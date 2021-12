Nasłuchać się do syta

Choć ludziom zwykło się zarzucać, że ogłuchli na innych, pochłonięci własnym gadaniem, okazuje się, że chcą też słuchać… podcastów.

To jedna z najbardziej spektakularnych karier ostatnich lat. Podcasty – „dźwiękowe blogi”, „radio na żądanie”, „słuchowiska a la carte” – stały się najmodniejszym sposobem nabywania wiedzy o świecie i korzystania z mediów. Według badań Tandem Media, przeprowadzonych jesienią 2020 r., podcastów słuchał prawie co trzeci polski internauta, a więc 9 mln osób. Jesienią 2021 r. Spotify – najpopularniejszy serwis do dystrybucji i odsłuchiwania podcastów, którego zasoby to 2,9 mln tytułów – zaliczył polski rynek do kilkunastu rosnących najszybciej na świecie.