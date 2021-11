Pozdrawiamy Europę

Medycy są zaprawieni w niejednym boju, obyci z ludzkim cierpieniem. Jednak nawet dla nich sytuacja jest surrealistyczna – na przykład wtedy, kiedy dotarcie do chorego wymaga godzinnej przeprawy przez bagna.

„Drogi i nocy nie było końca” – to zdanie tkwi we mnie od pierwszej lektury „Czarnego potoku” Leopolda Buczkowskiego i teraz wraca z wielką mocą, kiedy skręcam w aleję grabów prowadzącą do mojego tymczasowego mieszkania nieopodal Narewki. Mam to lokum dzięki gościnności Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Tropinka. Przyjechałam z planem nowej powieści i chmurą pełną notatek: wszystko rozpadło się w proch w konfrontacji z dramatyczną rzeczywistością. Graby, całkiem już bezlistne, odcinają się wyraźnie na tle nieba, które ma kolor wody po płukaniu pędzli.