Słowa mi się wyczerpały

Trzy sprawy: smog, pandemia i to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, powodują, że człowiek traci poczucie sensu. Czwarta sprawa to tragiczna sytuacja kobiet – mówi Barbara Wysocka, reżyserka „La Bohème” Pucciniego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

ANETA KYZIOŁ: – Wyobrażam sobie, że reżyserowanie opery, wymagające koordynacji pracy solistów, chóru i orkiestry, w szczycie pandemii może być dość stresującym doświadczeniem?

BARBARA WYSOCKA: – To chyba kwestia perspektywy. Zamiast premiery w czerwcu będzie premiera w grudniu. Materiały podrożały o 100 proc., więc budżet jest nadszarpnięty na dzień dobry, a same próby – trzeba mieć dużo wyobraźni. 130 osób na scenie: soliści, tancerze, statyści, chór dorosłych, chór dzieci, kaskaderzy, ale zawsze kogoś nie ma.