronią, wpuścił ją do więzienia, a ona podrzuciła tam zarażone tyfusem wszy. Ukradła je wcześniej z laboratorium profesora Weigla. Nie zidentyfikowaliśmy sprawczyni. Posługiwała się fałszywymi dokumentami osoby już nieżyjącej.

Lissowski podskoczył lekko na krześle, jakby właśnie ukąsiła go wesz.

– Porażka, poruczniku. Gorzka i smutna.

Zapadło milczenie.

– Informuję panów, że ta kradzież ma naszym zdaniem znamiona dywersji – przerwał Furgalski. – Zakażone wszy mogą być użyte jako broń biologiczna. Objęliśmy ściślejszym nadzorem laboratorium profesora Weigla, od kilku dni czuwa nad nim wydelegowany przez nas strażnik. Zwolniono stamtąd wszystkich podejrzanych karmicieli. Zachęcamy wyłącznie zaufanych żołnierzy z garnizonów lwowskich do tej pożytecznej działalności.

– Jak to: „trzymamy go w chłodni”? – Nadinspektor Nagler znów się wtrącił. – Co to ma znaczyć? Nie jesteśmy barbarzyńcami, jak o nas pisze prasa niemiecka! Czy nie sądzi pan, komisarzu Popielski, że powinniśmy go wydać rodzinie?

Tytuł użyty przez szefa wydziału mógł wskazywać na to, że chyba niezupełnie zapomniał swego dawnego słuchacza.

– Prowadzimy z Niemcami tajne rozmowy – odpowiedział za Edwarda rozdrażnionym tonem Żychoń. – I wymienimy go wkrótce na ciało obywatela Rzeczypospolitej Mieczysława Arendarskiego. Przypominam panu nadinspektorowi, że ów zamieszkały w Gdańsku zamożny spedytor, człowiek z najlepszego towarzystwa, został porwany, jego dom splądrowano, a żonę haniebnie upokorzono! Moi informatorzy donieśli mi, że zamordowano go w więzieniu w Sztumie. Ciała nie odnaleziono. Analogicznie się stało z owym Ottonem Adelhardtem, który był właśnie jego porywaczem! To nie tylko wet za wet, panie nadinspektorze! Ja to nazwałbym słuszną karą. Odpowiadam panu: dostaniemy trupa – wydamy trupa!

Nagler pokiwał głową i przymknął małe oczy, schowane za grubymi szkłami. Zdawał się usatysfakcjonowany odpowiedzią. Naprawdę pomyślał teraz o leguminie, którą niebawem będzie jadł ze swoją ukochaną żoną, znaną pisarką Herminią Naglerową.

– Znam pańskie metody, kapitanie! – Budda z Pałacu Saskiego poruszył się za biurkiem, aż krzesło niebezpiecznie zaskrzypiało. – Znam je i pochwalam ich skuteczność. Z jednym zastrzeżeniem: nie stosujemy ich tutaj. Ale w Gdańsku to już co innego. Tam możemy je akceptować. W mieście szpiegów różne chwyty są dozwolone. Ma pan pewną autonomię. Ale tutaj nie! Pan porwał obywatela Wolnego Miasta na ziemi polskiej. We Lwowie. I zmusił pan do współpracy obecnego tu Edwarda Popielskiego, wysokiego oficera Policji Państwowej! Nie widzicie tu, Żychoń, jakiegoś błędu!? Jakiegoś nadużycia władzy?

Edward spojrzał na siedzącego obok kolegę i na biurko oddzielające ich obu od wysokiej tajnej komisji. Powinien się wić jak sztubak przed groźnym obliczem dyrektora i pedagogów, ale zamiast strachu czuł rozbawienie.

– Nikt mnie do niczego nie zmuszał, panie pułkowniku. – Z trudem stłumił wesołość w głosie. – Nie boję się niebezpieczeństwa, gdy wiąże się ono ze sprawiedliwym odwetem.

Furgalski spojrzał na Lissowskiego.

– Panie naczelniku, pozwólmy panu kapitanowi wymienić trupy i zamkniemy tę przykrą sprawę… A teraz przedstawmy panom zlecenie, dla którego ich tu wezwaliśmy.

Szef dawnej Centrali do spraw Niemieckich wstał powoli od biurka i zaczął się przechadzać po gabinecie Naglera, wypinając pokaźny brzuch. Zęby zaciskał na lufce, w której wonnie dymił papieros. Kiedy mężczyzna chodził, ciągnął się za nim błękitny obłok.

– Tak – powiedział po chwili. – Właśnie nadszedł ten czas. Na nowe zadania.

[1] Zob. M. Krajewski, Pomocnik kata.

[2] Zob. M. Krajewski, Dziewczyna o czterech palcach.

[3] Brak zainteresowania (fr.).

Marek Krajewski, Miasto szpiegów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, s. 92-99.

