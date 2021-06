Rozmowa z Urszulą Forczek-Brataniec i Marcinem Bratańcem, laureatami Nagrody Architektonicznej POLITYKI za pawilon edukacyjny „Kamień”

W planowaniu miast powtarzaliśmy wszystkie możliwe błędy, które wcześniej popełniły kraje zachodnie – mówią Urszula Forczek-Brataniec i Marcin Brataniec z Pracowni Architektury eM4, zdobywcy Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI za 2020 r. za pawilon edukacyjny „Kamień” w Warszawie.

PIOTR SARZYŃSKI: – Dlaczego biura architektoniczne w Polsce mają taką słabość do nazw będących kombinacją liter i cyfr? Pracownia Architektury eM4? Nie prościej byłoby Brataniec Studio?

MARCIN BRATANIEC: – Jesteśmy tu we dwójkę, ale przy nagrodzonym projekcie pracowało jeszcze wiele osób i przynajmniej kilka muszę wymienić, by podkreślić ich wkład. To Marek Bystroń, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Jan Wojtas i cały zespół ludzi. Bo architektura to praca zespołowa i tu być może tkwi odpowiedź.