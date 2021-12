5 najlepszych gier 2021 r.

Autorskie podsumowanie 2021 roku na rynku gier.

1. Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Niespodzianka roku. Zamiast oczekiwanej sztampowej strzelaniny w dekoracjach kosmicznego westernu dostaliśmy przezabawny interaktywny skecz XXL. Narracyjna perełka o efektownej prezencji, przy której kinowe kuzynostwo wypada szaro, buro i ponuro.

2. Life is Strange: True Colors.

Rzadkiej urody gra obyczajowa o szukaniu swego miejsca w świecie, a zarazem portret młodego pokolenia, z sumą problemów i wyzwań dzisiejszych USA w mianowniku. Świadoma i udana próba stworzenia interaktywnego odpowiednika bildungsroman z umiejętnym wykorzystaniem przewag nowego medium.

3. Deathloop.

Najciekawsza z gier eksploatujących modną w tym roku strukturę pętli czasowej à la „Dzień Świstaka”. Bohater, by przerwać anomalię temporalną, musi wyeliminować kilka kluczowych postaci, na co ma tylko jedną dobę – co dzień tę samą.