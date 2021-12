Malarka na już

Ewa Juszkiewicz nie doczekała się wielu monograficznych prezentacji w Polsce, a już zrobiła wielką karierę na świecie, porównywalną chyba tylko z osiągnięciami Sasnala.

Wilhelm Sasnal osiągnął światowy sukces ok. 2007 r., a decydująca okazała się londyńska aukcja, na której jego obraz „Samoloty” sprzedany został za 396 tys. dol. Artysta miał wówczas 35 lat, a krajowe środowisko artystyczne ogarnęła „sasnalomania”. Co drugi absolwent malarstwa próbował „być jak Sasnal”. I przez ponad dekadę krakowski artysta musiał dźwigać brzemię tego, któremu się udało. Ale oto pojawiła się nowa liderka. Ewa Juszkiewicz, mając lat 37, zdetronizowała go w mijającym roku w sposób bezdyskusyjny i prawdziwie spektakularny, zarówno na polu galeryjnym, jak i aukcyjnym.