Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Szczepan Twardoch został ambasadorem salonu Alpine Katowice, sprzedającego francuskie samochody sportowe. Pisarz będzie się teraz przemieszczał modelem Alpine A110S. Gdy w 2015 r. został twarzą Mercedesa, wieszczono, że spotka go za to kara. No i spotkała.

• Jest winny naszej porażki na Euro. To Dariusz Szpakowski. Podczas spotkania Polska-Szwecja komentator już w siódmej minucie rozpoczął pochówek naszej drużyny, widział bramki, które nie padały, a gdy Szwedzi wbili drugą, zdiagnozował koniec meczu.